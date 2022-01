Pooštrene sankcije Miloradu Dodiku

Ministarstvo finansija SAD proširilo je juče (5.01. 2021.) sankcije Miloradu Dodiku zbog „korupcijskih aktivnosti i kontinuirane pretnje stabilnosti i teritorijalnom integritetu BiH" i uvelo sankcije Alternativnoj televiziji. Na sajtu ministarstva između ostalog piše: "Sva imovina i prava na imovinu navedenih pojedinca i subjekta, a koja se nalaze u SAD ili ih poseduje ili kontroliše državljanin SAD, blokirani su i moraju biti prijavljeni Ministarstvu finansija. Pored toga, blokrani su svi „subjekti" koji su direktno ili indirektno u vlasništvu jedne ili više blokiranih osoba, u iznosu od 50 posto ili više."

Ministarstvo spoljnih poslova SAD, Stejt Department, uveo je sankcije odnosno zabrnio ulazak u SAD Milanu Tegeltiji, doskorašnjem predsedniku VSTS-a, njegovoj supruzi Tijani, kao i Mirsadu Kukiću, predsedniku političke partije, PDA.

Još samo da me ubiju

„Amerika, Amerika, zemlja velika, ali metar moga sela, Amerika cela", slavilo se uz ove stihove u SNSD-u Milorada Dodika na kraju jučeršnjeg dana, a kao odgovor na sankcije, Milorad Dodik poručuje da ga one neće pokolebati.

„Ja priželjkujem da oni uvedu sankcije Republici Srpskoj a ostave Federaciju. To znači da su razbili Bosnu i Hercegovinu. Bilo kakve kolektivne sankcije RS, od bilo koga, su znak da smo mi u parlamentu i donosimo odluku o samostalnosti RS", rekao je Dodik, poručivši da je ponosan što je na strani RS.

„Što se tiče Amerikanaca, ostalo je još samo da me ubiju, da me smaknu, Pa evo, želim to javnosti da kažem, da ako se to desi, da su to uradili Amerikanci uz asistenciju Britanaca", poručio je Dodik.

Dodik nije ostao dužan ni EU, od koje očekuje nastavak sankcija. To je potvrdio, komentarišući posetu ministarke spoljnih poslova Nemačke Analene Berbok, Vašingtonu.

„Slučajno ili ne, u Americi trenutno boravi i ministarka spoljnih poslova Nemačke. Tako da treba očekivati da će i neke države koje će pratiti američku politiku, kao što je ta „zelena ministarka", da će i one nešto pokušati. Ali to ne znači da ću ja odustati od ove politike. Ja ću ovu politiku nastaviti. Moj saveznik je narod. Ja sam demokratki izabran predstavnik, a ovo što oni rade je nedemokratsko nasilje".

Međunarodni predstavnici u BiH pozdravljaju odluku

Dok se čeka i odgovor iz EU, koja bi mogla da proširi spektar sankcija, a špekuliše se o još preko 50 lica iz RS, međunarodni predstavnici u BiH pozdravljaju američku odluku.

„Odluka SAD da uvrste na listu Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, i jedno pravno lice koje se dovodi u vezu sa Dodikom, Alternativnu televiziju (ATV), u okviru nedavno objavljenog Izvršnog naloga za Zapadni Balkan, a u svetlu njihovog destabilizujućeg delovanja i korupcije, logična je posledica destruktivnog i opasnog pristupa u vezi sa njegovim neispunjavanjem osnovnih kriterija za odgovorno liderstvo", poručuje visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit koji je mesecima upozoravao na moguće sankcije.

„Dodik mora odgovoriti na mnoga teška pitanja, te se treba se vratiti racionalnom i odgovornom delovanju bez kršenja državnog Ustava i vladavine prava", naveo je Šmit.

Podršku sankcijama dao je i Derek Šole, savetnik američkog državnnog sekretara, koji je tokom nedavne posjete BiH, takođe upozorio na moguće sankcije.

„Važan korak. Kada sam posjetio BiH u novembru, rekao sam jasno kako će se SAD usprotiviti protiv korumpiranih aktera. Narod BiH zaslužuje bolje”, poručio je Šole.

Vetar u leđa Miloradu Dodiku

Novi talas sankcija, analitičari vide kao vetar u leđa Miloradu Dodiku, jer se one ne odnose na konkretno obavljanje funkcija, što bi u praksi moglo da ima samo pozitivan ishod za SNSD i njega lično na narednim izborima.

Međutim i analitičari u BiH su podeljeni oko toga, koliko je uvođenje sankcija dobro, generalno za BiH. Za jedne su one neminovne, zbog pokušaja rušenja ustavnog poretka a za druge pokazatelj da je BiH 30 godina nakon rata, tek protektorat, koji nema nikakve ingerencije nad svojim institucijama, čekajući nekoga sa strane da nametne odluke.

Sankcije i Alternativnoj televiziji

Sankcije su osim Dodiku, uvedene i banjalučkoj Alternativnoj televiziji, čiji udio u vlasništvu dio javnosti dovodi u vezu sa Miloradom Dodikom, što je on kategorično odbio.

Menadžment i uređivački kolegijum ATV-a oštro je osudio sankcije Ministarstva finansija SAD-a, ocijenivši ih kao napad na medijske slobode, slobodu izvještavanja i demokratiju.

"Zaslugom ili ne, ovo nije način ophođenja prema medijima", poručuje Siniša Vukelić iz Udruženja Kluba novinara u BiH. To što pravosudne ili neke druge institucije, koje bi trebale da se bave poslovanjem bilo kojeg subjekta, pa i medija, ne rade svoj posao u BiH, ne treba da bude povod za sankcije medijima, kaže on.

„Bilo kojem mediju, uvoditi sankcije, od bilo koje države, bez dokaza, je pritisak. Bilo kojem političaru stavljati sankcije bez dokaza, bez objašnjenja i bez njegovog okruženja je glupo, naivno, nedovoljno i nepoznavanje situacije", poručuje Vukelić, ne isključujući mogućnost da će ovakvi potezi izazvati kontraefekat.

Opozicija u Republici Srpskoj poručuje da će najefikasnije sankcije za Dodika, biti one na izborima, kada će građani kazniti ili nagraditi one koji su radili dobro ili loše.

Kuda ide BiH

"Ključno je pitanje kuda ova zemlja dalje ide i šta je izlaz iz ove situacije. Mislim da se treba vratiti na povod za nastanak ove krize, a to je nametanje odluke kojom je promenjen zakon. Međunarodna zajednica tu stvar mora vratiti na početak da bi mi ušli u neku vrstu normalnog života", rekao je Mladen Ivanić (PDP), bivši ministar spoljnih poslova BiH, ističući da sankcije neće rešti krizu izazvanu Inckovim nametanjem zakona.

Za bošnjačkog člana Predsedništva BiH, Šefika Džaferovića, novi set sankcija Dodiku, predstavlja čin kojim će se dati značajan doprinos zaštiti ustavnog poretka i mira u BiH, kao i suzbijanju korupcije.

„U ovom trenutku najvažnije je sada da se i evropske i druge države priključe ovoj inicijativi, te kroz zajedničku akciju uvedu sankcije i restrikcije Dodiku, njegovim saradnicima u politici i biznisu, kao i kompanijama koje su pod Dodikovom kontrolom", kaže između ostalog Džaferović.

Iz ambasade SAD u BiH poručuju da je ono što je uradila američka vlada, upozorenje onima koji bi mogli biti pretnja stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, zbog ličnih i političkih ciljeva:

„Nastaviće se sa analiza, koje dodatne sankcije su neophodne da bi se borilo protiv endemske korupcije koja podriva potencijal ove zemlje, odnosno stavljati do znanja da aktivnosti poput usvajanja novog zakona o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske jesu neprihvatljiv napad na državu i stabilnost zemlje", izjavio je ambasador SAD u BiH, Erik Nelson, povodom uvođenja sankcija.

