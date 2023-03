Od osude do podrške: reakcije na izjavu reisa Kavazovića

Nakon izjave reisa Huseina Kavazovića da se mora biti spreman da se Bosna i Hercegovina brani i oružjem, reagovali su svi u toj zemlji, samo u različitim pravcima: od osude do podrške.

„Moramo pokazati da smo na sve načine spremni da branimo institucije Bosne i Hercegovine, a ako one padnu, a imali smo to 1992. godine, moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem“, rekao je pre nekoliko dana poglavar Islamske zajednice u BiH, reis Husein efendija Kavazović, gostujući na jednoj lokalnoj televiziji.

Ta izjava je u Republici Srpskoj okarakterisana kao poziv na rat, dok je nošnjački politički korpus ili stao u odbranu Kavazovića ili nije reagovao.

„Tišina koja je nastupila u Federaciji i diplomatskim predstavništvima u Sarajevu nakon izjave prvog muslimana u BiH možda je opasnija od reisovog zveckanja oružjem. Održavanje tenzija, kolonijalni status, upravljanje krizama koje se proizvode, samo su deo mozaika koji je sklopljen za BiH, izvan BiH, a u koji se Kavazović odlično uklopio“, rekao je predsednik RS Milorad Dodik, reagujući na odsustvo reakcije bošnjačkih lidera u vezi s izjavom Kavazovića i optužujući ga da radi „prljav posao“ čak i protiv sopstvenog naroda.

„Deo političara u Federaciji koji shvataju opasnost od reisovih izjava ćuti, jer znaju da će kad-tad opet na izbore. A podrška džamije kod muslimana je oduvek bila presudna“, rekao je Dodik. On se ujedno obrušio i na ambasadu SAD u BiH koja je u reakcijama na izjavu Kavazovića, njega i Dodika stavila u istu ravan.

Željka Cvijanović: Skandalozna izjava Foto: Predsjednitvo BiH

Kavazović i Dodik u istoj ravni

A iz Ambasade SAD su poručili da je posebno razočaravajuće kada bilo koji verski vođa pominje ili preti nasiljem kao rešenjem problema u BiH. „Sugestija da postoji veća potreba za ’mirom i tolerancijom’ u BiH je dobra, ali ta preporuka mora jednako da se primeni na političke vođe BiH, kao i na njene verske vođe i ništa manje na predsednika Republike Srpske Milorada Dodika“, naveli su iz ambasade SAD u BiH.

Na to je reagovala Dodikova stranačka koleginica Željka Cvijanović: „Skandalozna izjava. Ne mogu da verujem da neko ko je predstavnik verske zajednice može da koristi takav rečnik. Šta bi bilo da je to izjavio neko iz neke druge verske zajednice? Pa to bi danas brujao celi svet. Zgrožena sam“, rekla je predsedavajuća Predsedništvu Bosne i Hercegovine.

U odbranu Kavazovića stali su bošnjački političari i udruženja. Bošnjački član Predsedništva Denis Bećirović, osudio je posledice verbalnih napada na Kavazovića. „Povodom nastavka orkestriranih i zlonamernih medijskih napada na duhovnog poglavara Bošnjaka muslimana, reisul-ulemu Islamske zajednice u BiH, dr Huseina ef. Kavazovića, javno pozivam Milorada Dodika da prestane s upotrebom neprimerenog vokabulara. Milorad Dodik je glavni promoter ratnohuškačke retorike i antidejtonske politike. Podsećam javnost, upravo je Dodik jedini političar u Bosni i Hercegovini i Evropi koji je javno pretio opkoljavanjem kasarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“, rekao je Bećirović.

Bošnjački član Predsedništva Denis Bećirović osudio je posledice verbalnih napada na Kavazovića Foto: DW/Samir Huseinovic

„Napadi na reisa su napadi na dostojanstvo Bošnjaka“, rekao je premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić, navodeći da reis govori glasom svih kojima je jasno u kakvom stanju su oni gde se „dvoje namiruje na račun trećeg“.

Vratiti se u institucije

„Istorijsko iskustvo govori da u BiH uvek moramo da budemo na oprezu i spremni da se odupremo napadima na našu državu. To je obaveza svakog od nas“ poručuje Novalić.

Stranka demokratske akcije u izjavi reisa Kavazovića ne vidi ništa sporno. Kažu da su nedopustivi napadi na Islamsku zajednicu i da se pokušava da se ućutkaju oni koji brane državu. „Kampanja koju vlasti RS i HNS vode protiv Islamske zajednice i Bošnjaka neodoljivo podseća na kampanju koja se vodila početkom devedesetih godina, što je bila uvertira za brutalnu agresiju na Bosnu i Hercegovinu, za etničko čišćenje i sistemske masovne zločine koji su kulminirali genocidom. Posebno je indikativno da u sinhroniziranom napadu učestvuju sledbenici politika koje su presuđene za genocid i etničko čišćenje“, saopštili su iz SDA.

Izjavu Kavazovića osudio je Hrvatski narodi sabor, pozivajući bošnjačke političke predstavnike da se nedvosmisleno ograde i osude izjavu reisa Kavazovića. „Ovo je pritisak kojim se pokušava da se zadrže neke stvari u statusu kvo. Nemoguće je zadržati neke stvari u statusu kvo. Mi moramo da krenemo napred i damo šansu Bosni i Hercegovini. Svi oni koji su ostali negde na tragu promišljanja prošlosti nek se valjaju u tom blatu“, rekao je predsednik HDZ BiH Dragan Čović.

Dragan Čović: Ovo je pritisak kojim se pokušava da se zadrže neke stvari u statusu kvo Foto: DW/Z. Ljubas

Ništa ratnohuškačko

Predsednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković, navodi da su Islamska zajednica i reisul-ulema najvažnije institucije za sve vernike Bošnjake, te da je obaveza da ih kao takve štite i čuvaju. „Sve dok na našim prostorima postoje politike veličanja ratnih zločina i zločinaca koji su počinjeni nad našim narodom, Bošnjacima, mi ne smemo da izgubimo refleks da se opet branimo i odbranimo. Ništa ratnohuškačko u izjavama reisul-uleme Huseina Kavazovića nisam pronašao. Naša spremnost na suživot i kompromis nije naša slabost, to je neizmerna snaga našeg naroda“, istakao je Konaković.

„Institucije Bosne i Hercegovine su mesto za političke rasprave. Nema potrebe da se brane oružjem. Postoji snažno i održivo opredeljenje, kako na međunarodnom, tako i na domaćem nivou, u pogledu funkcionisanja institucija“, navodi se u reakciji OHR na izjavu Kavazovića.

S druge strane, Kavazović u odgovoru međunarodnim predstavnicima poručuje da je potrebno sprečiti nove enklave i geta: „Islamska zajednica će morati da se odupre pokušaju da je se ućutka, ona mora da pruži žestok otpor pokušajima da se bošnjački narod svede na versku grupu, da se sabije u enklave i geta, čiju sudbinu ne bi bilo teško predvideti“, kaže Kavazović.

Staviti dijalog u prvi plan

Iz Memorijalnog centra Srebrenica dali su podršku Kavazoviću, podsećajući na njegov boravak u logoru kojim je upravljalo Hrvatsko veće odbrane tokom proteklog rata. „Reis Kavazović je prava inspiracija i svetli primer otpornosti ljudskog duha pred velikim nedaćama. Njegova posvećenost podsticanju mira i razumevanja služi kao snažan podsetnik na važnost saosećanja, empatije i praštanja“, naveli su iz Centra.

Misija OEBS u BiH pozvala je verske vođe da pojačaju rad na međureligijskom dijalogu i izgradnji poverenja, te da promovišu narative koji doprinose miru i stabilnosti u zemlji. „Verske vođe igraju važnu ulogu u promovisanju mira i tolerancije, posebno u društvu u kojem verske zajednice imaju značajnu društvenu ulogu“, saopšteno je iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.

