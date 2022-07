Pitoni na Floridi: Nekada kućni ljubimci, danas velika opasnost

Florida godinama ima veliki problem sa zmijama i to s invazivnim vrstama koje su ljudskom greškom dospele u to područje. Koliki je to postao problem nedavno je pokazao primer burmanskog pitona kojeg su biolozi ulovili u Nacionalnom parku Everglejds.

Ženka duga 5,5 metara imala je 98 kilograma. „U njoj smo pronašli 122 jaja“, kaže biolog Jan Bartosek iz Centra za invazivne vrste jugozapadne Floride (CISMA). „Prosečno gnezdo ima 43 jaja. Zamislite: 122 jaja koja sazrevaju u toj životinji“, rekao je Bartosek na konferenciji za novinare.

Močvarno područje Everglejdsa sa svojom vrućom i vlažnom klimom nudi idealne uslove za život toj uvezenoj vrsti zmija. Njihov broj je poslednjih godina naprosto eksplodirao. Pritom zmije tamo nemaju prirodnih neprijatelja, osim ljudi.

Idealni uslovi za nekadašnje kućne ljubimce

Burmanski piton (Python bivittatus), poreklom je iz jugoistočne Azije, a nastanjuje područja od severoistočne Indije pa do južne Kine. U 20. veku je uvezen u SAD kao „kućni ljubimac“ i tamo je uzgajan, a od 1970-ih su se prvi primerci pojavili na području Everglejdsa.

Močvarno područje Everglejdsa nudi idealne uslove za život uvezenim vrstama zmija

Nejasno je da li su te prve zmije pobegle iz objekata za uzgajanje ili su ih vlasnici pustili kada su životinje postale suviše velike. Osim toga, uragan Endrju je 1992. uništio jednu farmu zmija i tada je više od hiljadu životinja pobeglo je u ogromne močvare Evergejdsa. Biolog Bartosek pretpostavlja da je gigantski piton koji je sada pronađen nekada bio kućni ljubimac i da je pušten na slobodu pre nekoliko decenija.

Lov na ženke

Zaštitnici prirode iz Centra CISMA već gotovo deset godina love ženke pitona kako bi prekinuli ciklus razmnožavanja. Kao mamce koriste muške primerke koji su opremljeni su odašiljačem i tako vode čuvare prirode kroz gustu šikaru do legla s velikim, reproduktivnim ženkama.

Ogroman burmanski piton koji je sada otkriven takođe je pronađen pomoću uređaja za praćenje koji je nosio mužjak Dion. Nakon toga, džinovski piton je uspavan. Biolozi su do sada uspeli da uhvate više od hiljadu životinja, ali s obzirom na veliki broj jaja, ta izuzetno teška borba je gotovo bez izgleda na uspeh.

Hvatanje velikih ženki pitona je svojevrsna trka s vremenom

Ono što se nekada smatralo atraktivnim kućnim ljubimcem, sada predstavlja ogromnu pretnju domaćim divljim životinjama u krhkom eko-sistemu Everglejds. „Te životinje su lovci na krupnu divljač, što možete i da pretpostavite po njihovoj veličini“, kaže Bartosek. „One mogu da obore i progutaju znatno veći plen.“

Udavi nisu preterano izbirljivi kada je u pitanju hrana. Najezda pitona gotovo je uništila populacije domaćih sisara kao što su zečevi, oposumi, rakuni i belorepi jeleni. Jedan piton koji je ulovljen u decembru neposredno pre toga pojeo je odraslog belorepog jelena – biolozi su tokom obdukcije u želucu zmije pronašli kopita.

I domaće grabljivce ozbiljno ugrožavaju pitoni. Zečevi, oposumi i belorepi jeleni su na jelovniku ugrožene i retke autohtone vrste – floridske pume. Pitoni su njoj sada ozbiljni konkurenti.

