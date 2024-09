Olaf Šolc odbija glasanje o poverenju

Savezni kancelar Šolc odbacio je zahteve za glasanjem o poverenju. On želi da nastavi rad u ovoj vladi i da na sledećim saveznim izborima dobije jak mandat.

Nemačkikancelar Olaf Šolc ne želi da pokrene glasanje o poverenju u Bundestagu, odnosno eventualno pokretanje prevremenih saveznih izbora. Vlada ima većinu da obavi zadatke koji su sada na dnevnom redu, rekao je političar SPD u letnjem intervjuu za ZDF. „To je samo mala idejica opozicije, da se svake tri nedelje pomene ta reč", rekao je Šolc.

On pretpostavlja da će formiranje vlada u Nemačkoj u dogledno vreme ostati teško.

„Bojim se da ćemo, kako god budu izgledale naredne godine, u Nemačkoj imati mnogo, mnogo godina situacije u kojoj će biti veoma komplikovano formirati vlade." To će, kako kaže, biti slučaj i na saveznom nivou i u pokrajinama.

„I zbog toga je važno da uspostavimo stil saradnje u kojem, iako možda partije koje zajedno vladaju to nisu očekivale od samog početka, ipak uspeju da ostvare nešto značajno." Gledajući tako, sadašnja koalicija koju čine SPD, Zeleni i FDPje postigla mnogo.

Šolc: Nismo potcenili migraciju

Pred mogućim novim pregovorima o migracijiizmeđu vlade, opozicije i pokrajina, Šolc je izrazio spremnost na kompromis.

„Već imamo vraćanja na granici, već imamo granične kontrole. A efikasno upravljanje granicama je nešto što želimo dalje da razvijamo, uz podršku opozicije", rekao je kancelar. Biće dobrih predloga „koji će svi biti u skladu sa evropskim zakonima, međunarodnim sporazumima i našim osnovnim zakonom."

Šolc je energično odbacio tezu u pitanju - da li je vladajuća koalicija potcenila temu migracije. Bilo bi pogrešno, rekao je, stvoriti utisak da vlada tek sada deluje. „Postigao sam najveći zaokret u pristupu migraciji u poslednjih deset ili dvadeset godina", rekao je. „Obezbedili smo da se sprovedu odluke koje decenijama nisu mogle biti sprovedene kada je reč o upravljanju neregularnom migracijom."

Šolc: SPD je „stranka iskusna u borbi"

Osvrćući se na loš rezultat SPD-a na pokrajinskim izborima početkom septembra u Saksoniji i Tiringiji, Šolc je rekao da se takvi rezultati „ne mogu ulepšati". Posebno su, kako kaže, zabrinjavajući rezultati koje je postgila AfD.

„Raditi i uhvatiti se u koštac sa izazovima – to su stvari koje su sada važne", rekao je Šolc. On želi da se bori kako bi „na sledećim saveznim izborima dobio jak mandat". „Već smo to jednom postigli", rekao je, dodajući da je SPD „stranka iskusna u borbi".

Volodimir Zelenski i Olaf Šolc, 6.09.2024. u Frankfurtu Foto: Boris Roessler/Pool via AP/picture alliance

Šolc želi mirovnu konferenciju s Ukrajinom i Rusijom

Govoreći o ruskom napadu na Ukrajinu, Šolc je istakao da se mora više nego do sada raditi na pronalaženju mirovnih rešenja u ratu u Ukrajini.

„Verujem da je sada trenutak da se razgovara o tome kako možemo brže izaći iz ove ratne situacije i doći do mira, nego što to trenutno izgleda", rekao je političar SPD. „Važno je da napredujemo. U svakom slučaju biće održana još jedna mirovna konferencija", naglasio je kancelar.

Šolc je dodao da je upravo vodio vrlo poverljiv razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Obojica su se složili da Rusija mora učestvovati na sledećoj mirovnoj konferenciji.

Šolc želi i dalje da podržava Ukrajinu

Šolc je izbegao direktan odgovor na pitanje da li još uvek veruje ukrajinskom predsedniku Zelenskom, nakon što je postalo poznato da je navodno jedan Ukrajinac bio umešan u sabotažu gasovoda Severni tok u Baltičkom moru.

„Imam dobar odnos sa Volodimirom Zelenskim", rekao je kancelar. „I istovremeno mi je potpuno jasno da se ta stvar mora razjasniti."

On je izrazio zadovoljstvo što su, kako se izveštava, generalni tužilac i bezbednosne službe daleko stigli u svojim istragama.

Kancelar je priznao da su poslednji izborni rezultati delimično povezani s time što „neki građani nisu saglasni sa time što podržavamo Ukrajinu". Ipak, smatra da je to ispravno i kaže da će nastaviti da se pridržava te politike.