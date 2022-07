Nemačka nagrada novinarki Ivani Gordić Perc za istraživanje o Ling Longu

Nagrada solidarnosti za novinare Društva za jugoistočnu Evropu (SOG) dodeljuje se drugu godinu i cilj joj je da novinarima u regionu pruži podršku u njihovom svakodnevnom radu, posebno kada se radi o novinarima koji rade na osetljivima temama.

Razotkrivanje slučaja Ling Long

Prošle godine ovu nagradu primili Una Hajdari i Dragan Bursaćza svoje odvažne kritike političkih nepravilnosti u društvima jugoistočne Evrope, a ovogodišnja dobitnica, novinarka Ivana Gordić Perc (naslovna slika u sredini), nagradu je dobila za istraživačko novinarstvo, konkretnije razotkrivanje nehumanih uslova pod kojima su živeli vijetnamski radnici u fabrici guma Ling Long u Zrenjaninu.

Ova priča samo na prvi pogled deluje kao istraživanje na području privrednog kriminala, ali je zapravo i priča o korupciji politike bez koje ovakvo neopisivo eksploatisanje radnika ne bi bilo moguće.

Pretnje i pritisci

Na dodeli nagrade pre svega je isticana važnost ovakvih nagrada koje, osim priznanja samom novinarskom radu služe i sigurnosti novinraa.

Da to nije preterana briga pokazuje i ovogodišnji pokazatelj sloboda novinara organizacije Reporteri bez granica koji pokazuje pogoršanja uslova za rad novinara u svim zemljama regiona - s izuzetkom Crne Gore.

To je na svojoj koži iskusila i Ivana Gordić Perc koja je zbog istraživanja bila izložena mnogobrojnim pritiscima i otvorenim pretnjama.

„Znala sam da je priča velika i da može naškoditi mojoj porodici", rekla je novinarka Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (Voice).

Ona je opisala kako je bila fotografisana i kako su njoj i njenoj porodici prijetili preko društvenih mreža. Pod pritiskom su se nalazili i drugi novinari koji su radili na ovoj priči.

U sredini - Ivana Gordić Perc

„Mislim da ovakve nagrade zrače nekim optimizmom u koji mi pojedinci pokušavamo da verujemo. Ovakve nagrade su zapravo ohrabrenje za buduće mlade novinare koji će se baviti istraživačkim novinarstvom. Evropa mora pomagati mlade novinare koji su voljni da rade na pričama poput ove", rekla je ovogodišnja dobitnica za DW.

Ona smatra da istraživačko novinarstvo svojim otkrićima pridonosi pomacima u društvu, ali da su ti pomaci mali.

„Naša očekivanja po pitanju onog što bi naš rad trebalo da promini su veća od onog što se zaista menja, to je problem", kaže Gordić Perc i dodaje kako je novinarima koji prate ovakve teme potrebna i pomoć celog društva.

Nagrada kao zaštita

Tomas Haker, poslanik vladajuće Liberalno-demokratske stranke (FDP) i potpredsednik SOG-a izrazio je zabrinutost zbog trenutnog stanja sa slobodom medija.

„Sloboda medija nikad nije bila tolika ugrožena kao danas. Kritičko novinarstvo je postalo opasno po život", rekao je on u razgovoru za DW.

Na svečanosti održanoj u Bundestagu Haker je naglasio kako je jedan od glavnih popratnih efekata ovakvih nagrada veća bezbednosti novinara od progona i pritisaka.

„Ovakve nagrade naravno pridonose sigurnosti u zemljama iz kojih novinari dolaze. I već sama pažnja Bundestaga ili Evropskog parlamenta šalje poruku: mi pratimo šta se događa. I već sama ta činjenica doprinosi povećanju sigurnosti novinara jer time pokazujemo lokalnim vlastima šta nam je važno: a to je sloboda medija i sloboda izražavanja mišljenja i to se percipira naravno i u drugim zemljama. I ako Srbija zaista želi da napreduje na putu ka EU onda ova prava mora i omogućiti. To je jedan od glavnih uslova", rekao je Haker.

Podrška Nemačke

Manuel Zaracin, predsednik SOG-a i od marta ove godine poverenik nemačke vlade za Zapadni Balkan, takođe smatra da je osim samog priznanja rada novinarima vrlo važan i aspekt povećanja sigurnosti novinara - povećanjem prepoznatljivosti.

Prilikom dodele nagrade...

„Najvažniji cilj ovakvih nagrada je da se u Nemačkoj ukaže na koristan rad koji obavljaju istraživački i kritični novinari u Srbiji i zemljama regiona. Isto tako nam je važno da novinari, koji se u svom svakodnevnom radu susreću s jakim otporom i preprekama, vide da njihov rad nije uzaludan i da je percipiran kod nas u Nemačkoj i da imaju podršku. Mi isto tako želimo da poručimo da je važno da nas informišu i da su svesni toga da sama činjenica da su percipirani može pridoneti njihovoj zaštiti", zaključio je on za DW.

Na dodeli ove nagrade novinarki iz Srbije nije bilo predstavnika ambasade Srbije u Berlinu iako su, prema navodima SOG-a, bili pozvani.

