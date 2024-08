Nemačka nema novca za Ukrajinu, ali...

Nemačka je jedan od najvažnijih saveznika Ukrajine, ali su i nemački arsenali sve prazniji, a državna blagajna – iscrpljena. Još uvek se vodi žestoka rasprava o tome kako uopšte formirati budžet za sledeću godinu, jer, ako se saberu sve želje ministarstava, nedostaje dobrih 12 milijardi evra.

S druge strane, samo za ovu godinu je predviđena pomoć Ukrajiniu iznosu od oko 8 milijardi evra, a već u julu je bilo jasno da je taj novac „uglavnom već potrošen i vezan", izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus na samituNATO. Dakle, sve što je odobreno od vojne opreme, municije i pomoći stanovništvu Ukrajine, Nemačka će i isporučiti.

Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus Foto: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopresse/picture alliance

Stiže ono što je odobreno, ali...

Ali, kako piše u poruci ministra finansija Kristijana Lindnera ministru odbrane i ministarki spoljnih poslova Analeni Berbok, lično kancelar Olaf Šolc je odlučio da nova pomoć neće biti odobrena dok ne bude jasno šta će biti s nemačkim državnim budžetom. Dakle, ako Kijevu bude potrebno još nešto, može se samo nadati da će tu pomoć pružiti neka druga zemlja.

Ipak, u odgovoru nemačkog ministarstva finansija televiziji ARD se naglašava da su izuzeci mogući, ali „te dodatne potrebe moraju biti posebno prijavljene i opravdane kako bi se poštovala sva pravila nemačkog državnog budžeta i kako bi se od nemačkog parlamenta moglo zatražiti odobrenje na toj osnovi", navodi se iz Lindnerovog ministarstva. Ministarstvo finansija dodaje i da u Berlin „još nije stigla konkretna obavest o potrebama za dodatnom pomoći, pa se u tom smislu taj zahtev niti može razmatrati niti se o njemu može odlučiti."

Kako naglašava političar nemačkih socijaldemokrata Denis Rode, Nemačka je „i dalje najveći pomagač Ukrajine u Evropi, baš kao i kad je reč o vojnoj pomoći. To i želimo i to ćemo i ostati." Jer i u budžetu za sledeću godinu je predviđeno 4 milijarde evra pomoći Kijevu i tu se verovatno ništa bitno neće promeniti.

Ambasador Ukrajine u Nemačkoj Oleksij Makejev Foto: Michele Tantussi/REUTERS

Neka Putin pomaže Ukrajini

No postoji i drugi izvor novca: novac Ruske centralne banke zamrznut na Zapadu u okviru sankcija zbog agresije na Ukrajinu. Nemačka niti može, niti želi sama odlučivati o nameni tog ruskog novca, ali se kancelar Šolc već sa drugim liderima država ili vlada složio da bi se barem deo kamata postignutih s tim zamrznutim sredstvima mogao nameniti kao pomoć Ukrajini. Na osnovu toga bi Kijevu mogao biti odobren kredit od čak 50 milijardi dolara „kako bi Ukrajina nabavila ono što joj je potrebno za odbranu, ali i kako bi otvorila pitanje humanitarnog razvoja i obnovila infrastrukturu koja je uništena. Sve je to nužno potrebno."

Nemački kancelar je uveren da će takav kredit moći da se organizuje i da će biti odobren najkasnije do kraja ove godine. O alternativi – pogotovo ako opet dođe do zastoja u pomoći SAD, niko ne želi ni da razmišlja. No, i ambasador Ukrajine u Nemačkoj Oleksij Makejev nema nikakvih sumnji da je Nemačka čvrsta uzdanica kada se radi o pomoći Ukrajini i da će to ostati: „Možete pitati bilo kog stanovnika Ukrajine, bilo koga u Kijevu: svi visoko cene nemačku podršku. Veoma se nadam i uveren sam da će to tako i ostati."