Nemački energetski koncern RVE preispituje kapacitete

Energetski koncern RVE (Rajnsko-Vestfalijska Elektroprivreda) sa sedištem u Esenu, radi na bezbednosti snabdevanja enrgijom na nemačkom tržištu. Zato sada mora da se ustanovi koje elektrane mogu da posluže kao rezerva.

Preispitivanje rezervi

Prema poslovnom izveštaju koncerna koji je objavljen danas (15.03) RVE namerava da obezbedi snabdevanje energijom i za vreme krize izazvane ratom u Ukrajini. „Zbog toga preispitujemo, koje elektrane mogu da budu dodatni bek-ap kapaciteti. Osim toga učestvujemo i u diverzifikaciji posla sa gasom“, kaže prvi čovek uprave koncerna Markus Kreber. RVE još uvek nije saopštio koje elektrane dolaze u obzir.

Prošle nedelje je RVE saopštio da će se preispitivati uglavnom elektrane u Porajnju. Na primer, trebalo bi da se krajem meseca isključi blok C termoelektrane na ugalj u Nojratu. Još dva bloka se od 2018. nalaze u stanju pripravnosti i mogu se pokrenuti u roku od nekoliko dana.

U okviru plana odustajanja od energije koja se dobija iz uglja do kraja godine je planirano da se isključe blokovi niza elektrana: Nojrat B, Niderausem C, Vajsvajler E i Grundremingen C. U novoj stituaciji oni bi mogli biti prenamenjeni u rezervne kapacitete za proizvodnju struje.

Protiv zaustavljanja ruskih isporuka gasa

RVE se, predstavljajući svoje poslovne brojke, izjasnio protiv zaustavljanja isporuke ruskih energenata u Nemačku. Šef upravnog odbora koncerna Kreber kaže da bi to imalo teške posledice, s obzirom na visok stepen zavisnosti energetskog sektora od ruskog gasa:

„Trenutno obustavljanje bi imalo nesagledive posledice za snabdevanje domaćinstava toplotnom energijom“.

On je dodao da bi duže obustavljanje snabdevanja moglo da nanese trajnu štetu industrijskim postrojenjima velikih i srednjih preduzeća.

RVE je veliki kupac energenata od ruskog Gasproma i ima dugoročan ugovor sa ruskom stranom. U poslovnom izveštaju se kaže da nije jasno kako će kriza izazvana ratom u Ukrajini uticati na ugovor. „Ako ugovor opstane, imamo mogućnost da se u okviru periodičnog prilagođavanja cena pregovaramo o prilagođavanju ugovora novoj situaciji na tržištu“.

Milijarde profita prošle godine

Prošle godine je najveći nemački snabdevač energijom povećao operativni obrt sa 3,29 na 3,65 milijardi evra, a zarada se povećala sa 1, 26 na 1,57 milijardi evra. Akcionari će za prošlu godinu dobiti 90 cenata dividende po akciji, a godinu pre toga su dobili 85 cenata. Nemački energetski džin namerava da zadrži stabilnost dividende i za 2022. godinu.

