Odlazak Kineza iz luke Duizburg: samo ekonomski razlozi?

Za luku u Duizburgu to je bio prestižni projekat – klimatski neutralan terminal i finansiran ulaganjem od sto miliona evra. Ali, „Kineski terminal“, kako su ga nezvanično zvali, to ime više ne zaslužuje najkasnije od prošle sedmice. Jer, kineska državna brodarska kompanija „Kosko“ (Cosco) potajno se oprostila od tog projekta.

Prema informacijama javnog servisa WDR, povlačenje nije inicirala kineska strana, već ostali deoničari, uključujući i samu upravu luke. Razlozi su, navodno, čisto ekonomske prirode.

-pročitajte još: Opravdan strah od kineskih investitora?

Loše vesti uvek se prećutkuju

Sudeći po podacima iz pokrajinskog trgovinskog registra, „Kosko“ je iz projekta istupio još u junu. O tome se do sada, ni od lučkih vlasti, a ni od pokrajinskih institucija Severne Rajne-Vestfalije u javnosti ništa nije moglo čuti – i to uprkos činjenici da je saradnja s tom kineskom kompanijom tokom poslednjih sedmica bila na meti sve većih kritika zbog toga što je planirala ulaganja u luku u Hamburgu, a sve to s obzirom na kineske pretnje da će zauzeti ostrvsku državu Tajvan.

Duizburška lučka kompanija „Duisport“ u pisanoj formi je u prošlog utorka objavila da je postignut dogovor o tome da se javno ne otkriva pozadina istupanja kineske kompanije iz poslovnog aranžmana. Za sinologa Andreasa Fuldu sa Univerziteta u Notingemu to nije neuobičajeno: „Neuspela saradnja uvek predstavlja sramotu.“ Uobičajeno je da kineska strana saopštava samo pozitivne vesti, a da loše pokušava da zadrži u tajnosti, ističe Fulda i ujedno preporučuje nemačkim kompanijama da u tome ne učestvuju.

Politički ili ekonomski razlozi?

Preispitati odnose sa Kinom

Oko hiljadu kompanija u Severnoj Rajni Vestfaliji je delimično ili potpuno u kineskim rukama. Obim trgovinske razmene te nemačke pokrajine sa Kinom prošle godine je iznosio gotovo 48 milijardi evra. Ali, čini se da je toj euforiji došao kraj. Strah da bi Nemačka, kao i u slučaju Rusije, mogla da postane previše zavisna od jedne neuračunljive diktature, suviše je veliki.

To se odražava i kroz podsticaje privredi. Pokrajinska vlada Severne Rajne Vestfalije dugo je pružala podršku kineskim investicijama putem svoje platforme „NRW.Global Business“. Sada je, međutim, Ministarstvo ekonomskih poslova u odgovoru na upit WDR objavilo da se ponuda „NRW.Global Business“ u Kini „restrukturira“. Kako je naglašeno, aktivnosti bi trebalo da budu više strateški usklađene, a istovremeno bi kompanije iz Severne Rajne Vestfalije trebalo da dobiju podršku u generisanju novih tržišta i lanaca snabdevanja.

-pročitajte još: U luci u Pireju Kina je šef

Kineske investicije na preispitivanju

Služba za zaštitu ustavnog poretka nedavno je upozorila na sve veći uticaj kineskih kompanija u Nemačkoj. Istovremeno, u Severnoj Rajni Vestfaliji traju rasprave o narednom poslovnom dogovoru sa Kinom: ulaganjima u kompaniju „Elmos“ iz Dortmunda koji se bavi proizvodnjom čipova za automobilsku industriju. Njena postrojenja trebalo bi da budu prodata predstavništvu jedne kineske IT-kompanije. Savezna nemačka vlada želi međutim da preispita detalje oko dogovora o preuzimanju „Elmosa“.

Premijer Severne Rajne Vestfalije Hendrik Vist (CDU), ekonomske odnose s Kinom u osnovi smatra konstruktivnim. Ipak, i on naglašava da bi proces političkih promena u Kini trebalo shvatiti ozbiljno: „Moramo da budemo mnogo oprezniji, posebno sa kritičnom infrastrukturom, osetljivim tehnologijama i pitanjima udela u tim kompanijama.“

Za lučku kompaniju u Duizburgu to znači da Kina ostaje važan partner. Međutim, iz uprave ističu i da luka želi da se „široko pozicionira na međunarodnom planu“, kako ne bi zapala u ekonomsku zavisnost.

fs (wdr/ndr)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.