Nemačka: granične kontrole zbog Evropskog prvenstva

Nemačka uvodi granične kontrole s ciljem smanjenja nasilja i terorističkih prijetnji tokom predstojećeg Evropskog prvenstva u fudbalu. Kontrola će biti i na prelazima gde toga do sada nije bilo.

Od danas su, zbog Evropskog prvenstva u fudbalu, moguće kontrola na nemačkim granicama. Savezna policija će, u zavisnosti od situacije, nasumično da proverava putnike koji ulaze u zemlju, saopštilo je Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova. Na taj način bi trebalo da se pravovremeno uoče i spreče ulasci nasilnika. Svi putnici se mole da sa sobom nose važeće putne isprave.

Kontrole će se vršiti i na granicama s Danskom, Francuskom i zemljama Beneluksa. Putnici iz Šengenskog prostora mogu biti kontrolisani i u vazdušnom saobraćaju, kao i u nemačkim lukama.

Tri opasnosti

Naredbu o pojačanim kontrolama izdala je savezna ministarka unutrašnjih poslova Nemačke Nensi Fezer (SPD). „Naš fokus obuhvata pretnje, od islamističkog terorizma, preko huligana, pa sve do kibernetičkih napada“, naglasila je Fezer. Ona je inače nedavno izjavila da je bezbednosna situacija „napeta“, ali da nema konkretnih indicija o planiranim napadima.

„Uprkos radosti zbog Evropskog prvenstva u fudbalu u našoj zemlji, bezbednost ima najveći prioritet“, istakla je nemačka ministarka.

Smotra najboljih evropskih reprezentacija počinje 14. juna utakmicom između Nemačke i Škotske u Minhenu. Privremene kontrole na svim nemačkim unutrašnjim šengenskim granicama najavljene su na nivou Evropske unije do 19. jula – dakle nekoliko dana nakon finalnog susreta koji će biti odigran 14. jula na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Granične kontrole više puta produžene

Postojeće stacionarne kontrole na granicama s Poljskom, Češkom i Švajcarskom nedavno su produžene za pola godine i trajaće do sredine decembra. Ministarka Fezer je to prvi put naredila u oktobru 2023. godine i otada je to više puta produžavano.

Cilj je borba protiv kriminala povezanog s krijumčarenjem i ograničavanje neregularne migracije. Granične kontrole na nemačko-austrijskoj kopnenoj granici na snazi su još od jeseni 2015. godine.

fš (ard)