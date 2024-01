Oskari: Nemci nominovani kao retko kad

Nemačka ove godine s posebnim uzbuđenjem čeka dodelu Oskara, 10. marta u Los Anđelesu: jer, nakon što su u Holivudu saopštene nominacije, šanse da neko od Nemaca dobije najvažniju svetsku filmsku nagradu, mnogo su veće nego inače.

Glumica Sandra Hiler

Sandra Hiler je nominovana za najbolju žensku glavnu ulogu u filmu „Anatomy of a Fall“ u kojem igra uspešnu spisateljicu osumnjičenu za ubistvo supruga. Rivalke su joj Ema Stoun („Poor Things“) Lili Gledston („Killers of the Flower Moon“), Anet Bening („Nyad“) i Keri Malligan („Maestro“).

A i u kraljevskoj konkurenciji za najbolji film su čak dva filma u kojima Hiler glumi glavnu ulogu: pored drame „Anatomy of a Fall“ to je i film „The Zone of Interest“ uznemirujuća drama u kojoj Sandra Hiler glumi Hedvigu Hes, suprugu komandanta Aušvica, nemačkog koncentracionog logora u okupiranoj Poljskoj.

„Srećna sam što su oba filma dobila tako veliko priznanje i što je sav naš rad toliko priznat. Prosto je veoma lep osećaj da prostor u kome se to vidi postaje toliko veliki. To je zaista sjajno“, rekla je Sandra Hiler za dpa.

Konkurenti za ovog najvažnijeg Oskara su još „Openhajmer“, „Poor Things“, „Killers of the Flower Moon“ „Barbie“, „Past Lives“, „The Holdovers“, „Maestro“ i „American Fiction“.

Najbolji strani film

Čak tri od pet filmova nominovanih u kategoriji najbolji strani film su na neki način nemački: to je nemačka produkcija „Zbornica“ reditelja Ilkera Čataka, film o eskalirajućem sukobu u jednoj školi i nastavnici u nevolji. Zatim, japanski film „Perfect days“koji je režirao Nemac Vim Venders. I, već pomenuti film „The Zone of Interest“ Britanca Džonatana Glejzera sa Sandrom Hiler.

Nemački režiser Ilker Čatak (40) za dpa je rekao: „Svi smo se samo zagrlili i popili čašu šampanjca i naravno bilo je odlično. Dakle, zaista je sjajno, i zato što smo nominovani zajedno sa Vimom Vendersom. A Vim je bio moj idol, jedan od mojih učitelja, da tako kažem. Dva sata pre objave nominacija, Vim i ja smo razmenjivali poruke i ja sam napisao: Moj najveći san je da budem nominovan sa tobom. I to desilo, i to je zaista fenomenalno. Ali i to što je Sandra Hiler nominovana – to je jednostavno sjajno.“

Režiser Vim Venders reagovao je sa strahopoštovanjem na svoju nominaciju za Oskara. „Velika mi je čast da predstavljam Japan na dodeli Oskara, zemlju mog velikog filmskog majstora Jasudžira ​​Ozua! 'Perfect Days' je bio vođen njegovim duhom, tako da ne mogu biti srećniji zbog ove nominacije“, rekao je 78-godišnji filmski umetnik.

U kategoriji za najbolji strani film nominovani su i španski film „Society of the Snow“, kao i italijanski film „Io Capitano“.

Openhajmer - 13 nominacija

U kategoriji Oskara za režiju nominovani su Žustin Triet („Anatomy of a Fall"), Džonatan Glejzer („The Zone of Interest”), Martin Skorseze („Killers of the Flower Moon"), Jorgos Lantimos („Poor things") i Kristofer Nolan („Openhajmer").

U kategoriji najbolji glavni glumac, nominovani su Bredli Kuper („Maestro"), Silijan Marfi („Openhajmer", Kolman Domingo („Rustin"), Džefri Rajt („American Fiction") i Pol Đamati („The Holdovers").

Drama o atomskoj bombi „Openhajmer“ ima ukupno 13 nominacija. Zatim sledi feministički inspirisana verzija Frankenštajna „Poor things“ sa jedanaest nominacija, i potom Skorsezeova potresna priča smeštena u indijanski rezervat „Killers of the Flower Moon“, koja ima deset nominacija.

Scena iz filma "Poor things" Foto: Searchlight Pictures/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS/picture alliance

Nemci i neki najvažniji Oskari

Nemačka produkcija „Na Zapadu ništa novo“ do sada je najuspešniji nemački film, kada se radi o Oskarima: 2023. je nominovan u čak devet kategorija, uključujući i za najbolji film, što je bilo prvi put za neki nemački film. Ratna drama je na kraju nagrađena sa četiri Oskara u kategorijama - strani film, kamera, filmska muzika i scenografija.

U kategoriji najbolji strani film, Oskara su prethodno dobili nemački filmovi „Život drugih“ (2007), „Nigde u Africi“ (2003), i „Limeni Doboš“ (1980).

Nemac Hans Cimerman dobio je svog drugog Oskara za muziku u filmu „Dina“ (2022), prethodno je to bilo 1995, za animirani film „Kralj lavova“.