U Briselu počinje kadrovski poker

Pre nešto više od nedelju dana građani EU izabrali su novi Evropski parlament. Lideri E, njih 27, će na radnoj večeri razgovarati o važnim kadrovskim pitanjim - o tome koja politička grupa dobija koju funkciju na vrhu.

Ursula fon der Lajen je pristuna na početku sastanka u Briselu, ali neće biti na večeri na kojoj će se odlučivati o njenoj poltičkoj budućnosti.

Fon der Lajen želi da nastavi

Pe svega se radi o rukovodstvu najmoćnijeg evropskog tela koje predlaže zakone i prati poštovanje sporazuma EU: o Komisiji EU.

Političarka CDU fon der Lajen je glavni kandidat uspešne demohrišćanske EPP i volela bi da zadrži svoju funkciju.

Nakon evropskih izbora 2019. godine, trebalo je dobrih pet nedelja do raspodele funkcije. Ovaj put bi to moglo da ide brže. U svakom slučaju, iz ugla Manfreda Vebera, lidera EPP poslaničke grupe, to bi bio logičan zaključak iz izbornih rezultata. On apeluje na šefove država i vlada da poštuju glasove koje su na demokratskim izborima dati za njegovu partijsku grupu i da potvrde Fon der Lajen za predsednicu Komisije.

Za to nije potrebna jednoglasna odluka, već kvalifikovana većina. To konkretno znači 15 od 27 članica treba da glasa -za.

12 od 27 šefova država i vlada za stolom pripadaju partijskoj porodici EPP - pa se podrška Fon der Lajen čini sigurnom. Veber se složio sa njima odmah nakon izbora i to će učiniti ponovo pre večerašnje večere

Još najmanje tri države članice moraju da glasaju za Fon der Lajen, čije vođstvo ne pripada EPP. Reč je na primer o Nemačkoj ili Francuskoj.

Šolc ubrzava tempo

Kancelar Olaf Šolcpoznaje nemačku poltičarku iz vremena kada su radili na saveznom nivou u Nemačkoj i dobro je sarađivao sa njom poslednjih godina. Šolc poziva na brzo rešenje i zalaže se za razjašnjenje kadrovskih pitanja još ovog meseca. On je navodno o tom pitanju već razgovarao proteklih dana na samitima G7 u Italiji i Ukrajinskoj konferenciji u Švajcarskoj.

To bi trebalo da bude i u interesu francuskog predsednika. Osim toga, Emanuel Makron je takođe predložio Fon der Lajen još ya prvi mandat 2019.

Od 27 država članica jedan glas protiv Ursule fon der Lajen je siguran: premijera Mađarske Viktora Orbana.

Manfred Veber i Ursula fon der Lajen Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Meloni kao kamen spoticanja

Vođa poslaničke grupe EPP Veber, koji bi trebalo da organizuje većinu za Fon der Lajen, isprva pregovara sa socijaldemokratama i liberalima. Tri grupe zajedno imaju 406 glasova. Međutim, očekuje se da će na tajnom glasanju biti i onih koji se neće držati dogovora.

Veber i fon der Lajen ne isključuju razgovore sa ultradesničarskom partijom „Fratelli d'Italia” Đorđe Meloni. Međutim, u tom slučaju SPD želi povuče svoj pristanak.

Italijanska premijerka Dorđa Meloni ostavlja za sada otvorenim da će li njena desničarska Fratelli d‘ Italia podržati dosadašnju predsednicu komisije. Meloni se nije izjasnila po tom pitanju nego je samo neodređeno rekla kako Italija očekuje „snažnu zastupljenost“ u Evropskoj komisiji. Fon der Lajen i Meloni gaje dobre odnose, što je posebno bilo vidljivo prilikom akcija u vezi smanjenja ilegalne migracije.

Zeleni su se takođe ponudili EPP kao pregovarački partner.

Nejasno je da li će Evropski parlament moći da glasa o novom šefu Komisije u prvoj nedelji zasedanja sredinom jula. To ne zavisi samo od rezultata večere 17. Juna u Briselu.

Socijalista na čelu Savetu EU

Socijalisti sa svoje strane očekuju drugu veliku poziciju na čelu EU. Umesto dosadašnjeg Šarla Mišela iz Belgije na čelo Saveta EU trebao bi da dođe socijalista i bivši portugalski premijer Antonio Kosta.

Antonio Kosta Foto: Leonardo Negrão/GlobalImagens/IMAGO

S obzirom na to da i nove članice na istoku EU polažu pravo na neku od važnih funkcija, računa se s tim da će pozicija poverenice za bezbednopsnu i spoljnu politiku pripasti premijerki Estonije Kaji Kalas iz liberalnog tabora.

Kaja Kalas Foto: Askin Kıyagan/Anadolu/picture alliance

U pričama oko popunjavanja važnih pozicija ime hrvatskog premijera Andreja Plenkovića se više ni ne pominje. Nakon izbornih uspeha u Hrvatskoj, on očigledno za sada hoće da ostane u Hrvatskoj.