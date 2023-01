Nemačkoj nedostaje više od 12.000 nastavnika

Postoji ogroman nedostatak nastavnika u nemačkim školama, trenutno je upražnjeno više od 12.000 radnih mesta, pokazuju podaci proizašli iz istraživanja Uredničke mreže Nemačke sprovedenog u Ministarstvima kulture u svim pokrajinama. Međutim, prema Udruženju nemačkih učitelja, nedostatak osoblja u učionicama još je drastičniji.

Prema podacima ministarstava, u Nemačkoj trenutno postoji 12.341 slobodno mesto za nastavnike. Nedostatak nastavnika najveći je u najmnogoljudnijoj pokrajini, Severnoj Rajni Vestfaliji – prema podacima tamošnjeg ministarstva nedostaje više od 8.000 nastavnika. U Saksoniji Anhaltu i Berlinu ima po više od 800 slobodnih mesta, u Saksoniji, Baden Virtembergu i Donjoj Saksoniji nedostaje više od 400 nastavnika, a u Šlezvig Holštajnu 200.

Situacija u Hesenu potpuno je drugačija. Prema izveštaju, tamošnje Ministarstvo čak navodi da je prevelika ponuda nastavnika. Prema navodima ministarstava, dovoljno je nastavnog osoblja i u školama u Zarlandu, Porajnju Palatinatu, Brandenburgu i Bavarskoj.

Udruženje nastavnika: 40.000 slobodnih mesta

Udruženje nemačkih učitelja, međutim, ozbiljno sumnja u brojke pokrajinskih ministarstava. Predsednik Udruženja Hajnc-Peter Majdinger ocenjuje da je to „iluzija“ i čak navodi da je izveštaj „prevara i enormno ulepšan“. Prema njegovim rečima, trenutno u Nemačkoj nedostaje između 32.000 i 40.000 nastavnika.

Zbog nedostatka nastavnika, kako navodi Majdinger, u mnogim pokrajinama časovi se skraćuju, pa su tako kadrovski zahtevi pokriveni na papiru. U nekim pokrajinama se, dodaje, roditelji ili drugo „nenastavno osoblje“ angažuje kao „pomoćnici“, a u statistici se onda pojavljuju kao nastavnici.

„Svakodnevni pomoćnik“ i kasnije penzionisanje

Naime, kako navodi Nemačka urednička mreža, ministarstva obrazovanja u Severnoj Rajni Vestfaliji, Tiringiji, Meklenburgu Prednjoj Pomeraniji, Donjoj Saksoniji i Berlinu nameravaju da angažuju IT i administrativno osoblje kao tzv. „svakodnevne pomagače“ kako bi rasteretiti nastavnike. Saksonija Anhalt pokušava da regrutuje više pripravnika preko tzv. „hedhanting-agencija“ i to i u Nemačkoj i u drugim zemljama EU.

Baden Virtemberg, Saksonija, Saksonija Anhalt, Severna Rajna Vestfalija, Donja Saksonija i Berlin pokušavaju da popune kadrovske praznine vraćanjem penzionisanih nastavnika u učionice na određeno vreme. U nekim slučajevima, pokrajine isplaćuju i bonuse ako nastavnici odu kasnije u penziju.

Prema istraživanju, dvanaest od 16 nemačkih pokrajina želi da olakša ulazak u nastavničku profesiju osobama koje menjaju karijeru. Predsednik udruženja nastavnika Majdinger smatra da je to dobar pristup. Međutim, on takođe upozorava da bi te ljude trebalo „propisno prekvalifikovati i ne bacati direktno u razred“, jer „bez probnog perioda od tri do šest meseci ništa ne funkcioniše.“

ss (ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.