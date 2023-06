Optužbe o korupciji: 17 tonskih snimaka opasnih za Bajdena?

„Brajb-gejt“ – kažu u SAD. To je igra reči, pojam koji povezuje „Votergejt“ – skandal nad skandalima, i reč „brajb“ (bribe) – iliti „mito“. Radi se o sumnji u korupciju dve generacije porodice Bajden – oca Džozefa i sina Hantera.

Džozef „Džo“ Bajden je, kako se tvrdi, 2016. godine, u vreme kada je obavljao dužnost potpredsednika SAD, isplatu finansijske pomoći Ukrajini uslovio davanjem otkaza jednom ukrajinskom državnom tužiocu. Zbog toga što je on korumpiran. Radilo se o Viktoru Šokinu.

Ali, posebno je pikantna činjenica da je Šokin u to vreme vodio istragu protiv ukrajinske energetske kompanije BURISMA u čijem je nadzornom odboru tada bio i Hanter Bajden, sin američkog potpredsednika.

Republikanski senator tvrdi da postoje tonski snimci

To je ukratko verzija priče koja se već nekoliko godina širi u javnosti. Novost je ono što sada tvrdi republikanski senator Čak Gresli iz Ajove. On je naime u parlamentu SAD izjavio: „Državljanin jedne strane zemlje, koji je, kako se sumnja, podmitio Bajdenove, očigledno je tajno snimio 17 tonskih zapisa“, tvrdi Gresli. On pritom misli na osnivača firme BURISMA Mikolu Zločevskog. Izvor za te tvrdnje je jedan tajni informant iz FBI-ja: „On je uz pomoć tih zapisa hteo da se osigura u slučaju da se stvar otkrije“, dodao je Gresli.

No, šta se tačno može čuti na tim misterioznim tonskim zapisima, pod uslovom da oni zaista postoje? Tokom jednog saslušanja u Kongresu, senator Ted kruz je od zamenika šefa FBI, Paula Abejta hteo da sazna da li Savezna američka policija zaista raspolaže tim snimcima? „Ne mogu da govorim o istrazi koja je u toku“, glasio je odgovor.

Republikanski kongresmen Džejms Komer iz Kentakija, koji vodi istragu u Predstavničkom domu američkog Kongresa, očigledno zna i nešto više: „Na dva tonska snimka čuje se Džo Bajden, a na ostalima tadašnji menadžer firme BURISMA Hanter Bajdena.“ Svi razgovori, kako je dodao, vrte se oko uslova za isplatu mita. Bajdenovi su, tvrdi Komer, dobili po pet miliona dolara svaki.

Tramp: „Bajden je najkorumpiraniji američki predsednik svih vremena“

Donald Tramp, koji je trenutno pod velikim pritiskom zbog optužnice vezane za aferu oko poverljivih dokumenata, u optužbama na račun Bajdena vidi dobru šansu da skrene pažnju javnosti sa sopstvenih problema. Nakon ponovnog izbora na dužnost predsednika, Tramp će, kako je prošle nedelje rekao, imenovati specijalnog istražitelja. A on bi trebalo da se pozabavi istragom protiv „najkorumpiranijeg američkog predsednika svih vremena“, odnosno kompletne „Bajdenove kriminalne porodice“, kako se izrazio bivši šef Bele kuće.

I dok se republikanska Amerika intenzivno bavi slučajem „Brajb-gejt“, ona druga polovina zemlje naklonjena Bajdenu, tu temu manje-više ignoriše. Bajden je tada, kako oni tvrde, vršeći pritisak da se smeni državnog tužilac u Ukrajini u stvari radio u konsultacijama s drugim nacijama, uključujući i EU. Svi prigovori na račun aktuelnog predsednika po tom pitanju su „koordinirana akcija“, tvrde Bajdenovi simpatizeri.

Kongresmen Džejms Komer prognozira međutim da ta linija odbrane Bajdena neće moći dugo da se održava: „Za Bajdena će biti sve teže da to objasni, a i levi mediji će kad-tad početi da propitkuju odakle Bajdenu taj novac.“

Komerova Republikanska stranka najavljuje da će dokaze za navodnu milionsku korupciju porodice Bajden, odnosno tonske snimke koji bi to trebalo da potkrepe, objaviti u okviru rada Istražnog odbora Kongresa.

