Nemačka u pandemiji: Za Uskrs „opušteno“?

Svakoga dana novi rekordi u broju novozaraženih koronom ovog februara u Nemačkoj: ove srede (9. 2.) je tako objavljeno da je u protekla 24 sata zaraženo novih 234.250 ljudi. I uprkos tome, nemački ministar zdravlja Karl Lauterbah (SPD) i Lotar Vajler, predsednik Instituta Robert Koh, izražavaju oprezan optimizam.

Na konferenciji za novinare u Berlinu Vajler je nadu probudio sledećom izjavom: „Za nekoliko nedelja će proći talas soja omikron. Ostanimo mirni, pažljivi i oprezni. Onda ćemo moći opušteno da proslavimo Uskrs.“

Lauterbah je dodao da vrhunac broja infekcija očekuje već sredinom februara ili možda malo kasnije: „Brojevi i dalje rastu. Ne možemo zaista da budemo zadovoljni ni stopom hospitalizacija.“

Ministar zdravlja smatra da soj omikron i dalje predstavlja opasnost za osobe iznad 60 godina koje nisu vakcinisane ili koje su imale neke druge bolesti koje povećavaju rizik. Naglasio je i da je u Nemačkoj procenat vakcinisanih među starijim osobama tri do četiri puta manji nego u nekim drugim zemljama, recimo Danskoj. Do utorka (8.2.) u Nemačkoj je sa dve doze bilo vakcinisano 74,5 odsto stanovništva, a u Danskoj 81,5 procenata.

Lauterbah: I dalje se pridržavati propisanih ograničenja

Pa ipak, i Lauterbah i Vajler vide „svetlo na kraju tunela“ za Nemačku, ali samo ako se ljudi i dalje budu pridržavali ograničenja. Recimo da u restorane mogu samo oni koji su preležali kovid, koji su vakcinisani najmanje s dve doze i uz aktuelni negativan test ili bez testa oni koji su dobili i treću, buster-dozu. I da i trebalo da budu ograničeni kontakti, trebalo bi da se nose maske i drži razmak. Još samo nekoliko nedelja.

Ministar zdravlja nemačke zato je kritikovao najavu bavarskog premijera Markusa Zedera (CSU) o mogućem ukidanju mera ograničenja i delimičnom odustajanju od sprovođenja planirane obavezne vakcinacije osoblja u bolnicama i staračkim domovima, što Savezna vlada namerava da uvede od sredine marta.

Zeder polazi od toga da mnogi koji rade u zdravstvu i staračkim domovima nisu vakcinisani, i da i dalje neće hteti to da urade, pa bi to moglo da dovede do nedostatka kadra u zdravstvu i staračkim domovima. Lauterbah je naglasio da s time ne može da se složi, ali je, kaže, svestan da bi za sprovođenje eventualne odluke o obaveznoj vakcinaciji bile nadležne pokrajine, tako da savezna vlada nema načine da ih na to prisili.

Poverenje Vajleru

Na konferenciji za novinare u Berlinu bilo je reči i o predsedniku Instituta Robert Koh koji je sredinom januara neočekivano objavio da se smanjuje rok važenja statusa prebolelog od kovida sa šest na tri meseca. Poslanik vladajućih nemačkih Liberala (FDP) Bijan Djir-Saraj, objavio je nakon toga da „Vajler ne može da bude da ima poverenje FDP“. Ministar zdravlja iz redova socijaldemokrata Lauterbah naglasio je, međutim, da Vajler uživa njegovo poverenje.

Ovog utorak (8.2.) je u Nemačkoj počela i vakcinacija u apotekama. Prema navodima Saveznog udruženja nemačkih apotekara, tu uslugu za sada nudi oko 500 od 18.500 apoteka u zemlji. Predsednik Saveznog udruženja lekara opšte prakse Ulrih Vajgelt smatra da to nije korisno: „Trenutno nemamo nedostatak mogućnosti vakcinisanje, već pre imamo preveliku ponudu.“

