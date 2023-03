Nemačka preduzeća srednje veličine nema ko da preuzme

Mnoga nemačka preduzeća srednje veličine sve više ugrožava problem prenosa vlasništva. Prema jednom novom istraživanju, to znači da će na hiljade firmi morati da prekinu s radom u godinama koje predstoje.

Nemačka preduzeća srednje veličine će se u predstojećem periodu suočiti s problemom prenosa vlasničke strukture. Naime, u mnogim slučajevima upravljanje jednostavno nema ko da preuzme. To pokazuju podaci analize koju je upravo objavila Savezna kreditna ustanova za obnovu i razvoj (KfW).

Do kraja 2026. u Nemačkoj će oko 560.000 od oko 3,8 miliona porodičnih firmi biti u potrazi za naslednikom. Prema istim podacima, njih oko 190.000 planira da napusti tržište jer nema ko da ih preuzme. Pritom bi samo do kraja ove godine oko 70.000 planiranih prenosa vlasništva firmi moglo da propadne, jer nema naslednika, odnosno zbog toga što nema ko da preuzme preduzeće.

-pročitajte još: Nemačke firme beže u SAD?

Nema naslednika

Analiza se bazira na podacima iz 10.796 firmi koje su učestvovale u istraživanju. „Sve češće ćemo se suočavati s neželjenim zatvaranjima firmi. U bliskoj budućnosti to bi moglo da pogodi svako četvrto preduzeće srednje veličine koje je u potrazi za naslednikom“, kaže Frici Keler-Gajb, glavna ekonomistkinja državne razvojne banke KfW.

Najvažniji razlog za to je nedostatak odgovarajućih naslednika – to izjavljuju u 79 odsto ispitanih firmi. Godinu ranije to je izjavljivalo njih 76 procenata. Prepreke za uspešan prenos firmi preduzetnici vide pre svega u nemogućnosti dogovora oko kupoprodajne cene (34%), te velikim birokratskim preprekama (28%).

Preduzeća srednje veličine su najveći poslodavac u Nemačkoj Foto: imago/Westend61

Važnu ulogu igra i nepovoljan demografski razvoj u Nemačkoj. Generaciju tzv. „bejbi bumera“ s visokim stopama nataliteta, a koja postupno odlazi u penziju, postepeno nasleđuje generacija s osetno nižim natalitetom. U mnogim slučajevima, dakle, jednostavno nema potomstva.

-pročitajte još: Nemačka preskupa za industriju s velikim utroškom energije?

Tranzicija unutar porodice opet sve popularnija

Generacija preduzetnika u nemačkim preduzećima srednje veličine sve je starija. Prema podacima KfW, vlasnici firmi koji traže naslednika u proseku imaju 64 godine. Trećina vlasnika starija je od 60 godina, a to je čak tri puta više nego pre samo dve decenije.

Korona-kriza dovela je inače do toga da se naslednici u takvim srednje velikim firmama sve češće traže unutar porodice. Prema tim podacima, 53 odsto firmi s godišnjim prometom do najviše 500 miliona evra, najradije bi se odlučilo za tu varijantu. Pre pandemije, bilo ih je 45 procenata.

Osim prenosa vlasništva u okviru porodice, prodaja spoljnim zainteresovanim stranama ili zaposlenima u samom preduzeću drugi su uobičajeni oblici prenosa firme u nove ruke. Preduzeća srednje veličine zapošljavaju više od polovine radnika u Nemačkoj i važe za temelj nemačke privrede.

nk (dpa)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.