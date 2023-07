Poljska: Ko su desničari koji bi uskoro mogli biti u vladi?

Ekstremno desničarska stranka Konfederacija u anketama dobija do 14 odsto glasova i mogla bi da bude ključna na jesenjim izborima u Poljskoj. Ko su ljudi koji vode ovu stranku i ko su njihove pristalice?

Pucaju od snage, mnogo mladiih muškaraca i malo žena - to je publika koja došla na skup stranke Konfederacije u Varšavi. Sala puna, raspoloženje borbeno, sa strane vise osvetljeni portreti lidera stranke. Govornike najavljuju kao boksere koji ulaze u ring.

Glavna zvezda je jedan od trojice lidera stranke, Slavomir Mencen. Ima 36 godina, po zanimanju je poreski savetnik i preduzetnik. Uvek u beloj košulji, odelu, nasmejan. Sebe predstavlja kao mladog anti-političara, a svoju stranku kao alternativu establišmentu.

Slavomir Mencen (2020) Foto: Karol Makurat/REPORTER/Eastnews/IMAGO

Ankete: za 4 godine udvostručen broj pristalica

Stranka koju vodi, Konfederacija (slobodara i nacionalista) postoji od 2019. i isprva je važila za desničarske autsajdere. Nastala je od više manjih grupa koje su se udružile da bi učestvovale na izborima za parlament EU. Nisu ušli u parlament EU, ali im je to pošlo za rukom na poslednjim izborima za Sejm u Poljskoj.

Konfederacija je 2019. osvojila 6,8 odsto glasova i ima devet poslanika u sadašnjem Sejmu, poljskom donjem domu. Sudeći po anektama, trenutno može da računa da na oko 14 odsto glasova i mnogi je vide kao ključnu u podeli vlasti - nakon jesenjih izbora.

A za muškarce od 18 do 39 godina Konfederacija je čak prvi izbor: za nju bi glasalo čak 37 odsto mladiih muških Poljaka.

Radikalni tržišno-liberalni program

Sa kratkim, ironičnim video zapisima, Slavomir Mencen dostiže publiku koja broji stotine hiljada na TikTok-u. I tokom Mencenovog govora u Varšavi prikazuju se video snimci - ali, uopšte se ne radi o desničarskoj ekstremističkoj ideologiji. Mencen govori o porezima:

„Zapamtite, porezi će biti niski i jednostavni. Jer to tako može. Samo morate da to želite i možete - a mi to jako želimo."

Jednostavne, paušalne poreske stope, kraj skupih socijalnih programa. Mencen obećava radikalno tržišno-liberalni program koji će brzo biti sproveden – „kao kod Ilona Maska", kaže on.

Njegova stranka zagovara pogled na svet po kome je svaka osoba sama odgovorna za svoju sudbinu.

„Ne idemo na ove izbore da bismo seli za sto sa njima. Prevrnućemo taj sto", uzvikuje on. „A onda će svaki Poljak koji radi sebi moći da priušti kuću sa roštiljem i travnjakom, dva automobila i odmor. Tako želimo da živimo."

„Protiv Jevreja, homoseksualaca, EU"

Mencen je još 2019. izjavio da je Konfederacija protiv „Jevreja, homoseksualaca, abortusa, poreza i Evropske unije".

Gžegož Braun (u sredini) u poseti nemačkim desničarama iz AfD (2022) Foto: Wojciech Szymanski/DW

Ta mržnja nije nestala, samo je sada artikuliše drugi član partijskog vrha, Gžegož Braun. On ima 56 godina, po zanimanju je režiser, dramturg i publicista.

„Neće nas istoriju učiti ni Nemci ni Jevreji", kaže Braun, jedan od trojice lidera stranke.

„Nikakvi perverznjaci neće vaspitavati našu decu i učiti ih toleranciji. I nijedan evro-kolhoz narodnih komesara neće nama govoriti kako da vodimo svoju državu".

Spremni za koaliciju?

Vladajuća stranka PiS i Konfederacija imaju dosta zajedničkog, posebno kada je reč o konzervativnim porodičnim vrednosti i snažnoj ulozi Katoličke crkve. Međutim, kada je reč o ekonomiji - Konfederacja kritikuje PiS zbog njene previše socijalne politike. Time poentira kod mnogih preduzetnika i menadžera, ali je podržavaju i radnici i đaci i studenti.

PiS i dalje ignoriše novog rivala. Ali, ako bi PiS posle izbora mogla da ostane na vlasti samo sa koalicionim partnerom, Konfederacija bi odjednom bila u igri, kaže politikolog Rafal Čvederuk.

„Kada bi PiS bila najjača snaga u novom Sejmu, oni bi 100 odsto dali ponudu. Međutim, nije jasno da li bi Konfederacija to bila voljna da prihvati", kaže Čvedoruk i dodaje:

„Poslednjih godina Konfederacija je svoje birače pre svega motivisala krtikujući PiS. Ako bi ušli u koaliciju, mogli bi da izgube neke od svojih pristalica".

Sejm - donji dom poljskog parlamenta Foto: Rafal Guz/PAP/picture alliance

Kšištof Bosak (na naslovnoj slici) je treći lider stranke Konfederacija, i kao i druga dvojica, poslanik u Sejmu. Na predsedničkim izborima u Poljskoj 2020. osvojio je skoro sedam odsto glasova - i nada se da će ove jeseni pridobiti još više birača.

Aktuelnu vladu Bosak (41) je nazvao „pseudodesničarskim proizvodom koji sledi EU-američku ili ukrajinsku agendu", u intervjuu za „Super Express" i takođe rekao: „Ne prihvatamo kako ti ljudi vode državu. Ovde smo da osiguramo da desni glasači konačno imaju pravo glasa".

Ali ne kažu svi u stranci tako kategorički „ne" potencijalnim pozicijama u vladi. Posle nastupa u Varšavi, Slavomir Mencen je rekao da će se razgovarati sa svim strankama - ukoliko pristanu na program Konfederacije.

D. Roščić (ard, zdf)

