Nevreme osujetilo najveći hevi-metal spektakl

Loše vreme – to nije ništa novo na festivalu hevi-metal muzike u Vakenu. No, ovako loše vreme kao sada se ne pamti. Nekoliko sati pred planiran početak festivala, organizator je rešio da zatvori kapije. Oni koji su pristigli posle toga – imali su peh.

Već nekoliko dana ranije, posetiocima je poručeno da ne dolaze svojim automobilima jer su vozila počela da se zaglavljuju u blatu. Saosnivač festivala, Tomas Jensen, u video-poruci ljubiteljima hevi-metala je rekao: „Više ne smemo da primamo ljude – ovakvu vremensku situaciju još nikada nismo imali“.

On se zahvalio svom timu, lokalnim vlastima i svim meštanima u okolini koji su ponudili gostima mesta za spavanje. Još se ne zna koliko će novca morti da bude vraćeno onima koji su kupili karte a nisu mogli da uđu na festival. Organizatori su rešili da preko Instagrama obaveštavaju ljude o aktuelnom razvoju događaja.

Vaken potonuo u blato Foto: Sven Baehr/Fotostand/IMAGO

Kiša i blato – to jeste Vaken, ali ovo je preterano

Na društvenim mrežama, brojni korisnici su napisali da su razočarani jer su već bili na putu za Vaken ili su proveli više sati na tamošnjem parkiralištu da bi ima na kraju bilo rečeno da neće biti pušteni na festival. Oni koji su imali više sreće i uspeli da uđu, objavljivali su slike i video-snimke iz blata.

Fotografije na kojima publika festivala u gumenim čizmama gaca po blatu gotovo da su postale deo imidža Vaken-open-er spektakla. On se uvek održava krajem jula ili početkom avgusta, i svi znaju da to teško može da prođe bez padavina. Poslednji put je na vakenskoj livadi blata do guše bilo 2015. godine – posle toga je tamo postavljen drenažni sistem koji je sprečavao zadržavanje velike količine vode na osetljivim mestima. Ali za ovakve padavine kao sada se ispostavio kao nedovoljan.

Do mesta u kampu moglo se doći samo uz pomoć traktora Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Teškometalne zvezde su spremne za nastup

Prvog avgusta su već traktori morali da izvlače pristigle automobile iz blata. Sada je s tim gotovo. Organizatori još nisu otkazali festival i večeras bi, i pored svih nedaća, trebalo da počnu nastupi bendova. Prvobitno je bio najavljen dolazak 85.000 zaljubljenika u hevi-metal. Prema medijskim izveštajima, sada ih tamo ima 50.000 – i na tome će i ostati.

Tokom naredna četiri dana, na ukupno devet bina bi trebalo da se održi oko 200 nastupa. Među izvođačima su Ajron mejden, Helovin, Megadet, Lord of de lost, Motorajzer i Doro. Uslovi će biti vrlo teški, jer se u Vakenu i narednih dana očekuju kiše i nevreme.

