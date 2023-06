Nemačka štampa: Jokić na putu da se pridruži najvećima

„Nikola Jokić je krunisao odlična izdanja u plejofu NBA prvom titulom za Denver nagetse. Za to je timu trebalo samo pet utakmica – jer je Jokić isporučio svoje u prepoznatljivom tempu“, piše najveća nemačka agencija dpa.

Nagetsi su u noći na utorak pobedili Majami sa 94:89 i sa 4:1 u seriji došli do prvog šampionskog prstena u 47 godina postojanja. Srpski superstar je proglašen za najvrednijeg igrača finala.

-pročitajte još: Jokić demonstrira silu, konji moraju da čekaju

„Dok su navijači Denvera slavili prvu titulu, a košarkaši na pozornici s peharom pevali We are the champions, Nikola Jokić je stajao na rubu grupe. Sa ćerkicom Ognjenom na ramenima, i maltene jedini još u belom dresu, umesto u tamnoj šampionskoj majici, 28-godišnji Srbin je delovao maltene kao da mu je nelagodno. Malo šta je najboljem igraču ekipe neprijatno kao to kada je u centru pažnje“, piše dpa.

Slavlje igrača Nagetsa nakon osvajanja titule Foto: Kyle Terada/USA TODAY Network/IMAGO

Agencija navodi da su navijači u Srbiji proveli grozničavu noć pred televizorima i, dan posle rekordne titule za Novaka Đokovića, dobili još jedan razlog za slavlje.

„Najkasnije sada je Jokić postao ikona u svojoj domovini. Pri tome, on deluje kao najsporiji igrač sveta. Moguće da je baš zato trenutno bolji od svih ostalih – jer malo je ko uspevao da nametne sopstveni tempo u ovom sportu vratolomne brzine“, dodaje se u tekstu dpa.

Osim neverovatnog pregleda terena, naglašava se da je Jokić ove sezone bio i sasvim fizički spreman. „Kad hoće, Jokić može da sprinta po celom terenu čak i u poslednjoj četvrtini – ako prepozna da to ima smisla. Inače komanduje loptom preko terena onako kako misli da treba“, zaključuje dpa.

Jokić u skoku pod obručem u petoj utakmici protiv Majamija Foto: Jack Dempsey/USA TODAY Network/IMAGO

Jokić „utešitelj“

Opis ovog dostignuća Denvera i Jokića minhenski list Zidojče cajtung takođe počinje od trenutaka posle utakmice. Zanimljivo je pogledati šta sportisti rade u trenu velikog uspeha, piše list: neki se bace na bod, drugi trče, lupaju se po grudima, skaču među navijače. Jokić je pak bio „utešitelj“.

„Jokić nije otišao do svojih kolega. Ni do supruge Natalije – u vezi su od školskih dana – koja je radosno cupkala na ruci njihovu ćerku Ognjenu. Ni do brata Strahinje, čoveka koji izgleda kao vremenska nepogoda, i koji je nedavno grmeo na dragocenog fana Lejkersa Džeka Nikolsona, a sada je ganut plakao. Ni do navijača Nagetsa čije je raspoloženje blago eskaliralo. Ni do poznatih na rubu terena, poput pevačice Kjare, fudbalera Rasela Vilsona ili izumitelja South Parka Treja Parkera i Meta Stouna.

Jokić je otišao do svakog igrača protivnika iz Majamija, stisnuo im ruku ili ih zagrlio – i rekao im par reči utehe“, primećuje Zidojče cajtung.

Navodeći sve rekorde koje je Jokić pogazio u plejofu – najviše tripl-dablova, jedina partija sa 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija, prosek na tripl-dabl nivou – Zidojče cajtung piše o stereotipima o Jokiću:

„On često deluje kao basketaš koji sebi može da dozvoli da u halu uđe sa plaže, jer ga je priroda blagosiljala visinom od 2,11, talentom za kretanje i osećajem za loptu. Ali, to nije tačno.“

„Poput Majkla Džordana, Muhameda Alija ili Rodžera Federera, i Jokić je primer za to koliko napornog rada treba da bi teško delovalo lako. Da, poređenje s najvećima iz sveta sporta ovde je svesno odabrano. Jer, Jokić je definitivno na putu da im se pridruži“, piše minhenski list.

Jokić u dresu reprezentacije Srbije na utakmici protiv Nemačke u avgustu 2022. Foto: Christina Pahnke/sampics/picture alliance

Jokić ostaje u Denveru?

Navodeći da je Denver mala košarkaška sredina u kojoj Jokić ima dugogodišnji skupoceni ugovor, list to poredi sa Dirkom Novickim koji je jednom o svom Dalasu rekao: „Tamo te ne vuku kroz grad kao bika vezanog za prsten u nosu.“

„Kao što se onomad kod Novickog nije moglo zamisliti da će igrati igde drugde nego u Dalasu, Jokić će verovatno ostati u Denveru, a to naravno vodi pitanju: da li nas čeka nešto još veće, kao kod showtime Lejkersa osamdesetih, Bulsa devedesetih ili nedavno Golden Stejta?“

„Jokiću je 28 godina, Mareju 26, Porteru Džunioru 24. Ta trojica su vezana za Nagetse barem do 2025, tada bi Marej trebalo da produži ugovor. Trebalo bi, dakle, da ostanu zajedno i da utisnu svoj pečat ovoj ligi. Bio bi to otklon od onih što se lupaju u grudi iz novije istorije“, dodaje Zidojče cajtung.

Tabloid Bild u svom stilu opisuje poslednju utakmicu serije kao „krimić za živce“, piše da su Nagetsi bili „mega nervozni“ na početku, a o Jokićevom izdanju u finalu beleži: „Ludilo! Nije čudo što je dobio nagradu kao MVP finala.“

priredio: N. Rujević

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.