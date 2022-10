Popis stanovništva: Koliko je stvarno Albanaca u Srbiji?

Popis u Srbiji: Biti ili ne biti Rom

Zašto se neki Romi izjašnjavaju kao Romi, a neki ne? I treba li one koji se ne izjašnjavaju ubediti da to učine? To su neka od pitanja pred romskom zajednicom uoči popisa koji se u Srbiji sprovodi od 1. do 31. oktobra.