Nemačka: strože mere od 28. decembra

Savezna Vlada i pokrajinske Vlade su na virtuelnom sastanku 21. decembra odlučile da preduzmu mereprotiv predstojećeg talasa Omikrona. Pritom su ključnu ulogu imali saveti stručnjaka:

„U svom prvom, jednoglasnom mišljenju, 19 stručnjaka Stručnog saveta Savezne vlade je izjavilo da se nova varijanta korona virusa Omikron mnogo brže i lakše prenosi sa jedne osobe na drugu. U drugim zemljama se pokazalo da se broj zaraženih udvostručuje u roku od 2-3 dana. To je stopa širenja bez presedana.

Nova varijanta virusa takođe podriva postojeću zaštitu od infekcije. To znači da se inficira znatno više ljudi za vrlo kratko vreme i uključujujući i više rekonvalenscenata i vakcinisanih. To može dovesti do eksplozivnog širenja zaraze. Nemačka je trenutno u veoma kritičnoj fazi pandemije", piše u rezoluciji savezne Vlade Nemačke i vlada pokrajina.

„Naučnici Stručnog saveta ističu da prema prvim rezultatima studija, zaštita vakcina protiv omikronske varijante brzo opada, te oboljevaju simptomatski i imuni ljudi (rekovalenscenti i vakcinisani). Različite studije pokazuju da dopunska vakcinacija sa trenutno dostupnim mRNA vakcinama (Moderna i Bajontek) pruža dobru imunološku zaštitu. Opsežnu kampanja dopunske vakcinacije za starije od 18 godina započela je sredinom novembra. Cilj od 30 miliona vakcinacija do kraja godine će biti ostvaren"

Intenzivirati kampanju vakcinacije i pripremiti obaveznu vakcinaciju

„Ipak, zbog relativno velike rupe u vakcinaciji u Nemačkoj, koja postoji posebno kod odraslih, zbog Omikrona se može očekivati veoma veliko opterećenje zdravstvenog sistema kao i kritične infrastrukture. Zato je hitno neophodno da se vakciniše još veći broj građana. Kampanju vakcinacije stoga treba znatno intenzivirati.

Tempo vakcinacije treba i dalje održavati na visokom nivou i tokom Božića, u danima između Božića i Nove godine i u novogodišnjoj noći.

Novi cilj: u januaru još 30 miliona vakcinacija (dopunska, prva i druga vakcinacija). Ukoliko to već nije učinjeno, treba obezbediti i proširiti jednostavne ponude vakcinacije za decu.

Savezna vlada teži kvoti od najmanje 80 odsto vakcinisanih u bliskoj budućnosti.

Pojava Omikrona povećava hitnost uvođenja opšte obavezne vakcinacije u februaru 2022. Pokrajine traže od Bundestaga i savezne Vlade da nastave sa relevantnim pripremama i da u kratkom roku predstave raspored", piše u odluci nemačkih Vlada

Kritična infrastruktura

Savezna vlada i pokrajinske Vlade hoće da osiguraju da osnovni objekti nastave da funkcionišu čak i ako su mnogi zaposleni istovremeno zaraženi Omikronom ili moraju u karantin.

Akcija vatrogasaca, hinten pomoći i drugih u Minhenu, 01.12.2021

Primeri kritične infrastrukture su „bolnice, policija, vatrogasna brigada, spasilačke službe, telekomunikacije, snabdevanje strujom i vodom i odgovarajuća logistika."

Svi operateri kritične infrastrukture su pozvani da odmah pregledaju i prilagode planove za hitne slučajeve i osiguraju da mogu u kratkom roku da se aktiviraju. „Novoosnovani krizni tim savezne države će to podržati", kaže se u rezoluciji.

Ograničenja

Ponovo je neophodno značajno ograničiti kontakt sa drugim ljudima. Do sada je to uglavnom pogađalo nevakcinisane građane - a sada, zbog Omikrona, pogađa i vakcinisane i oporavljene osobe.

Šta i dalje važi

Pristup objektima i događajima za kulturne i slobodne aktivnosti (bioskopi, pozorišta, restorani, itd.) kao i maloprodaji (izuzetak su prodavnice za svakodnevne potrebe), širom zemlje je moguć samo za vakcinisane i rekonvalescentne osobe (2G). Pored toga, može se dodatno tražiti i test (2GPlus).

Izuzeci se odnose na osobe koje ne mogu biti vakcinisane i za ljude za koje ne postoji opšta preporuka za vakcinaciju. Mogući su i izuzeci za decu i mlade do 18 godina.

Nevakcinisanim osobama je dozvoljen rad na radnim mestima samo uz svež test od tog dana. Nevakcinisani takođe samo uz svež test mogu da koriste javni prevoz i međugradske vozove.

Poštovanje pravila se strogo kontroliše

Privatni sastanci na kojima je makar jedan nevakcinisan ili nerekonvalescent ograničeni su na sopstveno domaćinstvo i najviše dve osobe iz drugog domaćinstva. Deca do 14 godina se ne računaju.

Nema ograničenja za sastanke na kojima učestvuju samo vakcinisani i rekonvalescenti.

Božićni običaji

S obzirom da su se praznici kao predstojeći Božić, ali i Uskrs, pokazali kao vreme kada se ljudi odgovorno ponašaju, nema posebnih pravila, pa se kaže:

„Treba po sosptvenoj savesti ograničiti broj kontakata na porodičnim proslavama. Ukoliko se sastanci sa drugima odvijaju u dozvoljenom okviru, iz predostrožnosti se preporučuje testiranje i za vakcinisane osobe. To se naročito odnosi na susrete sa starijim ljudima. Treba se pridržavati se pravila držanja distance i poštovati uobičajene higijenske mere, nošenje maske i redovno provetravanje. Trebalo bi da se koristi aplikacija za upozorenje o Koroni."

Najkasnije od 28. decembra širom Nemačke važi:

Nadregionalne sportske kulturne i slični velike manifestacije poput fudbalskih utakmica - održavaće se bez gledalaca.

Biće zatvoreni „klubovi i diskoteke (tzv. mesta za plesna zadovoljstva) u zatvorenom prostoru”, a plesni događaji će biti zabranjeni.

Dozvoljena su okupljanja sa najviše 10 ljudi - vakcinisanih ili rekonvalenscenata. Deca do 14 godina se ne računaju.

Sastanci na kojima je makar jedan nevakcinisan ili nerekonvalescent ograničeni su na sopstveno domaćinstvo i najviše dve osobe iz drugog domaćinstva.

Ove godine su velike žurke za Novu zabranjene

Zbog toga su velike novogodišnje žurke tabu: „Doček Nove godine sa velikim brojem ljudi u sadašnjoj situaciji nije opravdan", navodi se. Zabrana okupljanja u novogodišnjoj noći i 1. januara je već donesena, a zabranjena je i prodaja petardi i vatrometa.

Ove mere su nacionalni minimalni standardi, navodi se u rezoluciji savezne Vlade nemačke i pokrajinskih Vlada. Stoga pokrajine mogu ići dalje od toga.

Naredni sastanak savezne i pokrajinskih Vlada o pandemiji korone u Nemačkoj biće 7. januara, kada bi mogla biti nastavljena debata o ponovnom proglašenju epidemijske situacije nacionalnog obima.

