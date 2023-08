Nemačka razmatra isporuku raketa „Taurus“ Ukrajini

Prema izveštajima medija, nemačka vlada ispituje kako u narednim mesecima može da snabdeva Ukrajinu krstarećim raketama „Taurus“ iz zaliha Bundesvera. Prema informacijama magazina „Špigel“, u toku su razgovori između Ministarstva odbrane i industrije naoružanja.

Ministarstvo odbrane Borisa Pistorijusa zatražilo je od proizvođača „Taurusa“ da ograniči domet tih krstarećih raketa vazduh-zemlja. Takvo ograničenje sistema je moguće je izvesti, prenosi „Špigel“, pozivajući se na izvore iz industrije naoružanja. Ali, za to će biti potrebno nekoliko nedelja.

-pročitajte još: Da li Ukrajina sme da napada Rusiju?

Kancelar protiv upotrebe raketa na teritoriji Rusije

Nemački kancelar Olaf Šolc želi da uz pomoć te tehničke modifikacije spreči da Ukrajina koristi sisteme dugog dometa za napade na teritoriji Rusije. Šolc je, navodi se, spreman da odobri isporuku „Taurusa“ tek kada se uveri u to ograničenje.

Portal „t-onlajn“ je ranije, pozivajući se na krugove Šolcovih socijaldemokrata (SPD), javio da vlada „uskoro“ namerava da najavi isporuku krstarećih raketa.

Pre samo nedelju dana, ministar odbrane Pistorijus odbacio je mogućnost brze isporuke, ali je nije kategorički odbacio. „Trenutak za odluku za nas još nije došao“, rekao je. Zabrinutost oko isporuke je očigledna. „Mi nismo jedini koji ne isporučuju. Ni naši američki saveznici ne isporučuju takve krstareće rakete. Naše imaju poseban domet.“

Rakete tipa „Taurus“ mogu da se lansiraju i sa zemlje Foto: Luftwaffe

Prvi zahtev iz Ukrajine stigao u maju

„Taurus“ je opremljen sopstvenim pogonskim sistemom i sa više navigacionih sistema koji omogućavaju nizak let preko neprijateljske teritorije. To znači da borbeni avioni mogu da lansiraju krstareće rakete koje su u stanju da unište ciljeve udaljene do 500 kilometara. Vlada u Kijevu je još u maju zatražila od nemačke vlade da isporuči rakete „Taurus“, što tada nije dolazilo u obzir.

Ali, proteklih dana je rasprava o mogućoj isporuci unutar nemačke vladajuće koalicije dobila na zamahu. Socijaldemokrata Andreas Švarc (SPD) prvi se prošle nedelje založio za isporuku. Švarc veruje da će Ukrajina održati obećanje i da neće koristiti zapadne sisteme naoružanja za napade na rusku teritoriju. „Čak i sa već isporučenim artiljerijskim sistemima ’Mars’ i ’Himars’, Ukrajinci bi mogli da dosegnu rusku teritoriju, što je do sada izbegavano“, rekao je Švarc za „Špigel“. Slično je izjavila i političarka stranke Zelenih Agnješka Bruger.

-pročitajte još: Mirovni instituti: „Rat u Ukrajini će trajati dugo“

„Vreme je da se da zeleno svetlo“

I političarka Liberala (FDO) Mari-Agnes Štrak-Cimerman, koja je u toj partiji zadužena za pitanja odbrane, takođe se izjasnila za isporuku krstarećih raketa Ukrajini.

„Imamo dovoljno ’Taurusa’. Dobar deo je spreman za upotrebu, a Ukrajini su hitno potrebni. Vreme je da damo zeleno svetlo“, rekla je za televiziju „Feniks“ Štrak-Cimerman, inače predsednica Odbora za odbranu nemačkog Bundestaga.

I dodala: „Mislim da je problem ponovo u kancelarskom kabinetu, gde ne žele da se ta tema istakne. Nervira me što ponovo vodimo diskusiju koja me veoma podseća na raspravu o isporuci tenkova“.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus (SPD) Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Demohrišćani zahteva od Šolca jasnoću u vezi isporuke

Opozicioni Demohrišćani (CDU/CSU) takođe zahtevaju više jasnoće u vezi isporuke „Taurusa“. U vezi tog pitanja ne bi smeo da se ponovi „još jedan cirkus vladajuće koalicije“, rekao je za novinsku agenciju dpa šef poslaničke grupe Demohrišćana Johan Vadeful (CDU). „Za nas je važno da se odluka o isporuci raketa Taurus dobro razmotri.“

Stručnjak za odbranu Hrišćansko-socijalne unije (CSU) Florijan Han, slično kao i političarka FDP Štrak-Cimerman, podsetio je na rasprave u koaliciji o isporuci tenkova Ukrajini. Ni kancelar Šolc, ni ministar odbrane Pistorijus (obojica socijaldemokrate) nisu, kaže, naučili na greškama. „Ako Nemačka ne može da se uključi u isporuku borbenih aviona, trebalo bi barem da preuzmemo vodeću ulogu u naoružavanju ukrajinske PVO. Logična odluka je da se sistemi ’Taurus’ isporuče Ukrajini“, rekao je Han. „Ali, za to je potrebna volja, kao i spremnost za donošenje odluka. Ni jedno ni drugo do danas se ne može videti u saveznoj vladi.“

Isporuka „Taurusa“ značajno bi pomogla Ukrajini da se odbrani od ruske agresije, ocenio je stručnjak Demohrišćana za spoljnu politiku Jirgen Hart (CDU). „Ako vladajuća koalicija želi ukrajinsku pobedu, treba odmah da naredi isporuku“. Hart ujedno zahteva: „Napadi na rusku teritoriju, priznatu po međunarodnom pravu, moraju biti isključeni.“

br (ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.