Osuda hapšenja novinara u Hongkongu

Nemačko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je hapšenje zaposlenih u prodemokratskom onlajn-magazinu Stand Njuz (Stand News) u Hongkongu. „S naše tačke gledišta, ti događaji iznova ilustruju da postoji konstantna erozija pluralizma, slobode izražavanja i slobode štampe u Hongkongu – posebno od kada je stupio na snagu Zakon o nacionalnoj bezbednosti“, rekla je portparolka Ministarstva.

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke konstatuje da se Zakon o bezbednosti i druge odredbe „primenjuju nasumično i selektivno“, a protiv kritičnih glasova. „S naše tačke gledišta, vrlo je jasno da kritičko novinarstvo ne sme da se stavlja pod opštu sumnju“, rekla je portparolka Ministarstva i dodala da je ovo što se desilo „još jedan težak udarac“ Hongkongu.

I SAD su osudile udarac protiv „Stand njuza“

Američki državni sekretar Entoni Blinken pozvao je vlasti Hongkonga i vlasti kontinentalne Kine da „prestanu da ciljaju slobodne i nezavisne medije u Hongkongu i da odmah oslobode nepravedno pritvorene i optužene novinare i medijske radnike“.

Kina i lokalne vlasti potkopavaju „kredibilitet i opstanak“ ostrvske metropole time što ućutkuju nezavisne medije, rekao je Blinken i naglasio: „Samouverena vlada koja se ne plaši istine pozdravlja slobodnu štampu. Novinarstvo nije podsticanje na mržnju.“

Entoni Blinken: Peking potkopava „kredibilitet i opstanak“ Hongkonga time što ućutkuje nezavisne medije

Šta se desilo?

Nakon pretresa u redakciji i privatnim stanovima, kao i nekoliko hapšenja, ljudi koji vode „Stand njuz“ su u sredu (29.12.) najavili prinudno zatvaranje tog medijskog portala. Prema navodima policije, uhapšeno je ukupno sedam osoba zbog „zavere radi objavljivanja buntovničke publikacije“. Dvojica uhapšenih su u međuvremenu zvanično optuženi. Pravni osnov za to datira još od vremena kada je Hongkong bio britanska kolonija.

Šef policije nacionalne bezbednosti Stiv Li optužio je novinare da objavljuju članke i postove na blogu koji podstiču mržnju prema vladi Hongkonga. Premijerka Hongkonga Keri Lam, koja je privržena Pekingu, u zvaničnoj izjavi je ocenila da postupci vlasti nemaju „nikakve veze s takozvanim gušenjem slobode štampe“.

Portal „Stand njuz“ osnovan je 2014. kao neprofitni onlajn-medij. Međunarodno poznat postao je 2019. kada je direktno prenosio brutalni napad maskiranih nasilnika na prodemokratske demonstrante u stanici metroa. Portal je bio najvažniji preostali medij u Hongkongu, koji se zalagao za slobodu i demokratske vrednosti.

Policija privodi novinare portala

Zakon o bezbednosti

U junu je takođe prodemokratski list „Epl dejli“ (Apple Daily) morao da prestane sa radom nakon što je njegova imovina zamrznuta, a njeni rukovodioci uhapšeni. Sedamdesetčetvorogodišnji vlasnik i demokratski aktivista Džimi Laj već duže vreme je u zatvoru.

Osnova oštrog obračuna s kritičarima je tzv. Zakon o bezbednosti koji je stupio na snagu 2020. On vlastima omogućava da preduzmu drakonske mere protiv svake aktivnosti za koju veruju da ugrožava nacionalnu bezbednost Kine. Tokom 2019. u Hongkongu je mesecima bilo masovnih protesta protiv rastućeg uticaja Pekinga. Brojni lideri tamošnje opozicije otada su uhapšeni ili su otišli u egzil.

Hongkong je grad sa više od sedam miliona stanovnika na južnoj obali Kine, a do 1997. bio je britanska kolonija. Nakon toga, suverenitet je prešao na Narodnu Republiku Kinu. Zvanični naziv je „Specijalni administrativni region Hongkong Narodne Republike Kine“. Autonomni status omogućava doduše Hongkongu da ima svoje zakone, ali vlada u Pekingu često se meša u unutrašnju politiku. To uvek iznova dovodi do protesta.

