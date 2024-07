Postignut dogovor o nemačkom budžetu za 2025.

Nemački kancelar Olaf Šolc (SPD), ministar privrede Robert Habek (Zeleni) i ministar finansija Kristijan Lindner (FDP) predstavili su dogovor o budžetu za 2025. godinu rekavši da on predstavlja više od samog budžet. Radi se o „novim temeljima delovanja Savezne vlade“, kako je to formulisao kancelar Šolc.

Novo zaduženje u budžetu za 2025. iznosiće 44 milijarde evra, a ukupni budžet 481 milijardu evra. Za nove investicije predviđen je iznos od 57 milijardi, što je novi rekord.

Investicije su sigurne i dečiji dodatak će biti povećan za pet evra. To je kao važne tačke dogovora objavio predsednik poslaničke grupe SPD-a Rolf Micenih u razgovoru za prvi program nemačke televizije ARD.

Ali, rasprava o tzv. „kočnici zaduživanja“ nije okončana, kaže Micenih. Biće potrebno „mnogo veštih zahvata“ da bi se začepila milijarde teška rupu u saveznom budžetu za 2025, smatra Micenih. On ne isključuje ni mogućnost da se proglasi posebno teško stanje u zemlji što bi omogućilo stavljanje van snage zabrane prekomernog zaduživanja, odnosno kočnica zaduživanja.

Za razliku od Miceniha, šef poslaničke grupe liberala (FDP) Kristijan Dir smatra da za to ne postoje nikakve mogućnosti. Nemačka je na putu solidne finansijske politike, kaže on, dodajući da velika većina ljudi u zemlji zagovara zadržavanje kočnice zaduživanja, pa FDP smatra svojom dužnošću da to progura u vladi.

Zeleni očekuju teške pregovore

Rukovodstvo poslaničke grupe Zelenih u Bundestagu pozdravilo je to što će u budžetu za 2025. jače biti podržavane potrebe porodica, ali kritikuje štednju u više drugih oblasti. Kopredsednica poslaničke grupe Zelenih Brita Haselman očekuje teške pregovore kad predlog budžeta bude došao na raspravu u Bundestag. Moramo se, kaže, zapitati da li vladin predlog odgovara potrebama unutrašnje i spoljne bezbednosti, kao i neophodnosti nekih investicija.

Lideri vladajuće tzv. „semaforske koalicije“, nedeljama su pregovarali o budžetu za sledeću godinu. Trebalo je pronaći načine da se zatvore rupe u budžetu od oko deset milijardi evra.

Kritike iz redova opozicije

Iz redova opozicije čuju se oštre kritike. Predsednik bavarske vlade Markus Zeder (CSU) smatra da predlog budžeta nije dovoljan za suštinski zaokret. Nemačkoj je, kaže, potrebna sveobuhvatna terapija, a ne „pokrivač za reumu i flaster za slučaj nužde“, izjavio je Zeder.

Predsednik bavarske vlade Markus Zeder (CSU) kritikuje rezultate pregovora lidera vladajuće koalicije Foto: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

Predsednik CDU Fridrih Merc naglasio je u izjavi za ARD da je Nemačkoj neophodna kočnica zaduživanja, dodajući da za saveznu vladu mora da važi ono što stoji u Osnovnom zakonu (nemačkom ustavu, prim.ur). „Kočnica zaduživanja dobra je onako kako je propisana“, kaže Merc.

A iz Levice su kritikovali upravo to što se ostaje pri kočnici zaduživanja. „Već sada je jasno: zadržati kočnicu zaduživanja, rasteretiti preduzeća, dodatno naoružati nemačku vojsku i smanjiti poreze – to je moguće samo ako će veoma mnogo da se štedi na socijalnim izdacima“, izjavila je šefica te stranke Žanin Visler.

Više novca za porodice

Pored povećanja dečijeg dodatka za pet evra, trebala bi za istu sumu da bude povećana i pomoć deci u veoma siromašnim porodicama. Osim toga, iznos na koji se ne plaća porez za svako dete trebalo bi da bude povećan ove godine za 228 evra, na 9.540 evra, a iduće za još 60 evra, odnosno na ukupno 9.600 evra.

Planirane su i investicije savezne vlade u dečije vrtiće, po dve milijarde evra 2025. i 2026. godine.

Budžet za odbranu trebalo bi da poraste za milijardu evra, što je manje nego što je želeo savezni ministar odbrane Boris Pistorijus (SPD). On je tražio povećanje od najmanje 6,5 milijardi evra. Ipak, zato je predviđen rast budžeta za odbranu do 2028. na 80 milijardi evra, sa ovogodišnje 52 milijarde evra.

Podsticanje privatnih investicija

Vladajuća koalicija dogovorila se i oko „paketa rasta“. Paket bi trebalo da da novi zamah konjunkturi. Trenutno se mnoga preduzeća uzdržavaju da investiraju, a i privatna potrošnja uglavnom stagnira.

Kako je ranije najavio kancelar Olaf Šolc, privatne investicije trebalo bi da se podstaknu kroz bolje uslove za rasterećenje preduzeća. Osim toga, trebalo bi da bude olakšano zapošljavanje roditelja i da rad, zbog poreskih olakšica, postane privlačniji. Poreske olakšice predviđene su i za penzionere koji nastave da rade.

Od sredine septembra će se predlogom budžeta pozabaviti Bundestag, a budžet bi trebalo da bude usvojen u novembru ili decembru.