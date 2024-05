„Potreban nam je drugačiji stil politike“

Proteklih nedelja bilo je više nasilnih napada na političare u Nemačkoj. Imajući u vidu taj talas nasilja, šef pokrajinske Službe za zaštitu ustavnog poretka u Tiringiji, Štefan Kramer, upozorio je na opasnost od radikalizacije različitih grupa.

„Takvo nasilje ne dolazi samo s desnice, već i s levice, ako pogledamo kako levi ekstremisti nasilno postupaju protiv aktivista iz desnog spektra“, rekao je Kramer za ARD.

Kada se pogledaju demonstracije u vezi s Izraelom i nasilje na univerzitetima, vidi se da ove „dve strane ništa ne praštaju“ jedna drugoj.

Kramer je istovremeno odbacio optužbe AfD-a da se napadi na njih ignorišu.

I u izveštajima Službe za zaštitu ustavnog poretka u Tiringiji, kao i u drugim pokrajinama, ukazuje se na to da ima posebno mnogo napada s nanošenjem telesnih povreda protiv političara AfD-a. I policija to potvrđuje.

Radikalizacija i gubitak poštovanja postoje i u levoj i u desnoj sferi i država mora da se bavi time. „To ne pogađa samo izabrane predstavnike, već i ljude koji se angažuju u civilnom društvu, u pevačkim udruženjima i sportskim klubovima. Ko god izrazi svoj stav odmah se suočava s odgovarajućim napadima, pretnjama i zastrašivanjem“, kaže Kramer.

Nije neočekivano

Kramer je posebno naglasio da napadi ne dolaze potpuno neočekivano i podsetio na slučajeve atentate na Henrijete Reker i Valtera Libkea.

Gradonačelnica Kelna Reker je teško povređena u napadu tokom predizborne kampanje 2015. godine.

A političara i predsednika uprave grada Kasele Libkea je ubio jedan desni ekstremista 2019. godine.

U potrazi za uzrocima radikalizacije, Kramer je ukazao na odgovornost politike. „Mislim da nam je potreban drugačiji stil politike. Potrebna nam je i drugačija kultura rasprave, kako postupamo jedni s drugima.“

On je podsetio na izjave nekih političara koji – figurativno – kažu da će „loviti“ svoje protivnike ili da će protivnici „dobiti po njušci“.

Ako na jednoj strani na primer gospodin Gauland kaže da 'ih namerava loviti' ili ako Andrea Nales kaže 'od sutra dobijaju po njušci',

„Onda ne smemo biti iznenađeni da to dolazi do građana i da oni kažu: 'Ako to možete vi, možemo i mi.'“, dodaje Kramer.

I kancelar Olaf Šolc je pozvao na jedinstvo društva. Nasilje ugrožava demokratiju, rekao je on u subotu na tribini uredništva RND-a. „Zato moramo biti jedinstveni kao građanke i građani i reći da to nećemo dopustiti.“

Naravno da i sigurnosni organi moraju nešto činiti, rekao je on. „Bez policije to ne ide kao ni bez tajnih službi.“ Ali to ne ide ni bez nas, rekao je Šolc.

Napadi u Drezdenu i Berlinu

Devetog juna se održavaju izbori za Evropski parlament kao i lokalni izbori u više nemačkih pokrajina.

Posebno zgražavanje je izazvao napad na socijaldemokratskog kandidata Matijasa Ekea, koji je u Drezdenu tako pretučen da je završio u bolnici i morao biti operisan.

U Berlinu je nakon napada na senatorku za privredu Francisku Gifaj uhapšen jedan osumnjičeni i privremeno smešten na psihijatriju. Cilj nasilnih napada su u više navrata bili i političari AfD-a.

aj (ard)