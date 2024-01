Nemačka: apotekari preprodavali skup lek protiv kovida?

Pre dve godine, februara 2022. nemačka vlada je od Fajzera (Pfizer), američkog farmaceutskog giganta, kupila milion pakovanja pakslovida (paxlovid) - leka za kovid, koji je donekle efikasan ako se uzima na početku infekcije koronom. Pakslovid je napravljen da smanji verovatnoću od hospitalizacije zbog kovida i preporučuje osobama starijim od 60 godina, kao i onima sa određenim oboljenjima.

Mada pacijenti i lekari nisu bili naročito oduševljeni tim lekom, političari su ga skoro demostratvno uzimali, kao kancelar Olaf Šolc (SPD), ministar finansija Kristijan Lindner (FDP) i ministar zdravlja Karl Lauterbah (SPD).

Ministar zdravlja Karl Lauterbah Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Pakslovid su apoteke dobijale besplatno - platile su ga nemačke poreske platiše. Jednostavno je trebalo da ga naruče kod uobičajenih veletrgovaca.

Ministarstvo primećuje nešto čudno

A onda je početkom 2023. Ministarstvo zdravlja otkrilo da su pojedine apoteke naručile ogromne količine leka, često više od 1.000 pakovanja, a u bar jednom slučaju čak 10.000 pakovanja. U Ministarstvu su posumnjali da tu nešto ne štima.

To se poklapa sa iskustvima farmaceuta Maksa Vilkea, koji vodi četiri apoteke različitih veličina u Berlinu i ima dobar pregled koji su lekovi traženi i koliko često se uzimaju.

„U zavisnosti od lokacije naših apoteka, tokom cele 2022. isporučili smo pacijentima od pet do 30 pakovanja ovog leka. Slično je bilo i 2023“, kaže apotekar.

Pretresi, istrage, tužbe...

Prema informacijama nemačkih javnih servisa WDR i NDR, kao i Zidojče cajtunga, Ministarstvo zdravlja prijavilo je više apoteka sa velikim narudžbinama zbog sumnji da su ilegalno preprodavale lek koji dobile besplatno. Ministarstvo je poslalo krivične prijave u više od 25 javnih tužilaštava širom zemlje. U većini ovih slučajeva istrage su još u toku.

Apoteka Foto: Sabine Kinkartz/DW

Bilo je pretresa širom Nemačke.

Teško je razjasniti da li su lekovi koje je platila država preprodavani na crno ili su jednostavno bačeni po isteku roka trajanja, kako tvrde pojedini apotekari.

„Ne postoji propis da apotekari moraju na neki poseban način da bacaju pakslovid ili da to dokumentuju", kaže jedan istražitelj.

Tužilaštva u Darmštatu i Hanoveru obustavila su postupak zbog nedostatka dokaza, a isto želi da učini i tužilaštvo u Verdenu.

U Baden-Badenu je tužilaštvo već završilo istragu i nekoliko sredinom decembra podiglo tužbu protiv jednog apotekara zbog prodaje ukupno 1.393 pakovanja pakslovida „neidentifikovanim osobama u inostranstvu".

U Frankfurtu na Majni je navodno jedna apoteka u centru grada naručila skoro 10.000 pakovanja pakslovida. Tužilaštvo u Frankfurtu vodi istragu protiv dvojice vlasnika apoteka.

Samo u Berlinu oko tri miliona evra

Markus Gril, novinar ARD -a koji je učestvovao u istraživanju, kaže da je teško je reći koliko su zaradili, oni koji su eventualno prodali lek. Jer, dok je Nemačka bila dobro snabdevena, pakslovid nije bio dostupan u mnogim zemljama - na primer u Kini. Tamo se na crno, za jedno pakovanje plaćalo i do 2500 dolara.

U Bavarskoj su pokrenute istrage zbog korupcije u zdravstvu.

A Portparol berlinskog Tužilaštva procenjuje moguću štetu u glavnom gradu na tri miliona evra.

U glavnom gradu je pretreseno ukupno šest apoteka. Jedna je poručila 1.400 pakovanja pakslovida, a druga više od 1.800. Istražitelji kažu da još uvek nema tragova o tome, gde su ti lekovi završili. Podizanje tužbi u Berlinu očekuje se u prvom kvartalu ove godine.

Po pakovanju 650 evra!

Cena, koju je Nemačka platila Fajzeru je bila dobro čuvana tajna. Istraživanja WDR-a, NDR-a i Zidojče cajtunga sada su pokazala da je nemačka vlada platila oko 650 evra po pakovanju, odnosno oko - 650 miliona evra za celu isporuku. Ni Fajzer, ni Ministarstvo zdravlja ne žele da komentarišu cenu, pozivajući se na klauzule ugovora o tajnosti.

Nemačka je kupila milion pakovanja paokslovida Foto: Thomas Hansmann/Pfizer/dpa/picture alliance

Na zahtev istraživačkih novinara, Ministarstvo zdravlja u Berlinu je samo navelo da su veletrgovci apotekama isporučili 560.000 pakovanja. Iz razloga tajnosti podataka nije poznato koliko je pakovanja stvarno stiglo do pacijenata.

Međutim, brojke iz nemačkog Saveznog ureda za socijalno osiguranje (BAS) do kojih su došli novinari, ukazuju na mogući odgovor. Za svako pakovanje veletrgovci, farmaceuti i lekari mogli su od BAS-a da naplate ukupnu naknadu od skoro 60 evra. Bas je do kraja 2023. za to platio više od 18 miliona evra. Iz ovoga se može proceniti da je izdato oko 300.000 pakovanja ovog leka.

Ministarstvo zdravlja u Berlinu to nije želelo da komentariše, dok BAS kaže da, sa njegove tačke gledišta, „tačna procena" nije moguća.

Od sada je skup lek duplo skuplji

Od ponedejeljka (15. januar 2024.) Fajzer počinje direktnu prodaju pakslovida u Nemačkoj. To znači da lek od sada plaćaju zdravstvena osiguranja - koja se finansiraju obaveznim doprinosima od plata. Prema podacima najvećeg zdravstvenog osiguranja AOK, lek će sada koštati 1.149,19 evra po pakovanju - dakle, skoro duplo više.

Fajzer je u odgovoru nemačkim novinarima naglasio kako dogovorena cena uvek „zavisi od uslova na dotičnom tržištu".

Očigledno da je tržište u SAD drugačije: dok je Nemačka od poreskog novca plaćala 650 evra po pakovanju, tamo je isti lek koštao 480 evra, dakle 30 odsto manje.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na tagesšau , portalu javnog servisa ARD.