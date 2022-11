Nemci previše dobro žive da bi zaštitili klimu?

„Trenutno ne deluje da možemo da postignemo ciljeve“, rekla je Birgite Knopf iz Vladinog Saveta stručnjaka za pitanja klime. „Ako nastavimo po starom, onda sigurno nećemo dostići klimatske ciljeve za 2030. godinu“, dodala je Knopf u petak u Berlinu.

To su pesimistični nalazi stručnjaka koji prate planove nemačkih vlasti da se emisija štetnih gasova do 2030. smanji za barem 65 odsto u odnosu na 1990. godinu.

Izveštaj dolazi u pikantnom trenutku, baš pred Svetsku konferenciju o klimi koja u nedelju počinje u egipatskom Šarm el Šeiku.

Nešto se ipak pomera

Kako su saopštili nemački stručnjaci, da bi Nemačka postigla ciljeve koje je sama zacrtala, potrebno je da se više nego udvostruči godišnja stopa kojom opada emisija štetnih gasova. U sektoru industrije je tu stopu potrebno ubrzati za deset, a u sektoru saobraćaja za čak četrnaest puta.

Prema stručnjacima, u poslednjih dvadesetak godina su štetne emisije smanjene za 27 odsto. Napredak je ostvaren na polju čistije proizvodnje energije i njene štednje, ali sa druge strane stoji potrošački mentalitet.

„Povećanje efikasnosti je podriveno opštim privrednim rastom, većom površinom stanovanja, i povećanim troškovima transporta“, rekao je šef komisije stručnjaka Hans-Martin Hening.

Hening je posebno istakao stalni rast broja vozila na nemačkim drumovima. Kaže, ako neko nabavi električni automobil kao drugo vozilo za porodicu, ali nastavi da koristi i stari auto, „time se onda ništa ne dobija“.

Stručnjaci savetuju snažno širenje energije iz obnovljivih izvora, ali i promenu ponašanja ljudi.

No, skeptični su da se ciljevi do 2030. mogu ostvariti ukoliko ne dođe do oštrih rezova, recimo zakonskog ograničenja emisije štetnih gasova. Tim dozvoljenim količinama bi onda moglo da se trguje.

Glad za što više svega

Aktivisti su dočekali ovaj izveštaj kao potvrdu svojih stavova. „Kotlovi na naftu i gas brže moraju da nestanu iz podruma, dizelaši i benzinci brže moraju da nestanu sa ulica“, kaže Tobijas Austrup iz Grinpisa.

List Augzburger algemajne ocenjuje da će kancelar Olaf Šolc morati ponizno da otputuje na Svetsku konferenciju o klimi u Šarm el Šeik jer Nemačka – nekada uzorni đak klimatske politike – „danas je primorana da na svetskim tržištima moljaka za fosilna goriva“.

„No to što kaskamo za ugovornom obavezom da doprinesemo smanjenju zagrevanja Zemlje ide i na račun potrošača. Glad da svega bude više uništava sve ono što se uštedi“, konstatuje list.

U listu OM Medien su veoma kritični, podsećajući da je Nemačka tokom leta uvela popuste na gorivo, ali da i dalje nema ograničenje brzine na autoputu. Ili da „davanje dozvole za vetrenjaču traje sedam godina, dok davanje dozvole za terminal za tečni gas na Severnom moru traje sedam sedmica“.

„Takva zemlja je daleko od vodeće uloge u zaštiti klime. Nažalost“, piše list.

nr (dpa, afp, aa, om)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.