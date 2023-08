Optužnica protiv Trampa: istorijska fotografija iz zatvora

Kolona vozila u kojoj je bio Donald Tramp stigla je u četvrtak uveče (24. avgust) po lokalnom vremenu do zatvora okruga Fulton u Atlanti, glavnom gradu savezne države Džordžija. Tamo je 77-godišnjak privremeno bio uhapšen zbog „optužbi za iznudu i zaveru“, kako je saopšteno iz kancelarije nadležnog šerifa.

Deo formalnog postupka koji sledi nakon toga uključuje uzimanje ličnih podataka i identifikacionu obradu.

Policijska fotografija Donalda Trampa

Između ostalog, prvi put je načinjena i policijska fotografija Donalda Trampa, a kancelarija šerifa uskoro je tu fotografiju i objavila. U prethodna tri slučaja protiv Trampa, to se nije dešavalo.

Tramp je sada postao prvi bivši predsednik u istoriji SAD kojem je napravljena identifikaciona fotografija.

Nakon manje od pola sata, Trampova kolona vozila napustila je zatvor, ispred kojeg su se okupile i pristalice i protivnici bivšeg predsednika. Prethodno je pristao da plati kauciju od 200.000 dolara.

Pre nego što je napustio Atlantu, Tramp se još jednom požalio na progon, ocenivši da je to farsa i pokušaj uticanja na izbore. Ubrzo nakon toga, iskoristio je policijsku fotografiju i za svoj povratak na društvenu mrežu X, nekadašnji Tviter. Uz fotografiju je napisao: „Uticaj na izbore. Nikada ne odustajati!“

Trampov profil na Tviteru trajno je suspendovan nakon napada njegovih pristalica na zgradu Kapitola 6. januara 2021. Međutim, 19. novembra 2022, ta kompanija je promenila odluku, nakon što je dobila novog vlasnika, Ilona Maska.

Kolona vozila u kojoj je Donald Tramp na putu ka zatvoru okruga Fulton Foto: Brendan McDermid/REUTERS

Na osnovu Zakona protiv organizovanog kriminala

Tramp je 14. avgusta, zajedno sa još 18 osumnjičenih, optužen zbog svojih pokušaja da ospori ishod predsedničkih izbora 2020. godine u državi Džordžiji. Optužba koju je podnela nadležna okružna tužiteljka sadrži 13 tačaka i bazira se, između ostalog, na tzv. zakonu RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). On je prvobitno bio usvojen za borbu protiv mafije i omogućava postupak protiv više optuženih istovremeno kao deo kriminalne organizacije.

Među optuženima su i Mark Medouz, bivši šef osoblja Bele kuće u vreme Donalda Trampa, kao i advokati Rudi Đulijani i Džon Istmen. Optužba se posebno odnosi na telefonski razgovor 2. januara 2021, u kojem je Tramp od šefa izborne komisije Džordžije Breda Rafenspergera tražio da „pronađe“ dovoljno glasova kako bi preokrenuo njegov poraz u toj saveznoj državi. Rafensperger – takođe Republikanac, kao i Tramp – to je odbio.

Već četvrta optužba protiv Trampa ove godine

Tramp je na predsedničkim izborima 2020. godine izgubio od svog tadašnjeg izazivača, a danas predsednika SAD Džozefa Bajdena, između ostalog i u Džordžiji. Bivši predsednik, međutim, i dalje ne priznaje poraz. Umesto toga, uporno zastupa tezu da mu je pobeda uskraćena zbog izborne prevare.

Donald Tramp u jednom od vozila nakon što je platio kauciju u zatvoru u Džordžiji Foto: Chandan Khanna/AFP

Optužba u Džordžiji je već četvrta protiv Trampa ove godine, uključujući i dve zbog njegovih aktivnosti nakon izbora 2020. godine. Još jedna optužba saveznog pravosuđa podneta je u vezi s tajnim dokumentima koje je Tramp odneo iz Bele kuće na svoj privatni posed Mar-a-Lago na Floridi na kraju svog mandata početkom 2021. A krajem marta, Tramp je takođe optužen u Njujorku u slučaju vezanom za plaćanje porno-glumici Stormi Denijels da ćuti.

Optužba ne utiče na izbornu kampanju

Uprkos svemu, u desničarskoj bazi Tramp i dalje uživa veliku popularnost. Populistički lider vodi u anketama ispred svojih konkurenata na republikanskim predizborima s više od 40 poena prednosti . Zbog toga nije ni učestvovao u prvoj televizijskoj debati republikanskih kandidata za predsednika u sredu uveče.

Nijedna od optužbi ne sprečava Trampa da vodi izbornu kampanju niti da se, u slučaju da pobedi, vrati u Belu kuću. Prema stručnjacima, čak i ako bude osuđen i dobije zatvorsku kaznu, ne bi postojala mogućnost da se spreči da Tramp položi zakletvu kao predsednik.

