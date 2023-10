Nakon izbora: nove nemačke poslovne perspektive u Poljskoj

Poljska je birala i – iako je dobila najviše glasova – ovoga puta nije izabrala stranku Pravo i pravda (PiS) Jaroslava Kačinjskog. Treba još pričekati da tri opozicine stranke dogovore koaliciju, ali i privreda i tržište novca več su radosno prihvatile tu vest. Jer, koliko god da se nacionalistička stranka koja je do sada bila na vlasti zaklinjala da joj je samo „Poljska na srcu“, to Poljaci ipak nisu osetili u svom džepu. Pored toga, već su bile sasvim izvesne novčane kazne i uskraćivanje podrške iz evropskih fondova, a možda bi došlo i do još oštrijih mera.

Zato je već iste noći nakon izbora počela da raste i vrednost poljske valute i vrednost deonica poljskih firmi. Optimizam se ne širi samo u nemačkoj politici koja se nada da će se konačno poboljšati odnosi s njenim istočnim i važnim susedom, već i u nemačkoj privredi.

Razmena

Poljska je Nemačkoj na petom mestu među trgovačkim partnerima, čak ispred Italije ili Velike Britanije. Prošle godine je razmena s tom zemljom imala obim od gotovo 170 milijardi evra. U stvari, tokom vladavine PiS-a, poslovanje je postajalo sve bolje i bolje: u poslednjih deset godina nemački izvoz u Poljsku postao je i više nego dvostruko veći – porastao je s nešto manje od 42 milijarde evra 2012, na više od 90 milijardi u 2022.

Nemačka u Poljsku izvozi pre svega hemijske proizvode, kao i mašine, vozila i elektrotehniku. Ali i Poljska izvozi u Nemačku svoje proizvode iz hemijske industrije, ali i mašine i vozila. Tu su i poljski poljoprivredni proizvodi, tako da i njen izvoz u Nemačku raste. Još uvek je u određenom deficitu, ali to je izvoz u obimu od preko 77 milijardi evra.

To kolika je razmena, najbolje se videlo u godini korone 2020. kad je postao problem preći granicu: veoma brzo se formirala kilometarska kolona kamiona Foto: Reuters/H. Hanschke

Investicije

Koliko god da je dosadašnja vlada u Varšavi širila podozrivost prema Nemačkoj, nemačke firme su ipak uvek bile dobrodošle s ulaganjima u tu zemlju. Prema podacima Nemačke industrijske i trgovinske komore (DIHK), nemačke investicije u toj zemlji su trenutno u dimenzijama od preko 41 milijarde evra. Pritom i poljske kompanije ulažu u Nemačku, ali njihov obim je negde oko dve milijarde i 300 miliona evra.

Firme

Oko 5.500 nemačkih firmi našlo je svoju računicu da budu prisutne na tržištu Poljske i sve one zajedno su 2021. ostvarile godišnji promet od gotovo sto milijardi evra. Poljske firme se još uvek pomalo boje nemačkog tržišta: njih oko 1.500 prisutno je u Nemačkoj i ostvarile su godišnji promet od oko sedam milijardi evra.

Radna mesta

Nemačkoj njen komšija jeste ekonomski važan, ali je Poljskoj Nemačka još važnija: u uvozu joj je ona na prvom mestu (21 odsto), čime je Nemačka čak ispred Kine. Isto tako, u Nemačku odlazi 28,6 odsto ukupnog izvoza Poljske čime je takođe na prvom mestu.

Zato je i ta razmjena od izuzetne važnosti za poslovanje poljskih preduzeća: „U Poljskoj oko milion i 200.000 radnih mesta zavisi od izvoza na nemačko tržište“, kaže predsednica Povereništva za Istok nemačke privrede, Katrina Klas-Milhojzer. U Nemačkoj pak oko 10.000 radnih mesta koja zavise od razmene sa Poljskom.

Perspektive

Tu vlada optimizam s be strane, a naročito nakon ove političke promene, tvrdi Folker Trirer iz DIHK. Pre svega tu je formiranje novih lanaca isporuka, jer Evropa teži manjoj zavisnosti. A tu je i čitav niz oblasti u kojima komšije imaju veoma slične interese kao što su novi izvori energije, elektromobilnost i digitalizacija.

„A tu je i tzv. Near-Shoring, trend koji se oseća u čitavom svetu i pod kojim se podrazumeva da se teži da se proizvodnja prebaci što bliže sopstvenoj centrali. A to je onda dodatni argument i nemačkim firmama da ulažu i proizvode kod svog prvog suseda, Poljske“, kaže Trirer.

rv/aš (rojters)

