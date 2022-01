Muhamed Ali - kontroverzni najveći svih vremena

„Najveći bokser svih vremena“

Iza kulisa

Ali je, pogotovo na početku svoje karijere, ostavljao utisak da je boks nešto što on radi s lakoćom. Međutim, iza svega su stajali sati i sati treninga i rada. Ova fotografija Tomasa Hepkera, napravljena u Čikagu 1966, ukazuje na to koliko je sati dnevno taj bokser provodio usamljen u sali za treniranje kako bi stigao do samog vrha.