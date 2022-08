Nemačka: smanjen PDV za gas sa 19 na 7 odsto

U Nemačkoj poskupljuju gas i struja. Biće mnogo skuplji, to je sigurno. Razlog za to je jasan: Nemci su veoma zavisni od snabdevanja gasom iz Rusije, a Rusija je već svela isporuke na minimum zbog rata u Ukrajini. Nemce čeka teška i skupa zima.

Kancelar Olaf Šolc (SPD) je više puta isticao da vlada neće ostaviti građane same u ovoj teškoj situaciji. „Rast cene energije je veliki teret za mnoge građane", rekao je Šolc u Berlinu. „Vlada je saglasna da potrošači gasa ne bi trebalo da budu dodatno opterećeni obaveznim PDV-om za gas."

Porez na dodatu vrednost za gas će stoga biti smanjen sa 19 odsto na sedam odsto. To važi do marta 2024. dakle dok važi i doplata za za gas.

Doplata za gas nije tako visoka kao što je strahovao Habek

Početkom ove sedmice, nadležni Trading Hub Europe (THE) GmbH objavio je da će građani Nemačke od 1. oktobra morati da plaćaju taksu od 2,419 centi po kilovat satu gasa. Novac je namenjen kompanijama koje zbog gubitka snabdevanja gasom iz Rusije moraju da traže alternative - a to je komplikovano i skupo.

Uz to dolazi i doplata za kontrolnu energiju 0,57 centi po kliovat-satu i doplata za skladištenje gasa 0,059 centi po kilovat satu - saopštio je THE u četvrtak. To znači da je doplata na gas ukupno - 3,048 centi po kilovat satu.

Za prosečnu porodicu sa dvoje dece i stanom od oko 100 kvadrata to rezultira dodatnim troškovima od oko 575 evra godišnje. I to je samo doplata.

Dodatni troškovi za stvarnu potrošnju još nisu utvrđeni, ali mogu biti i izuzetno visoki. A pogodiće ljude na proleće kada dobavljači gasa obračunaju stvarnu potrošnju.

Robert Habek

Jedina dobra vest: ministar ekonomije Robert Habek (Zeleni) nedavno je glasno razmišljajući rekao da bi doplata mogla da iznosi čak 5 centi po kilovat satu. Gledano tako, ipak nije ispalo baš tako strašno.

U međuvremenu su neke kompanije najavile da će se odreći doplate za gas - jer ostvaruju profit uprkos svemu - kao na primer koncerni RWE i nemačka ćerka koncerna Šel. A 12 drugih uvoznika gasa će rado prihvatiti doplatu.

Šolc: „Još jedan korak ka rasterećenju"

Smanjenjem PDV-a, potrošači gasa su sveukupno rasterećeni u mnogo većoj meri - nego što su opterećeni državnom doplatom na gas, rekao je Šolc. Kancelar očekuje da kompanije kojej distribuiraju prenesu smanjenje poreza na potrošače na principu jedan na jedan. Prvobitno je vlada htela da se odrekne PDV-a za doplatu za gas.

Međutim, to nije predviđeno evropskim pravom. Pravni okvir ne dozvoljava nikakve izuzetke, rekao je evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentiloni u pismu ministru finansija Kristijanu Lindneru.

Nemačka Vlada ima mogućnost da smanji važeći PDV na minimalnu stopu EU - od 5 procenata. Nemačka Vlada pak nije htela da ide tako daleko - pa je PDV spustila na 7 odsto.

Ministar ekonomije i vicekancelar Robert Habek (Zeleni) je doplatu za gas ranije nazvao „gorkom pilulom", ali je takođe rekao da je to najbolji način da se pravično podeli dodatni teret među stanovništvom. Prema Habeku, da vlada nije reagovala, tržište energije bi se raspalo.

Nemiri i veća inflacija?

Nemali broj političara i predstavnika socijalnih organizacija već upozorava na socijalne nemire na jesen i zimu u Nemačkoj - ukoliko gasa bude malo i ako bude skup.

Ursula Engelen-Kefer

Potpredsednica Nemačkog socijalnog udruženja (SoVD), Ursula Engelen-Kefer, pozvala je na brže rasterećenje za siromašna domaćinstva s obzirom na rastuće troškove energije.

Ona je u intervjuu za „Noje Osnabriker cajtung" rekla da, s obzirom na doplatu na gas i dalje povećanje troškova, savezna vlada mora da uvede olakšice pre 1. oktobra: „Ne možemo sve više da opterećujemo ogromnu većinu društva a da istovremeno ostane nejasno kakve će biti olakšice."

Prema mišljenju nekih ekonomista, doplata na gas će dovesti do povećanja stope inflacije.

Institut za makroekonomiju i istraživanje poslovnog ciklusa sindikalne fondacije Hans Bekler smatra da je u četvrtom kvartalu moguća stopa inflacije od oko deset odsto. Stručnjaci Komercbanke očekuju da će inflacija do kraja godine porasti na preko devet odsto.

Još uvek je leto...

U svakom slučaju, cene gasa u Nemačkoj – bez obzira na doplatu i PDV – verovatno će dramatično porasti. Više od svakog drugog stana u Nemačkoj se greje na gas. Prošle godine je kilovat sat gasa koštao oko šest centi. Snabdevanje jeftinim gasom iz Rusije je bilo zagarantovano, Nemci su se navikli na umerene troškove. Sada je sve drugačije.

Cena je sada oko 13 centi, ali regionalno može biti mnogo veća. Energetska kompanija Vatenfal u Berlinu, na primer, naplaćuje oko 25 centi od novih klijenata.

Još je leto, grejanje je isključeno. Ali jesen i zima će doći i u Nemačku - a sa njima i troškovi potpuno novih dimenzija.

