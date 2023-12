Nemačka vladajuća koalicija postigla dogovor o budžetu

Nemačka vladajuća koalicija ne želi da suspenduje kočnicu zaduženja u budžetu za 2024. godinu. To znači da će biti rezova i ušteda, najavio je kancelar Šolc na konferenciji za novinare o dogovoru u budžetskom sporu.

Vladajuća koalicija socijaldemokrata, Zelenih i liberala namerava da sledeće godine ponovo poštuje tzv. „dužničku kočnicu“ koja je propisana Ustavom. To je najavio kancelar Olaf Šolc u vezi s dogovorom o budžetu za 2024.

Četiri nedelje nakon presude Ustavnog suda pronađeno je rešenje za budžetsku krizu koja je teško opteretila vladajuću nemačku koaliciju. U suštini, radilo se o tome kako pokriti budžetsku rupu od 17 milijardi evra za sledeću godinu. Istovremeno je trebalo naći odgovor na pitanje kako osigurati investicije u zaštitu klime i modernizaciju ekonomije uprkos nedostatku novca.

Naime, u prethodni nacrt budžeta koalicija je bila uračunala 60 milijardi evra iz takozvanog Fonda za klimu i transformaciju, ali je Ustavni sud proglasio neustavnom prenamenu svrhe trošenja tih sredstava u budžetu 2021. Odlučili su da nemačka vlada ne sme neiskorišćene kredite predviđene za vanredne situacije da troši u narednim godinama.

Nakon dugotrajnih i teških pregovora, lideri koalicije konačno su postigli dogovor. Biće rezova i ušteda kako bi se provela budžetska odluka Ustavnog suda. „Naravno, to nas ne raduje, ali to je neophodno kako bi zacrtane ciljeve mogli da ostvarimo s novcem koji nam je na raspolaganju“, rekao je Šolc u Berlinu.

Najavljeno je ukidanje nekih klimatski štetnih subvencija, smanjenje rashoda pojedinih ministarstava i smanjenje saveznih subvencije. Osim toga, povećaće se cena CO2 za benzin i dizel, kao i za grejanje na fosilna goriva.

Tri centralna cilja

Kancelar je naglasio da se savezna vlada drži svoja tri centralna cilja: „Snažno podržavamo klimatski neutralnu transformaciju naše zemlje, jačamo društvenu koheziju i nastavljamo da podržavamo Ukrajinu u njenoj odbrani protiv ruske agresije“, istakao je Šolc. U pogledu tih strateških ciljeva ništa se ne menja, „ali moramo da se snađemo sa znatno manje novca kako bismo ih postigli“, naglasio je kancelar, dodajući, međutim, da vlada zadržava pravo da naknadno suspenduje pravila o dugu ako se ukrajinska vojna ili finansijska situacija u ratu protiv Rusije pogorša.

Rezovi u fondu za klimu i transformaciju

Fond za klimu i transformaciju (KTF) trebalo bi da ostane centralni instrument klimatski prihvatljivog restrukturiranja privrede. Međutim, fond će biti smanjen za dvanaest milijardi evra za iduću godinu, rekao je Šolc. Do 2027. rezovi bi iznosili 45 milijardi evra. Ukupni obim fonda tada će iznositi oko 160 milijardi evra.

Kako bi osigurao podršku industrije za klimatski prihvatljivu transformaciju, vladajuća koalicija namerava, između ostalog, da smanji premije za kupovinu električnih automobila. Ta subvencija će isteći ranije nego što je planirano, najavio je vicekancelar Robert Habek (Zeleni) ne navodeći datum. Osim toga, smanjiće se državno sufinansiranje solarne energije.

Neće se štedeti na železnici

Promena će biti i u finansiranju napora nemačke železnice (Deutsche Bahn, DB) u obnovi železničke mreže. Ministar finansija Kristijan Lindner (FD) rekao je da bi železnica trebalo da ima koristi od prihoda od privatizacije. DB planira da proda svoje firmu „Šenker“ (Schenker).

Prema Habekovim rečima, sveukupno gledano na železnici ne bi trebalo štedeti. Ta državna firma bi, međutim, trebalo ubuduće drugačije da se finansira nego što je do sada planirano. Kako bi se to ostvarilo doći će do preraspodele sredstava u klimatskom fondu. Taj dogovor lidera vladajuće koalicije bi sada u najkraćem mogućem roku trebalo da prihvati vlada, kako bi u parlamentu mogao da se izglasa budžet za 2024. godinu, rekao je Šolc.

az (ard)

