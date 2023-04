Novi štrajkovi u Nemačkoj na železnici i aerodromima

U četvrtak se štrajkovalo na nekoliko nemačkih aerodroma, ovog petka to je dodatno pojačano, jer ni vozovi ne rade od ranog jutra. Gde se može računati sa zakašnjenjima i zastojima?

Sindikat železnice i saobraćaja (EVG) od jutros u 3 pa do 11 časova ponovo blokira železnički saobraćaj širom Nemačke. U međugradskom i regionalnom železničkom saobraćaju najavljena su velika ograničenja.

Ko će biti u štrajku, a ko ne?

Zaposleni međugradskih, regionalnih i lokalnih vozova i šinobusa stupili su u štrajk nakon što je sindikat pozvao sve svoje članove kod Nemačke železnice (DB) i još 50 drugih autobuskih i železničkih preduzeća da se pridruže obustavi rada. I osoblje privatnih železničkih preduzeća iz grupe „Transdev“ pridružilo se štrajku u različitim delovima Nemačke.

Linije metroa i mnoge autobuske linije, međutim, ne bi trebalo da budu pogođene štrajkom. Ipak, ako saradnici Nemačke železnice nadležni za signalizaciju i infrastrukturu koju koriste i druga železničaka preduzeća, odluče da stupe u štrajk, onda će i vozovi drugih preduzeća morati da stanu.

U Hamburgu rade metro i autobusi koji pripadaju tom preduzeću, ali brzi gradski šinobusi (S-Bahn) su i u Hamburgu i u ostalim gradovima pogođeni štrajkom.

U metropolama kao što je Minhen metro radi, isto kao i autobusi i tramvaji Minhenskog saobraćajnog društva (MVG), ali su gradski vozovi i u tom gradu zaustavljeni. Isto tako, obustavljen je saobraćaj i na različitim regionalnim autobuskim linijama.

Kada počinje štrajk?

Štrajk upozorenja počeo je ovog petka 21. aprila u 3 sata iza ponoći i traje do 11 časova pre podne. Nemačke železnice objavile su da međugradski vozovi ne saobraćaju do 13 časova. Osim toga, i regionalni železnički saobraćaj ovog preduzeća obustavlja se u isto vreme.

Nemačke železnice su saopštile da će, posle okončanja štrajka upozorenja, „pokrenuti što pre i što veći broj linija po normalnom redu vožnje“. Ipak, u saopštenju se dodaje i to da se i u poslepodnevnim satima mora računati s izvesnim ograničenjima u saobraćaju.

Od 13 časova železnički saobraćaj postepeno će početi da se uspostavlja, ali normalizacija može neko vreme da traje, jer ni zaposleni, ni vozovi neće u to vreme biti tamo gde bi po redu vožnje morali da budu. Menadžer Nemačkih železnica Martin Zajler je izjavio: „Svi koji su u stanju da drukčije planiraju svoj put, neka to učine.“

Da li su pogođene sve oblasti saobraćaja?

Sindikat verd.di je, nezavisno od štrajkova upozorenja na železnici, najavio za četvrtak i petak štrajkove upozorenja u oblasti kontrole letenja, kontrole putnika i robe, kao i u servisnoj oblasti na aerodromima u Kelnu/Bonu, Diseldorfu i Hamburgu. Putnici moraju da računaju s brojnim otkazivanjima letova. Sindikat je upozorio da se „u vezi sa štrajkom može računati sa dužim vremenom čekanja, ali i sa otkazivanjem nekih letova“.

Aerodrom Hamburg: dan otkazanih letova Foto: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Diseldorf je jedan od najvećih nemačkih aerodroma i pogođen je štrajkom, isto kao i Hamburg i Keln/Bon, a sindikat je pozvao na štrajk i u Štutgartu. Ostali važni aerodromi, kao što su Frankfurt i Minhen, rade normalno. Ipak, i oni će osetiti posledice štrajkova upozorenja, recimo na letovima unutar Nemačke.

Sindikat EVG je naglasio da je do paralelnog štrajka sa sindikatom ver.di došlo slučajno, jer sindikati to nisu dogovarali.

Da li će biti još štrajkova?

Dalji štrajkovi su mogući. Sindikat EVG je u drugom krugu pregovora sa oko 50 saobraćajnih preduzeća. Dogovoren je sledeći susret sa predstavnicima Nemačkih železnica za utorak 25. aprila. Ako tada ne dođe do dogovora, novi susret će biti zakazan verovatno tek za kraj maja. To vreme je potrebno sindikatu za pregovore sa ostalim preduzećima. Sindikat je nedavno jasno stavio do znanja da su štrajkovi upozorenja u periodu između razgovora sasvim mogući.

Ver.di u subotu 22. aprila razgovara sa predstavnicima opština i savezne države o mogućnosti moderacije u sukobu sindikata i poslodavaca u državnim i opštinskim službama. Ako ne dođe do dogovora, onda može da dođe do izjašnjavanja članstva o neograničenim štrajkovima.

dd (ard)

