Nemačka štampa: „Dan sramote u Bundestagu“

Volodimr Zelenski je nemačkom parlamentu „očitao bukvicu“ i za to još dobio višeminutni aplauz. „Očigledno je da Zelenski nije izgubio nadu da će Berlin Ukrajini poslati nešto što ima većeg efekta protiv tenkova od floskula o solidarnosti“, komentariše Frankfurter algemajne cajtung.

Nemački list uočava da je ukrajinski predsednik u svojoj kritici upotrebio i istorijske aspekte koji u Nemačkoj uvek izazivaju pažnju: „Zelenski je, bez ulepšavanja, udario tamo gde se u Nemačkoj postiže najveći efekat: kod pitanja koje obaveze proizlaze iz zločina i grešaka iz prošlosti. Još nikada Bundestag od jednog gosta nije čuo da ponavljanje ’Nikada više!’ u ovom slučaju ’ne vredi ništa’.“

Posle Zelenskog – rasprava o koroni

Većina nemačkih medija najviše prostora posvećuje kritici vladajuće koalicije koja, je nakon emotivnog govora ukrajinskog predsednika u Bundestagu i uprkos zahtevima opozicije da se u raspravu uvrsti i stanje u Ukrajini, jednostavno prešla na planirani dnevni red, kao da se ništa nije dogodilo.

Tabloid Bild piše o „Danu sramote u Bundestagu“: „Dan ranije su SAD pokazale šta je ispravno. Nakon govora Zelenskog pred Kongresom, predsednik Džo Bajden je najavio novi paket pomoći Ukrajini u vrednosti od 730 miliona evra i još oružja (...) Bundestag je jednostavno prešao na dnevni red i raspravljao o obavezi vakcinisanja protiv korone“, piše Bild.

Članovi nemačke vlade u Bundestagu tokom obraćanja ukrajinskog predsednika

„Bezosećajni kancelar“

Berlinski dnevnik Tagesšpigel oštro je napao kancelara Olafa Šolca zbog njegovog bezosećajnog stava po pitanju ukrajinske krize, što je, kako navodi list, pokazao i nakon govora Zelenskog u Bundestagu. „Građanima Nemačke u međuvremenu je poznata ta slika: Olaf Šolc bez reakcija, skriven iza crne zaštitne maske. No ovog četvrtka u Bundestagu je ta mimika ćutljivog kancelara postala simbol za dotaknuto dno Šolcove kancelarske karijere: on je jednostavno propustio istorijski trenutak“, ocenjuje berlinski list i kritikuje to što je Šolcova vlada odbila da, mimo dnevnog reda, otvori raspravu o daljoj pomoći Ukrajini.

Tagesšpigel ukazuje i na svakodnevni odnos kancelara prema ukrajinskoj krizi: „Sa svog prozora u kabinetu kancelar vidi veliki beli šator postavljen ispred glavne železničke stanice. Samo 400 metara deli tu kancelariju ured od ’Hale dobrodošlice’, kako su berlinske vlasti nazvale taj šator. No kancelar za tri nedelje od početka rata nije nijedan jedini put bio tamo da pridošlicama izrazi svoje saosećanje“, zaključuje Tagesšpigel.

Dobro je što je malo građana Ukrajine to videlo

Svoju kritiku reakcije savezne vlade na govor ukrajinskog predsednika i odbijanje da se promeni dnevni red sednice iznosi i javni servis ARD: „Više je nego verovatno da događaje u Bundestagu preko interneta nije pratilo previše građana u Ukrajini. Možda je i bolje tako. Moguće je da bi inače reagovali sa čuđenjem, pogotovo što se tiče dela prenosa nakon govora njihovog predsednika kada se Bundestag sakrio u šipražje dnevnog reda, zaključuje se u komentaru objavljenom u centralnom dnevniku Tagesšau.

Priredio Nenad Krajcer

