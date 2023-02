Nemačka: Domovi i nega za stare sve skuplji

Troškovi nege i života u domovima za stare i one kojima je neophodna nega u Nemačkoj naglo rastu poslednjih godina, a s njima i udeo koji stanari tih ustanova moraju da plaćaju iz svog džepa – takozvana participacija.

Od ove godine, novi stanari domova moraju iz svog džepa da plaćaju u proseku 2.411 evra mesečno – što je u proseku 278 evra više nego pre godinu dana.

Razlog povećanja troškova su pre svegaveće plate medicinskog osoblja i više cene ishrane. To je rezultat istraživanja Udruženja koje uključuje neka od najvećih zdravstvenih osiguranja u zemlji.

Šta sve ulazi u cenu doma?

Obavezno osiguranje za dugotrajnu negu (Pflegeversicherung), koje se od plate odbija zaposlenima u Nemačkoj, plaća deo troškova nege, ali ostatak mora da se plaća dodatno. Za stanare doma tu su dodatno troškovi za smeštaj i ishranu, kao i investicije.

Prosečni troškovi doma u Nemačkoj – odnosno participcije koju mesečno treba da plaća stanar – iznose 2648 evra. Od toga medicinska nega košta 1.139 evra, smeštaj i hrana 857 evra i za investicije u objektu se plaća 472 evra.

Od prošle godine se participacija za negu dodatno subvencioniše, u zavisnosti od vremena provedenog u domu: pomoć u prvoj godini je samo pet odsto, u drugoj 25 odsto, u trećoj 45 odsto, a potom iznosi 70 odsto.

Tako od 1. januara 2023. za prvu godinu boravka u domu troškovi participacije – u proseku iznose 2.411 evra mesečno. Ali, čak i uz najveću moguću subvenciju, dakle za one koji su u domu duže od tri godine, troškovi participacije su 1.671 evro mesečno.

Ogromne razlike u ceni po pokrajinama

Svi iznosi su statistčki prosek za celu Nemačku: naravno da je dom skuplji na zapadu nego na istoku zemlje, a postoje značajne razlike po pokrajinama od kojih neke imaju i specifične troškove za obuku osoblja koje stanari doma moraju takođe da plaćaju, ali koje ovde nećemo uzimati u obzir.

Kada se sve uzme u obzir, mesto u domu u prvoj godini u proseku je najskuplje u Zarlandu (2.782 evra) a tu su odmah i Baden-Virtemberg i Severna Rajna-Vestfalija. Najjeftinije je u Saksoniji-Anhaltu (1.823 evra).

A posle tri godine u domu, najskuplje je živeti ustanovi u Severnoj Rajni-Vestfaliji (2.005 evra) a najjeftinije u Saksoniji-Anhaltu (1.237 evra).

Šta ako neko nema da plati dom?

Prosečna penzija u Nemačkoj se kreće oko 1.600 evra. Na zapadu je nešto viša nego na istoku. Muškarci primaju znatno veću penziju nego žene, koje su ovde često ostajale kod kuće, da se bave domaćinstvom i porodicom.

Računica je jasna – ko mora u dom, u proseku ne može da plaća participaciju od penzije.

Ako osoba u domu nije u stanju da plaća svoju participaciju, onda to preuzima socijalna služba i potom troškove prebacuje na one za koji su na to obavezni po zakonu.

To su u prvom redu supružnik ili partner, pa zatim deca. Dete je, na primer, obavezno da plaća za svoje roditelje ako ima prihode veće od ukupno 100.000 evra bruto godišnje – računajući tu platu, prihode od izdavanja nekretnina, trgovine hartijama od vrednosti.

A ako osoba nema partnera ili decu, ili oni nisu u obavezi ili u stanju da plaćaju – uskače socijalna pomoć.

Povećanje troškova od jula i reforme

Novo povećanje troškova u domovima će uslediti od 1. jula zbog daljeg povećanja troškova za medicinsko i drugo osoblje koje se bavi negom.

Do kraja jula političari moraju da sprovedu presudu Saveznog ustavnog suda, koji je prošle godine odlučio da roditelji sa više dece moraju da budu u boljem položaju od manjih porodica i onih bez dece – kada je reč o obaveznom osiguranju za dugotrajnu negu.

