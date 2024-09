Nemački Bundestag: „prazne fraze“ i „besramna“ tvrdnja

Početak rasprave u Bundestagu o saveznom budžetu za 2025. obeležile su međusobne optužbe vlade i opozicije za neuspeh razgovora o migracijskoj politici koji su vođeni dan ranije. S obzirom na to da je predsednik CDU Fridrih Merc razgovore napustio nakon dva sata, savezni kancelar Olaf Šolc mu je u raspravi o budžetu prebacio da je čitavu stvar samo inscenirao, te da samo „izbacuje prazne fraze“. Kancelar je ipak naglasio da su vrata za dalje razgovore otvorena.

Merc je, međutim, rekao da je razgovore napustio zato što predlozi koje je na sto stavila vlada nisu bili dovoljni. „Ne sme da bude beskrajnih razgovora, sad mora da se deluje“, rekao je Merc. A Šolcovu tvrdnju da je stvar inscenirao, Merc je nazvao „besramnom“. „Vi donosite odluke u vladi, a sve ostalo možemo dalje da raspravljamo ovde u nemačkom Bundestagu“, poručio je Merc zahtevajući da se privremeno svi tražioci azila vraćaju s nemačkih granica. On smatra da je to moguće s obzirom na to da su ti migranti već ranije ušli u neku od članica Evropske unije i da je ta zemlja nadležna za njihovo podnošenje zahteva za dobijanje azila.

Preopterećenost brojem migranata

Raspravu, koju tradicionalno otvara predsednik najjače opozicione stranke, ovoga puta otvorio je šef poslaničke grupe CSU Aleksander Dobrint, čime je Merc dobio mogućnost da govori nakon Šolca i direktno mu odgovori.

Šef poslaničke grupe CSU Aleksander Dobrint Foto: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Dobrint je optužio vladajuću koaliciju, koju čine SPD, Zeleni i FDP, da je svojom politikom prema migracijama ugrozila društveni mir u Nemačkoj. Izbegavanjem sveobuhvatnog odbijanja tražilaca azila na nemačkim granicama Šolc i vlada deluju bezobzirno prema brigama građana, rekao je Dobrint. „To odbojno držanje je kapitulacija u odnosu na preopterećenost naših opština, naših škola, bezbednosnog stanja u našoj zemlji“, poručio je predstavnik CSU.

Šolc je naglasio da je njegova „semaforska koalicija“ ostvarila „najveći zaokret u ophođenju s neregularnom migracijom“. Ukazao je na ubrzanje deportacija odbijenih tražilaca azila, bezbednosni paket Savezne vlade o kojem će Bundestag raspravljati ovog četvrtka, kao i na planirani zajednički evropski sistem azila.

Nemački kancelar Olaf Šolc u Bundestagu Foto: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Razlikovati teroriste i njihove žrtve

Šefica poslaničke grupe Zelenih Katarina Drege optužila je Merca da u migracijskoj politici „pravi predizbornu kampanju strahovima ljudi“. Naglasila je da bi potpuno obustavljanje prijema migranata pogodilo i „žrtve terorista i islamista“, kao što su jezidske žene ili aktivisti za ljudska prava iz Avganistana. „Ko predloži nešto pri čemu ne diferencira teroriste i žrtve, taj s pravom doživljava neuspeh“, poručila je Drege.

Alis Vajdel, predsednica poslaničke grupe Alternative za Nemačku (AfD), stranke koja u poslednje vreme uspehe beleži upravo zahvaljujući problemima povezanim s migracijama, nazvala je Šolca „kancelarom propadanja“. Vladinu politiku označila je kao „alibi“, i zahtevala je da se „ilegalni migranti uopšte ne puštaju u zemlju“, već da se sa granice vrati svako ko dođe bez prava na ulazak i ko bez dokumenata „želi da upadne u Nemačku“.

Šefica poslaničke grupe AfD Alis Vajdel Foto: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Kancelar Šolc je ponovio svoj zahtev za održavanjem mirovne konferencije za Ukrajinu uz učešće Rusije. „Sada je trenutak, sada je vreme kad moramo da sondiramo koje mogućnosti postoje“ za okončanje ruske agresije na Ukrajinu, poručio je nemački kancelar. Istovremeno je naglasio da je ispravno da Nemačka pomaže Ukrajini „koliko god je to neophodno“, te da se zalaže za fer mirovno rešenje, bez kapitulacije, koje će poštovati celovitost i suverenitet Ukrajine kao napadnute zemlje.