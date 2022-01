Omikron: opuštanje ili zatvaranje?

Francuska: svađa oko škola

Sedmodnevna incidencija preko 2.800 i gotovo 370.000 novoobolelih i to u roku od 24 sata. Pod uticajem ovih brojki Senat u Parizu je krajem sedmice pooštrio pravila za necepljene. Oni od sada više neće smeti u ugostiteljske objekte ili javne ustanove ikao ni u vozove i avione. Do sada je to bilo moguće uz negativan test. Senat je međutim odbio pooštrenje kazni u slučaju nepoštovanja pravila. Ove strože mere će biti na snazi sve dok je broj pacijenata na intenzivnoj u francuskim bolnicama veći od 10.000. Trenutno je takvih pacijenata preko 24.000.

I škole ostaju otvorene. Francuska je ionako samo na početku pandemije kratko zatvarala obrazovne ustanove. No među prosvtenim radnicima vlada nezadovoljstvo. Prošlog četvrtka (13.1.) su stupili u štrajk: Kap koja je prelila čašu je bilo menjanje pravila o testiranju tri puta u poslednjih nekoliko sedmica.

Danska: popuštanje mera i cepljenje

Za razliku od Pariza, na ulicama Kopenhagena vladaju normalni uslovi. Ništa ne ukazuje na to da zemlja prolazi kroz fazu ekstremne incidencije od preko 2.500.Dnevno se u Danskoj zarazi preko 20.000 osoba. Uprkos tome su zoološki vrtovi, zabavni parkovi, bioskopi i pozorištai i dalje otvoreni. Ulaz je međutim dozvoljen samo onima koji su cepljeni ili su preboleli koronavirus kao i onima koji pokažu negativan test.

Kopenhagen

Talas Omikrona protjiče mnogo blaže od očekivanog, situacija na intenzivnoj nezi, kako kaže ministar zdravstva Magnus Heunike, je pod kontrolom. Trenutne brojke su visoke no poslednjih dana su u konstantnom padu.

Danska opušteno prolazi kroz talas Omikrona pre svega zbog visoke stope procepljenosti od 80 posto. Gotovo 55 posto je primilo treću vakcinu. Za posebno ugrožene grupe stanovništva u pripremi je i četvrta doza cepiva.

Španija: sporna „gripalizacija"

Španija već neko vreme raspravlja o intervjuu premijera Pedra Sančeza u kojem je rekao kako bi na koronavirus, s obzirom na visoku stopu procepljenosti i blagom toku omikrona, u međuvremenu trebalo sve više gledati kao na grip.

Pedro Sančez

S obzirom na incidenciju od 1.400 i puna odeljenja intenzivne, lekari i naučnici su poručili da se koronavirus ne može uspoređivati s gripom. „Pandemija još nije gotova a trenutno ni ne znamo u kojem smeru se kreće", rekao je Oskar Zuriaga, potpredsednik Španskog epidemiološkog društva.

Španija je podeljeno oko mera. I dok je u Madridu, usprkos incidenciji od preko 1.000 od mera na snazi samo nošenje maske, u drugim regionima je u javni život uvedeno pravilo 2G, dakle pristup samo cepljenima ili onima koji su preboleli virus.

Velika Britanija

I u Velikoj Britaniji je društvo podeljeno oko pitanja kako se odnositi prema koronavirusu. I ovde je incidencija s 1.500 visoka ali je to slučaj i s procepljenošću od 80 posto. Jedni pozivaju na opuštanje, drugi na oprez. Voditelj britanske krizne grupe za koronavirus, Klajv DIks, poziva na „novu normalnost" s obzirom na to da je kod omikron varijante smrtnost usporediva s onom kod gripa. On traži „ciljanu strategiju" samo za ugrožene grupe. U Velikoj Britaniji je preko 90 posto stanovništva cepljeno, a preko 60 odsto je primilo i treću vakcinu.

Krajem sedmice karantin je skraćea na pet dana kako bi se ublažili izostanci. Još pre samo nekoliko dana je u bolnice poslato 200 vojnika - da zameni osoblje koje je na bolovanju zbog koronavirusa. Broj operacija koji je odgođen zbog pandemije je porastao na šest miliona.

Kina: niski brojevi, nulta tolerancija

Nasuprot mnogim evropskim zemljama u Kini nema govora o popuštanju mera. I to uprkos činjenici da se je tamo već mesecima incidencija ravna nuli. Međutim, tri metropole su u potpunoj izolaciji:Sijian sa 13 miliona, Anjang sa 5,5 miliona i Judžu sa milion stanovnika.

Stroge mere su deo stroge nulte strategije Kovida. Već kod pojave prvih slučajeva izoluju se celi gradovi. Svi stanovnici se testiraju i ne smeju napuštati svoje domove. Praktiikuje se i prisilno smeštanje u karantinske hotele. Aplikacija za praćenje koronavirusa je u Kini obavezna tako da je relativno jednostavno moguće praćenje zaraza i zaraženih. Oni koji stižu u Kinu nekim od preostalih letova prisiljeni su na dugotrajni karantin.

Peking

Službeno se u Kini od početka pandemije zarazilo oko 100.000 osoba. Francuska i Španija trenutno beleže više zaraženih - tokom jednog dana. Ako se izuzmu pojedini gradovi u izolaciji, svakodnevni život u Kini se više-manje normalizovao. No računa se s tim da će se rigorozna politika nulte tolerancije zadržati najmanje do početka Zimskih olimpijskih igara u Pekingu sredinom marta.

