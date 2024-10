Ostavka Kevina Kinerta – udarac za socijaldemokrate

Samo najuži krug je bio upućen, dok je za najveći deo socijaldemokrata ostavka Kevina Kinerta, generalnog sekretara partije od 2021. bila iznenađenje. Kinert je takođe najavio da se neće kandidovati za Bundestag na izborima 2025. U pismu članovima partije koje je stavljeno na raspolaganje i medijima ovaj tridesetpetogodišnji političar iz Berlina obrazložio je svoj korak zdravstvenim stanjem.

„Za izbornu pobedu potreban je pun angažman celokupne Socijaldemokratske partije“, a u mesecima koji slede potrebni su „veliki napori“ da bi se „nadoknadio zaostatak koji se jednako pokazuje i u maloj podršci u anketama i u slabom samopouzdanju“.

Kinert je rekao da su očekivanja ogromna, ali da on ne može da ih ispuni. „Energija, koja je potrebna za moju dužnost i za predizbornu kampanju, neophodna mi je da bih u dogledno vreme ozdravio. Zato snosim konsekvence“.

Kinert: Mesecima pod velikim pritiskom

Kinert nije rekao o kojoj se bolesti radi. Ali on je mesecima bio pod političkim pritiskom. Prema anketama socijaldemokarate imaju samo 16 odsto podrške. Na pokrajinskim izborima u Tiringiji i Saksonijisocijaldemokrati su imali istorijski loše rezultate. Pribojavali su se čak neko vreme da neće preći cenzus. Stranci je samo Brandenburgu uspelo da značajno popravi rezultat.

Predsedavajući Zelenih Rikarda Lang i Omid Nuripur su posle pokrajinskih izbora u Brandenburgu podneli ostavke i od tada je Kinert više puta bio suočen sa pitanjem da li će i on preuzeti odgovornost za loše rezultate izbora. On je odgovarao da i on sebi postavlja to pitanje i da je spreman da podnese ostavku, ako bi to pomoglo socijaldemokratama.

U jednom intervjuu je nedavno ukazao na to da su partijski predsednici Lars Klingbajl i Saskija Esken zajedno sa njim „uigran tim“ koji „radi usklađeno i donosi zajedničke odluke“.

Kinert, Esken i Klingbajl Foto: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Prijateljstvo sa Klingbajlom i Esken

Kinert je Klingbajla i Esken informisao o svojoj odluci još pre nekoliko dana. Oboje su bili neprijatno iznenađeni ali su bili i puni razumevanja i poštovanja prema kolegi. Klingbajl je u Berlinu rekao da zna da Kinertu odluka nije lako pala, ali da je to ispravan korak. „Sada se radi o Kevinu i njegovom zdravlju“. Zamolio je da mu kao prijatelji sada svi daju podršku za put koji je pred njim.

Klingbaj i Esken su odali priznanje Kinertu za njegov rad na poziciji generalnog sekretara. Klingbajl je rekao da je Kinert bitno doprineo stabilnosti partije, a Esken ga je nazvala „važnim stubom naše socijaldemokratske partije“ i dodala da je njen put do vrha partije bio je prožet bliskom saradnjom sa Kinertom.

Kinert 2017 kada je posato podmlatka SPD. Foto: picture-alliance/dpa/O. Dietze

Kevin Kinert je 2017. postao predsednik socijaldemokratskog podmlatka koji je podržao Esken u kandidaturi za partijsko liderstvo.

Kinert je čak 2019. podržao Esken u partijskom nadmetanju protiv Olafa Šolca. Pre toga je učinio sve da izbegne još jednu „veliku koaliciju“ socijaldemokrata sa demohrišćanima.

Esken je rekla da je bolest privatna stvar. „Zato vas od srca molim da mu date prostora i vremena da ozdravi“, apelovala je ona na novinare. Klingbajl je govorio o iscrpljujućem poslu koji politika nameće čoveku: „Svi znamo koliko je zahtevan, iscrpljujući politički posao. Svaki dan se angažujemo za socijaldemokrate, svaki dan se borimo i ulažemo puno energije i strasti u naš posao, i u vremenima kada nailazimo na na mnogo otpora“.

I predstavnici drugih stranaka su poželeli Kinertu brzo ozdravljenje.

Matijas Mirš kao Kinertov naslednik

Do ponedeljka naveče zasedali su partijski organi i dogovorili se da Kinertov naslednik bude Matijas Mirš (55). Poslanik socijaldemokrata u Bundestagu i zamenik šefa poslaničkog kluba pripada levom krilu partije kao i Kinert. On će najpre komesarski preuzeti dužnost, jer će izborni proces biti organizovan na partijskom kongresu planiranom za juni naredne godine.

Matijas Mirš Foto: Juliane Sonntag/Photothek//picture alliance

Pred novim generalnim sekretarom stoje veliki izazovi. Generalni sekretar je neka vrsta menadžera partije. Mora da bude verziran u svim političkim tematskim poljima i da zastupa partiju u javnosti. Ali istovremeno ima i organizacione zadatke, vodi partijsku centralu, organizuje partijske kongrese i predizborne kampanje.

Do izbora 2025. nije ostalo mnogo vremena, a socijaldemokrati već dugo u anketama imaju malu podršku. Opozicioni demohrišćani su trenutno skoro dva puta jači.

Novi izbori nisu isključeni

Osim svega ovoga, koalicija koju čine socijaldemokrati, Zeleni i liberali doživljava turbulentan period. Analitičari ne isključuju mogućnost da se koalicija raskine zbog svađe oko budžeta ili penzione politike i da dođe do prevremenih izbora. Ako se tako nešto desi, socijaldemokrati će imati malo vremena da organizuju predizbornu kampanju i nadoknade zaostatak.

Kevin Kinert i Olaf Šolc Foto: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Kinert je za "Spiegel" o tome rekao: „Ovaj put branimo titulu, imamo kancelara. Nepromenjeno stanje do leta 2025. naši članovi s pravom ne bi dozvolili. U narednim mesecima se ne moraju nužno dramatično popraviti rezultati u anketama, ali svakako mora da se popravi naš borbeni duh i štimung“.

Moguće je da će se sada u strategiju predizborne kampanje više uključiti partijski šef Klingbajl. On je bio Kinertov prethodnik na mestu generalnog sekretara i organizovao je predizbornu kampanju koje je Olafu Šolcu donela mesto kancelara. Klingbajl je u Berlinu rekao: „Čvrstog sam uverenja da uspeh može da se organizuje“.