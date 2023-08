Pevač Ramštajna povlači sudski nalog protiv peticije

Prema informacijama javnog servisa NDR i lista „Zidojče cajtung“, advokat Tila Lindemana povukao je nalog protiv organizacije „Kampakt“ (Campact) kojim je želeo da sudski zabrani određene formulacije u peticiji na internet-platformi te organizacije.

Uoči održavanja tri koncerta „Ramštajna“ u Berlinu sredinom jula, peticiju pod nazivom „Nema bine za Ramštajn“ potpisalo je skoro 78.000 ljudi. Njome je traženo da se koncerti otkažu, jer Berlin, kako je navedeno, ne sme da postane mesto za seksualno zlostavljanje. „Za pevača ’Ramštajna’ Tila Lindemana se tvrdi da je redovno i sistematski seksualno zlostavljao mlade žene na koncertima“, navedeno je u kratkom tekstu peticije.

-pročitajte još: Protesti protiv Ramštajna u Berlinu

Lindeman je sa svoj strane želeo da platformi zabrani takve i slične formulacije u tekstu peticije, ali se Okružni sud u Berlinu, u svojoj preliminarnoj oceni, pokazao kao otvoren za argumente druge strane. Ocenio je, naime, da termin „seksualno zlostavljanje“ treba smatrati dozvoljenim izražavanjem mišljenja u smislu „nespornih seksualnih kontakata podnosioca zahteva na njegovim koncertima“. Sve to je stajalo u pismu Suda od 27. jula, u koje su uvid imali i novinari NDR i lista „Zidojče cajtung“.

Kao rezultat toga, Lindemanov advokat povukao je zahtev 10. avgusta. Pošto su koncerti „bili davno“, tražena zabrana više nije relevantna, napisao je sudu kao opravdanje.

Protesti protiv benda „Ramštajn“ u Minhenu 7. juna 2023. Foto: Smith/IMAGO

„Važan signal“

Organizacija „Kampakt“ to tumači kao priznanje poraza. Bio je to, ocenjuju, „važan signal“ za sve koji su javno komentarisali incidente na koncertima „Ramštajna“. „Nadamo se da će to podstaći i druge ljude da javno pričaju o svojim iskustvima“, rekao je izvršni direktor organizacije Feliks Kolb, ujedno naglasivši da je: „Lindemanova strategija da ućutka sve kritičare na kraju propala.“

-pročitajte još: Opasnost za žene na koncertima: Samo reci „Panama“

Regionalni sud u Hamburgu je ranije u drugom slučaju utvrdio da je postojao sistem oko Lindemana u kojem su žene regrutovane za žurke posle koncerata sa mnogo alkohola i seksa. „Činjenica da bend održava takav sistem je događaj od velikog javnog interesa koji je posebno vredan pažnje“, ocenio je sud. Prema istraživanju NDR-a i „Zidojče cajtunga“, šestoro ljudi je bilo uključeno u taj sistem poslednjih godina, uključujući i Lindemanovog menadžera i bivšeg telohranitelja.

dd/ek/sp/iš/ass (ndr/sz/ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.