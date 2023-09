Nemačka će biti „tvrđa“ u izbegličkoj politici?

Predsednik vladajućih nemačkih Socijaldemokrata Lars Klingbajl optužio je kritičare migracione politike za populizam. „Odbijam da se ponašam kao da postoji magična mera. To je samo za populističke naslove, ali to ne dovodi do toga da makar jedna osoba manje dođe u Nemačku“, rekao je on za nedeljno izdanje tabloida Bild.

Klingbajl se izjasnio za brže procedure kako bi izbeglicama što pre bilo razjašnjeno da li mogu da ostanu da rade u Nemačkoj – ili moraju ponovo da idu.

Lars Klingbajl Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Trebalo bi da postoji više sporazuma o migraciji sa zemljama porekla i da se bolje bori protiv krijumčara, rekao je lider SPD, stranke iz koje dolazi i kancelar Olaf Šolc.

Ideja savezne ministarke unutrašnjih poslova Nensi Fezer – i ona je iz SPD – o strožoj kontroli granica sa Češkom i Poljskom takođe je „u potpunosti dobra“, ocenio je Klingbajl.

Istovremeno, Klingbajl je naglasio da je Nemačkoj hitno potrebna imigracija kvalifikovanih radnika: „Da bi oni došli kod nas i želeli da ostanu ovde, moramo da radimo na našoj kulturi dobrodošlice za kvalifikovane radnike.“

Šolc govori o dodatnim merama

Kancelar Olaf Šolc je nedavno najavio dodatne mere za ograničavanje migracija. „Mnogo ljudi dolazi u Evropu i Nemačku, a broj se dramatično povećao“, rekao je on na skupu partije u Nirnbergu.

Šolc je priznao načelno pravo ljudi na azil, ali je takođe pozvao na efikasnije deportacije odbijenih tražilaca azila.

Što se tiče mogućih graničnih kontrola, on je objasnio da će, u zavisnosti od situacije, „možda biti potrebno preduzeti dalje mere na granicama, na primer prema Poljskoj“. Odatle u Nemačku trenutno dolazi sve veći broj migranata.

Merc: Moramo da rešimo ovaj problem

Sa druge strane, lider opozicionih Demohrišćana Fridrih Merc je prethodno zahtevao od Šolca da zajednički sa njegovom partijom traži rešenje. Naime, u vladajućoj koaliciji su, osim Socijeldemorata, još Liberali i Zeleni, a ovi potonji se zalažu za najliberalniju politiku prema migrantima.

Fridrih Merc Foto: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

„Nudim vam da uradimo ovo zajedno, a ako ne možete sa Zelenima, onda ih izbacite, onda ćemo mi to uraditi sa vama – ali moramo da rešimo ovaj problem“, rekao je Merc gostujući na kongresu bavarskih konzervativaca u Minhenu.

Izbori u pokrajinama Bavarskoj i Hesenu su kroz dve sedmice, a tema migracija je ponovo u prvom planu. Na tom talasu je u poslednje vreme desničarska Alternativa za Nemačku u anketama dostigla podršku od 23 odsto.

Zato i pojedini Zeleni u poslednje vreme govore „tvrđe“. Vicepremijer Hesena Tarek Al Vazir govorio je o teškim, ali neizbežnim odlukama. Svako ko nema pravo da ostane na kraju postupka azila moraće ponovo da napusti zemlju, rekao je taj nosilac liste Zelenih na predstojećim pokrajinskim izborima.

Vicekancelar Robert Habek (Zeleni) se takođe ranije izjasnio za široke reforme u migracionoj politici. On je rekao da su sve „demokratske stranke“ – tu misli na sve osim na Alternativu za Nemačku – dužne da „pomognu u pronalaženju rešenja“.

Lokalne samouprave upozoravaju

Pokrajine i lokalne samouprave – koje su u konačnicni odgovorne za smeštaj tražilaca azila – u poslednje vreme sve više upozoravaju da su na ivici pucanja.

Do kraja avgusta Savezna kancelarija za migracije i izbeglice registrovala je više od 204.000 zahteva za azil – to je povećanje od 77 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Osim toga, zbog rata više od milion ljudi iz Ukrajine stilo je u Nemačku. Prema ranijoj odluci Evropske unije, oni ne moraju da traže azil već im se automatski priznaje privremena zaštita.

ss/ ls (ard, rnd, dpa, dw)

