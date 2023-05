G7 u Hirošimi: nove sankcije Rusiji i odnos prema Kini

„Ljudi ne znaju dovoljno o posledicama bacanja atomske bombe, ali hoće da koriste nuklearno oružje ili njime prete. 'Nikada više Hirošima', to mi želimo", kaže Abe Jumi. Ona smatra da je dobro što se sastanak G7 održava u njenom rodnom gradu: Moćnici sveta treba da vide šta se ovde dogodilo - i da razgovaraju o miru.

Dok to priča, drži porodičnu fotografiju u ruci i nabraja potomke svoje majke: dve ćerke, pet unuka, jedanaest praunučadi. Svi mi postojimo samo zato što je moja majka imala neverovatnu sreću: Preživela je atomsku bombu kao šesnaestogodišnjakinja - jedina u svojoj porodici.

Hirošima sravnjena sa zemljom. SAD su 6. avgusta 1945. bacile atomsku bmobu na ovaj grad, a tri dana kasnije na Nagasaki. Foto: Photo12/AnnRonanPictureLibrary/imago images

Istorijski značaj Hirošime kao mesta sastanka G7 trebalo bi da da težinu raspravama o razoružanju i neširenju nuklearnog oružja.

Šolc: Hirošima je simbol i opomena

Za nemačkog kancelara Olafa Šolca, mesto održavanja samita je simbol. On je rekao da je grad koji je uništen atomskom bombom u Drugom svetskom ratu opomena da postoji odgovornost za mir i bezbednost u svetu – koji su ugroženi ruskim agresorskim ratom u Ukrajini. „I to će i ovde imati ključnu ulogu: da se jasno stavi do znanja da upotreba nuklearnog oružja u ratu nije dozvoljena i da bi to bila katastrofa za celo čovečanstvo", rekao je Šolc.

Prema rečima kancelara, učesnici samita žele da razgovaraju o pitanjima globalnog ekonomskog razvoja. Šolc pritom nije direktno pomenuo Kinu, već je koristio formulu „smanjenju rizika, a ne razdvajanje" (de-risking, not decoupling) koju je skovala šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen imajući u vidu Peking.

Olaf Šolc i supruga Brita Ernst sigli su u četvrtak u Hirošimu, 18.05.2023. Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

„Istovremeno, želimo da organizujemo globalne trgovinske odnose na takav način da rizici ne postanu veliki zbog zavisnosti od jedne ili nekoliko zemalja", rekao je Šolc. „I zato ekonomska bezbednost igra veoma važnu ulogu - a ključno je smanjenje rizika – u pogledu lanaca snabdevanja, investicionih odnosa i tehnološke bezbednosti."

SAD već najavile novi paket sankcija

Neposredno pre zvaničnog početka samita G7, SAD su najavile novi paket sankcija Rusiji.

Između ostalog, plan je da se oko 70 kompanija i organizacija iz Rusije i drugih zemalja odseče od američkog izvoza, rekao je visoki zvaničnik američke vlade. Osim toga, više od 300 pojedinaca, kompanija i organizacija, brodova i aviona biće podvrgnuto drugim kaznenim merama. On nije želeo da detaljno komentariše planove partnera. „Ali SAD će pokrenuti opsežan paket sopstvenih mera".

Džozef Bajden i Fumio Kišida, 18.05.2023. Foto: Kiyoshi Ota/REUTERS

Cilj je da se poveća ekonomski pritisak na Rusiju i još više oteža održavanje njene ratne mašinerije. Radi se i o tome da se pogode oni koji finansijski i na druge načine podržavaju Rusiju, između ostalog u Evropi, na Bliskom istoku i Aziji. Pored toga, sankcije treba da budu proširene i na digitalni sektor ruske privrede.

Deklaracija o Ukrajini

Na samitu u Hirošimi biće donesena odvojena deklaracija o Ukrajini. Ona uključuje nove obaveze za zatvaranje rupa u sankcijama i dalje smanjenje zavisnosti od ruske energije, rekao je američki zvaničnik. Takođe bi trebalo nastaviti sa naporima da se Rusiji spreči pristup međunarodnom finansijskom sistemu.

Razgovaraće se o organizaciji daljnje finansijske podrške, kao i o vojnoj pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski će se uključiti putem video veze.

Na udaru i ruski dijamanti

Prethodno je objavljeno da G7 namerava da ograniči izvoz neobrađenih dijamanata iz Rusije. Odgovarajuća deklaracija bi trebalo da bude donesena u Hirošimi, kako je novinskoj agenciji dpa saopštilo nekoliko diplomata

„Verujemo da moramo ograničiti ruski izvoz u ovoj oblasti", rekao je jedan službenik EU za novinsku agenciju AFP i dodao da je malo verovatno da će G7 na samitu postići konačan dogovor o ovoj temi.

Prema informacijama iz G7 izvora, cilj je smanjiti prihode Rusije od prodaje sirovih dijamanata putem efikasnih i koordinisanih mera. Takođe, želi da se obezbedi da se dijamanti koji se trguju preko zemalja poput Indije i Ujedinjenih Arapskih Emirata i nakon dalje prodaje i dalje prepoznaju kao ruski dijamanti.

Alrosa, ruska državna frima koja se bavi i kopanjem i trgovinom dijamanta Foto: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Rusija se smatra najvećim svetskim proizvođačem sirovih dijamanata i trgovina tim dragim kamenjem predstavlja značajan izvor prihoda za tu zemlju. Prošle godine, državni proizvođač dijamanata Alrosa je objavio da je ostvario prihod od 332 milijarde rubalja (oko 4 milijarde evra). Alrosin udeo u svetskoj trgovini dijamantima iznosi oko 30 posto.

SAD, Kanada i Velika Britanija su uvele sankcije protiv Alrose. Prema izjavama odlazećeg generalnog direktora Alrose, Sergeja Ivanova - sina istoimenog bivšeg ministra odbrane i bliskog saradnika ruskog predsednika Vladimira Putina - to nije značajno uticalo na poslovanje koncerna. Plan za 2022. je premašen, a i prvi kvartal 2023. je dobro prošao.

Do sada EU nije ograničavala trgovinu. Jedan od razloga je bilo protivljenje Belgije: flamanski lučki grad Antverpen se smatra svetskim centrom dijamanata još od 16. veka. Ipak, trgovina ruskim dijamantima u EU je već dobrovoljno smanjena za oko 80 odsto.

Prema izjavama iz Moskve, u Indiji se brusi veliki broj dijamanata. Do sada Indija nije učestvovala u sankcijama G7 i nije jasno kako će Indija biti pokrenuta da im se priključi.

Opsadno stanje u Hirošimi

Samit se održava u luksuznom hotelu na ostrvu u Hirošimi. Bezbednosne mere su ogromne: dežura 24.000 policajaca iz celog Japana, veliki delovi centra grada su blokirani za saobraćaj, a mnoge škole zatvorene. Najavljeno je nekoliko demonstracija tokom samita - za bolju zaštitu klime i protiv rata.

Hirošima: Ljudi se mole preko puta spomenika žrtvama atomske bombe kojih je bilo po imenu 333 907 Foto: Kunihiko Miura/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

G7 je neformalni savez vodećih demokratskih industrijskih zemalja. Članovi su Japan, Kanada, SAD, Velika Britanija, Italija, Francuska i Nemačka, a kao osmi član - i EU.

Kao gosti u Hirošimi prisutni su Australija, Vijetnam, Južna Koreja, Brazil, zatim Indija predsedavajuća G20, Indonezija predsedavajuća ASEAN-om, Komori predsedavajuća Afričkom Unijom, Kukova ostrva predsedavajuća Forumu pacifičkih ostrva, kao i predstavnici međunarodnih organizacija: UN, OECD, SZO, STO, IAE, MMF-a i Svetske Banke.

Kina: odsutna - sveprisutna

Si Đinping nije među gostima u Hirošimi. On je na drugoj diplomatskoj sceni - na Srednjoazijskom samitu sa svojim susedima Kazahstanom, Kirgistanom, Tadžikistanom, Turkmenistanom i Uzbekistanom.

Si Đinping na samitu Centralne Azije u Sijanu, 18.05.2023. Foto: Florence Lo/REUTERS

A na zahtev G7 da se Kina pridržava međunarodnih pravila, portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova je ove sedmice na uobičajen način komentarisao: Prvo treba definisati pravila koja ne služe samo interesima G7. Takođe, zemlje samita treba da prvo počiste ispred svojih vrata.

Bez obzira na to da li će u završnoj deklaraciji samita u vezi s Kinom biti reči o „smanjenju rizika" ili „diverzifikaciji": bez Kine ne ide. To zna i Si Đinping.

D.R. (ARD,ZDF)

