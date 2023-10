NATO: počela redovna vežba za scenario nuklearnog rata

NATO je započeo svoju godišnju vežbu odbrane evropske teritorije nuklearnim oružjem. Trajaće do 26.10 a ove godine je mesto vežbi posebno vazdušni prostor iznad Italije, Hrvatske i Sredozemlja.

Prema navodima NATO, u naredne dve nedelje, počevši od ponedeljka 15.10 do četvrtka 26.10, u redovnu vežbu „Steadfast Noon" biće uključeno do 60 letelica. To uključuje moderne borbene avione, ali i izviđačke i tankere, kao i B-52 bombardere velikog dometa. Učestvuje ukupno 13 članica alijanse, uključujući Nemačku.

Ove godine, mesto održavanja manevara je posebno vazdušni prostor iznad Italije, Hrvatske i Sredozemlja.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je prošle nedelje o vežbi da je rat Rusije protiv Ukrajine podsećanje na važnu ulogu nuklearnog oružja u odvraćanju. „Steadfast Noon" će pomoći da se osigura kredibilitet, efikasnost i sigurnost nuklearnog odvraćanja.

NATO: Bez bojevog oružja

NATO ističe da ova vežba nije reakcija na ruski agresorski rat protiv Ukrajine i da neće biti korišćeno bojevo oružje.

Prema vojnim stručnjacima, vežbe, koje se redovno održavaju u oktobru, uključuju uvežbavanje kako da se bezbedno transportuje američko nuklearno oružje iz podzemnih magacina u avione i montira se ispod borbenih aviona. Tokom trenažnih letova, međutim, avioni lete bez bombi.

NATO je prošle godine - za razliku od prethodnih vežbi pod nazivom „Steadfast Noon" - prvi put obavestio o početku tih manevara. U krugovima alijanse to se pravda činjenicom da je cilj da se jače nego inače pokaže da je NATO dobro pripremljen čak i za horor scenario kao što je nuklearni rat.

dr(ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.