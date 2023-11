Novi singl Bitlsa – i jedno magično putovanje u Liverpul

Bitlsi su 4. novembra 1963. već bili superzvezde, a tog dana su konačno dosegli i sam vrh britanskog društva. Pred uglednim gostima, u smokingu i večernjim odelima, Džon, Pol, Džordž i Ringo, četiri dečaka iz srednje klase, iz ozloglašenog lučkog grada Liverpula, nastupili su u teatru „Princ od Velsa“ (Prince of Wales) u Londonu – toliko je bend postao popularan za samo nekoliko meseci. A i kraljičina majka je iz lože mogla da čuje uzvike obožavateljki koje su bile ispred teatra.

Džon Lenon, svestan svog imidža ljutitog mladog predstavnika radničke klase, pogledao je članove kraljevske porodice pravo u oči i rekao: „U sledećoj pesmi vas molimo za pomoć: oni koji sede na jeftinim mestima mogu da aplaudiraju, a oni na skupim, jednostavno neka zveckaju svojim draguljima.“ Uprkos toj maloj drskosti, nastup je bio veliki uspeh.

Omiljeno kulturno dobro širom zemlje

Nisu samo Bitlsi te večeri zabavljali višu klasu u Londonu, tamo je bila i Marlen Ditrih. Sami Bitlsi kasnije su više puta rekli da je to veče bio definitivan dokaz da su stigli do samog vrha.

I tu su još uvek, na vrhu. Iako je Džon Lenon ubijen pre skoro 43 godine, a Džordž Harison umro 2001. Bitlsi su kolektivno i omiljeno kulturno dobro svoje zemlje, a taj ponos se posebno oseća na jednom mestu u svetu: u Liverpulu.

Dve generacije obožavalaca: novinar DW Jens Turau sa ćerkom u Liverpulu Foto: Jens Thurau/DW

U hotelu: Bitlsi na sve strane

Do Liverpula, grada Bitlsa, iz Mančestera se može stići vozom za nešto manje od sat vremena, do stanice „Lime Street“. Oni koji se odluče za avion, sleteće (naravno!) na aerodrom „Džon Lenon“.

Na petnaest minuta hoda od stanice „Lime Street“ je hotel „Hard Days Night“. Hotel sa četiri zvezdice smešten je u impozantnoj zgradi iz 1884. godine i pruža neku vrstu neprekidnog akustičnog i vizuelnog doživljaja Bitlsa.

„Let it be“ umesto „Ne uznemiravaj“

U holu se nalaze slike iz svih faza karijere Bitlsa. U pozadini se diskretno čuje pesma „Can’t Buy Me Love“. Na ekranima se neprestano vrte snimci s koncerata Bitlsa.

Svaki, pa i najmanji detalj ima neku vezu s njima. U baru možete naručiti piće „Strawberry Fields with Pepper“, a ako želite mir i tišinu u nekoj od stotinak soba, na spoljna vrata ne stavljate natpis „Ne uznemiravaj“, već „Let it be“.

Znak „Let it be“ umesto „Ne uznemiravaj“ u hotelu „Hard Days Night“ Foto: Jens Thurau/DW

Noću se nad krevetom nadvija Džonov lik koji peva, kako bi se pobrinuo da Bitlsi ni tada ne budu zaboravljeni.

Osoblje je ljubazno i zna zašto ste došli ovde: „A splendid time is guaranteed for all“ (sjajan provod je zagarantovan svima), kaže s osmehom dobrodošlice simpatični gospodin na recepciji. To je deo teksta pesme „Being For The Benefit Of Mr. Kite“ sa albuma „Sgt. Pepper’s“. Ovde se zaista možete radovati predivnim trenucima.

Sklonost ka bronzanim statuama

Iza ugla je „Mathew Street“ s brojnim rok barovima. Odmah na početku ulice, Džon Lenon u prirodnoj veličini u bronzi zamišljeno gleda u brojne posetioce. Generalno, što se tiče bronzanih statua, na svakom koraku možete pronaći poznate sinove ovog grada sačuvane u 3D-obliku.

Statue Bitlsa na sve strane: reporter DW nije odoleo da se slika pored ovih Foto: Jens Thurau/DW

Nekoliko stotina metara dalje, pored reke Mersi, nalazi se grupa figura. Sva četvorica Bitlsa idu ka svojim obožavaocima. To je jedna od najpoznatijih gradskih znamenitosti. Posetioci se tu rado slikaju.

Obožavateljke Bitlsa danas penzionerke

Drugog dana boravka, u sali za doručak (naravno, s mnogo fotografija Bitlsa na zidovima) četiri starije, dobro raspoložene dame, koje su očigledno zajedno ovde doputovale, živahno ćaskaju. Lako je zamisliti da su bile tinejdžerke kada je Englesku između 1962. i 1966. godine zahvatila „Bitlmanija“. I dalje su oduševljene, kao i mnoge mlađe generacije.

Ali, vreme leti. Pre podne je na rasporedu obilazak Muzeja Bitlsa. Tamo su detaljno prikazane sve faze njihove karijere: počeci u Hamburgu, na Reperbanu, nastupi u klubu „Cavern“ ovde u Liverpulu, Bitlmanija, veliki studijski albumi snimljeni od 1965. godine: „Rubber Soul“, „Revolver“, „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“.

Ali to nije jedini muzej ovde: nedaleko od kluba „Cavern“ je još jedna izložba posvećena Bitlsima. Teško je obići sve to u samo nekoliko dana.

Šaren, psihodeličan i zabavan: autobus koji vozi „Magical Mystery Tour“ Foto: Jens Thurau/DW

Obilazak kultnih mesta autobusom

Onda dolazi vrhunac: „Magical Mystery Tour“. Dva sata vožnje u žutom psihodeličnom autobusu. Autobus staje ispred kuća u kojima su živeli muzičari, i naravno ne zaobilazi ni „Penny Lane“ i „Strawberry Fields“. Veseli turistički vodič otkriva brojne detalje i pokazuje crkvu koja je 1957. godine organizovala zabavu na kojoj su se prvi put sreli Pol Makartni i Džon Lenon. To je bio takoreći početak Bitlsa.

Kasnije, ispred Makartnijeve rodne kuće, turistički vodič otkriva da Pol i dalje dolazi u svoj rodni grad tri do četiri puta godišnje, u kojem i dalje živi njegov brat. A u ulici „Penny Lane“ je još jedna bronzana statua Džona Lenona.

Statua Džona Lenona u ulici „Penny Lane“ Foto: Jens Thurau/DW

Zabavna tura se završava u klubu „Cavern“, koji je srušen osamdesetih godina prošlog veka, a zatim obnovljen, ne baš na prvobitnoj lokaciji, ali skoro. Tamo deluje kao da će se čuvena četvorka uskoro pojaviti na vratima. Klub je pun, ljudi piju i smeju se, a miris podruma i rokenrola širi se vazduhom.

„Sjajan provod je zagarantovan svima“

Nakon četiri dana i velikih troškova, u jednoj od brojnih prodavnica suvenira Bitlsa (košulje sa svim omotima ploča, čarape, džemperi, podmetači za čaše, verzija igre Monopol sa Bitls tematikom) putovanje se polako bliži kraju. A onda još jedna vožnja trajektom po reci Mersi.

Bilo je divno. Grad Bitlsa srdačno dočekuje obožavaoce iz celog sveta. Ljubazni gospodin na recepciji bio je u pravu: „Sjajan provod je zagarantovan svima!“ (A splendid time is guaranteed for all!). Pre 60 godina, kada su prvi put nastupili pred britanskom kraljevskom porodicom, niko nije mogao da zamisli da će magija Bitlsa trajati do danas.

Nova pesma

Za obožavaoce Bitlsa u svetu, ponovo su dostupna neka nova izdanja: danas, 2. novembra 2023. godine biće objavljena pesma pod nazivom „Now And Then“, koja se smatra „poslednjom pesmom Bitlsa“.

Džon Lenon je 1979. godine snimio vokal i klavir. Ostala tri člana su kasnije dodali svoje instrumente. Objavljivanje pesme danas je moguće zahvaljujući najsavremenijoj studijskoj tehnologiji koja je iz jednostavnog demo-snimka kristalno jasno uspela da izdvoji glas Džona Lenona.

Pored toga, na zvaničnom Jutjubu-kanalu dostupan je i 12-minutni dokumentarac o nastanku pesme, a diskografska kuća predstavlja novi miks albuma „Red“ i „Blue“. Liste pesama su proširene za 21 dodatnu pesmu. Obe kompilacije su dostupne kao CD i vinil.

