Počinje Evropsko prvenstvo u rukometu: uspešna nemačka priča

Još pre nego što je sudija označio kraj finalne utakmice na Evropskom prvenstvu 2016. u Poljskoj, nemački reprezentativci opušteno su slavili. Ekipa pod vođstvom tadašnjeg saveznog trenera Dagura Sigurdsona, koja se smatralo autsajderom, protiv Španije je ostvarila najveći uspeh Nemačkog rukometnog saveza (DHB) još od osvajanja titule svetskog prvaka 2007.

U mnogim nemačkim gradovima hiljade navijača pratile su tu finalnu utakmicu na velikim video-zidovima, postavljenim na gradskim trgovima. Televizijske stanice koje su prenosile utakmice beležile su rekordnu gledanost, Nemačku je tresla rukometna groznica.

Tadašnji selektor Hajner Brand (levo) slavio je osvajanje titule na Svetskom prvenstvu održanom u Nemačkoj 2007. Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa/picture alliance

Ali, od toga uspeha prošlo je već skoro osam godina. Otada nemačka rukometna reprezentacija čeka na novu titulu. To, međutim, nije umanjilo omiljenost rukometa.

Dvoranski rukomet tek od 1972. godine

Fascinacija rukometom u Nemačkoj ima dobre razloge. Taj sport se igra već više od sto godina – najpre pod vedrim nebom, na velikom igralištu, a kasnije u dvorani, na manjem terenu. Dvoranski rukomet nije tako star, on je tek na Olimpijskim igrama 1972. uvršten među olimpijske discipline. Tek nakon toga se dvoranski oblik rukometa probio – na štetu rukometa na otvorenom.

Prva međunarodna utakmica na otvorenom odigrana je 1919. između Nemačke i Austrije. Taj dvoboj bio je početak uspešne ere koja traje sve do danas. Nakon uvođenja prvog nemačkog rukometnog prvenstva 1925, nemačka rukometna reprezentacija je osam godina kasnije postala svetski prvak. Usledilo je još sedam titula svetskog prvaka, pet puta na otvorenom, tri puta u dvorani. Uz to su nemački rukometaši dva puta bili evropski prvaci, a osvojili su i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 1972.

Nemačka – najuspešnija rukometna nacija

Rukomet u Nemačkoj ima, dakle, dugu tradiciju, a s prelaskom u dvoranu postao je i najomiljeniji dvoranski sport. Ukupno gledano, u toj zemlji samo je fudbal popularniji. Brojke su impresivne. Prema podacima televizijske stanice Sport 1, tokom aktuelne sezone rukometne Bundeslige, 168 utakmica gledalo je ukupno 817.000 gledalaca, što je prosečno gotovo pet hiljada po utakmici.

Magdeburg je po drugi put osvojio Ligu šampiona u rukometu 2023. godine Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/picture alliance

Osim toga, Nemačka je i svetski rekorder po broju gledalaca na rukometnim utakmicama, a mušku rukometnu Bundesligu stručnjaci smatraju najjačom na svetu. Brojni nemački prvoligaši redovno igraju u evropskim tekmičenjima kao što je Liga šampiona. Nemački klubovi su do sada 21 put osvajali Ligu šampiona, poslednja je to prošle sezone uspela ekipa Magdeburga. Nemačka je tako najuspešnija nacija u tom takmičenju.

Ulaganje u podmladak

Jedan od razloga za uspeh jeste činjenica da Nemačka mnogo ulaže u podmladak. Nemački rukometni savez najbrojniji je na svetu i ima gotovo 760.000 članova, organizovanih u nešto više od 4.200 klubova. Da bi to tako bilo i u budućnosti, DHB je 2012. pokrenuo novi projekat podrške rukometnog podmlatka nazvan „Elitni kadar“.

„Nemačka je osvojila brojne medalje i titule na evropskim i svetskim prvenstvima. Osim toga, na svakom turniru imala je jednog ili dva igrača u najboljoj ekipi turnira. Ali, oni s 22 ili 23 godine još uvek nisu igrali u A-reprezentaciji“, kaže Volfgang Zomerfeld, dugogodišnji pomoćni trener juniorske reprezentacije. „Hteli smo nešto da promenimo kada je reč o uključivanju mladih i s klubovima smo pokrenuli taj projekat, iako su Savez i klubovi donekle imali različite interese.“

Jurija Knora takođe je podržao „Elitni kadar“ i on je sada jedan od najboljih rukometaša Nemačke Foto: Noah Wedel/picture alliance

Mentori, kao što je recimo bivši reprezentativac i evropski prvak Martin Štrobel, pomažu mladim igračicama i igračima, i posreduju između Saveza i klubova. Taj koncept se pokazao dobrim, jer je čak šest igrača iz „Elitnog kadra“ ušlo u A-reprezentaciju koja je 2016. u Poljskoj osvojila titulu evropskog prvaka. Od 2019. u taj projekat je uključen i ženski rukomet.

U Diseldorfu se očekuje rekordan broj gledalaca

Na Evropskom prvenstvu koje se igra u Nemačkoj od 10. do 28. januara 2024, nemački reprezentativci žele da se nadovežu na dosadašnje uspehe. Istina, neki od ključnih igrača će izostati zbog povreda, ali ekipu saveznog selektora Alfreda Gislasona mogla bi da nosi atmosfera u dvoranama. Na prvoj utakmici nemačke reprezentacije 10. januara od 20:45 protiv Švajcarske, očekuje se rekordnih 53.000 gledalaca. „Igrati rukomet pred više od 50.000 gledalaca – to kao dete nisam mogao ni da sanjam“, izjavio je Timo Kastening. On se nada da će nemačka reprezentacija moći da iskoristi energiju gledalaca da bi na kraju podigla pobednički pehar, kao i pre osam godina u Poljskoj.

U grupi s Nemačkom u Diseldorfu je i Severna Makedonija, Hrvatska je u grupi B i prve utakmice igra u Manhajmu, gde je i Bosna i Hercegovina sa grupom E. Crna Gora, Srbija i Mađarska su u grupi C koja takmičenje započinje u Minhenu. Slovenija je u grupi D koja igra u Berlinu.