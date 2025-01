Nemački mediji: Austrija kao upozorenje za Nemačku

Nemački mediji u svojim današnjim izdanjima pišu o neuspelom pokušaju formiranja vlade uAustriji. Naime, konzervativna Narodna stranka (OVP) i Socijaldemokratska partija (SPO) proglasile su koalicione pregovore neuspelima. Sada je jedina opcija formiranje vlade s desničarskom Slobodarskom strankom Austrije (FPO). Kao što je bilo i očekivano, austrijski predsednik Aleksander van der Belen danas (6.1.) je poverito mandat za sastav nove vlade lideru FPO-a Herbertu Kiklu.

„Zidojče cajtung" piše da je Austrija često bila uzor za politički razvoj u Evropi, podsećajući na Jerga Hajdera, koji je sredinom 1990-ih nagovestio „rađanje evropskog desnog populizma".

„U Nemačkoj bi se politička situacija u susednoj zemlji, u kojoj se tako rado provodi odmor, morala pažljivo pratiti. Na prvi pogled sve možda deluje čudno, neobično i uz skandale. Ali jasno ukazuje na raspad nekadašnjih narodnih stranaka i brzinu kojom desno-populističke do desno-ekstremne snage dolaze na vlast. To bi mogao biti model koji ćemo za nekoliko meseci videti i u Nemačkoj", upozorava „Zidojče cajtung".

„Kelner štat ancajger" vidi problem koalicije u Austriji kao upozorenje za Nemačku: „Svi bi to morali shvatiti ozbiljno, i političari i birači. Političari, koji misle da mogu učiniti desničare suvišnima kopiranjem njihovog jezika i/ili sadržaja, greše. Pokazalo se da to ne funkcioniše, već daje suprotan efekat. Isto važi i za one koji politiku tretiraju kao rijaliti šou. Politika ne mora biti dosadna, ali mora imati više ozbiljnosti."

„To nije dobra vest za progresivne snage"

„Noje osnabriker cajtung" ističe: „Ograničiti se, poput austrijskih konzervativaca iz OVP-a i socijaldemokrata iz SPO-a, samo na to da su protiv nekoga, nije politički koncept niti uspešna strategija. Bilo bi bolje kada bi sve političke snage centra konačno prepoznale i priznale raspoloženja i potrebe koje se ogledaju u izbornim uspesima AfD-a, FPO-a, Trampa i drugih."

„Frankfurter rundšau" povlači paralelu između Nemačke, Francuske i Austrije: „Koliko god ove tri zemlje bile različite, jedno im je ipak zajedničko: demokratskim strankama nedostaju ideje za njihove zemlje, ali i za Evropu, s kojima bi mogle prevazići izazove pojedinih država, kao i kontinenta."

„Izgubljeno je mnogo poverenja u medije i politiku"

„Cajt" u svom internet-izdanju komentariše poteze OVP-a: „Funkcionalna demokratija zahteva poštenu konzervativnu stranku. Pošteno bi bilo raspisati nove izbore nakon propasti koalicionih pregovora i ući u predizbornu kampanju bez isključivanja saradnje s FPO-om. Ovako je OVP izneverila svoje birače i postala oslonac desnih populista."

„Tagescajtung (taz)" zaključuje: „Mnogo poverenja u medije i politiku je izgubljeno. FPO pridobija razočarane, oslanjajući se na alternativne medije i kritikujući takozvani 'sistem'. Gotovo sve ostale stranke su potcenile važnost socijalne politike. U vremenu rekordne inflacije, rasta nezaposlenosti i pretnje siromaštvom, to je ozbiljan propust.