Moskva: Agenciji za iseljavanje Jevreja u Izrael preti zatvaranje

Uprkos intervencijama na najvišem nivou, Jevrejskoj agenciji koja pomaže Jevrejima u iseljavanju u Izrael (Sohnut), preti zatvaranje predstavništva u Rusiji. Predmet se našao na sudu još krajem jula – po tužbi Ministarstva pravde Rusije koja tu nevladinu organizaciju optužuje za kršenje zakona.

Tokom ročišta u petak (19.8.) advokati agencije zatražili su od sudije dodatno vreme kako bi mogli da dokažu da agencija nije prekršila nijedan zakon. Nadležni Basmani sud u Moskvi potom je odložio suđenje za 19. septembar. Sudija je odbacio poseban zahtev odbrane da se pitanje premesti sa suda na proces medijacije sa ruskim zvaničnicima.

Ipak, advokat Andrej Grišajev, koji na suđenju zastupa nevladinu organizaciju, rekao je da se nada da će odlaganje omogućiti obema stranama da postignu dogovor i reše to pitanje van suda. „Nadam se da će stvari uspeti, ali to je van naše kontrole“, rekao je on lokalnoj radio stanici, a prenosi The Times of Israel.

List prenosi i da je organizacija već preduzela korake da promeni svoje aktivnosti u Rusiji, u skladu sa zahtevima koje je postavilo rusko Ministarstvo pravde. The Times of Israel takođe piše da, „iako su izraelski zvaničnici u početku videli poteze Rusije protiv Jevrejske agencije kao diplomatski manevar s ciljem da se izvrši pritisak na Jerusalim, oni to sada smatraju delom šireg ruskog obračuna sa celokupnim civilnim društvom. Poslednjih godina Moskva je primorala brojne međunarodne organizacije da prekinu ili veoma ograniče svoje aktivnosti u Rusiji.“

Spekulisanje o razlogu tužbe

Naime, u Rusiji i u Izraelu već nedeljama se spekuliše o razlogu za taj potez. Novinari ruskog servisa Bi-Bi-Sija izvestili su o pismu od 20 stranica koje je Ministarstvo pravde Rusije u junu poslalo Jevrejskoj agenciji. Navodi se da je pismo sadržalo čitav niz optužbi i nepravilnosti.

Prema anonimnom izvoru u ruskom predstavništvu Jevrejske agencije, dve glavne kritike su – rukovanje ličnim podacima koji su prikupljeni i poslati u inostranstvo i takozvani odliv mozgova. „Činjenica da pomažemo ljudima da napuste zemlju negativno utiče na ekonomiju i perspektivu Ruske Federacije“, rekao je izvor Bi-Bi-Sija.

Prema zvaničnim podacima, u prvom kvartalu 2022. Rusiju je napustilo je oko četiri miliona njenih građana. To je povećanje od 46 odsto u odnosu na prethodnu godinu, preneli su ruski mediji.

Pod lupom još od 2014.

Još 2014, nakon izbijanja rata u Ukrajini, Jevrejska agencija bila je „pod lupom ruskih vlasti“, rekao je njen bivši šef, bivši izraelski ministar i nekada poznati sovjetski disident Natan Šaranski u intervjuu za DW.

Kada su se tenzije sa Zapadom prvi put pojavile, Rusija je zabranila nevladinim organizacijama da prikupljaju podatke o ruskim građanima i da ih čuvaju u inostranstvu. „To nije moguće u Jevrejskoj agenciji, jer ona upravo to radi – kontaktira ljude koji imaju pravo da emigriraju, vodi razne programe i pomaže u preseljenju u Izrael“, rekao je Šaranski.

Bivši šef Jevrejske agencije Natan Šaranski

Kako Jevrejska agencija pomaže u iseljavanju

Jevrejska agencija je osnovana 1929, ima predstavništva širom sveta i dva glavna zadatka: da podrži Jevreje širom sveta u iseljavanju u Izrael i da ojača jevrejski identitet. Agencija plaća avionske karte za Izrael i pomaže u izgradnji novog života. Ona takođe nudi i kurseve hebrejskog jezika, obrazovne programe i pomaže socijalno ugroženima u Izraelu i inostranstvu.

U Rusiji je aktivna od 1989. kada je počela masovna emigracija sovjetskih Jevreja u Izrael. Trenutno ima osoblje od oko 200 ljudi u devet predstavništava širom Rusije. Pored toga što pomažu iseljavanje u Izrael, održava i kulturne i verske aktivnosti za tamošnju jevrejsku zajednicu, a u okviru partnerskih struktura pomaže i starima i osobama sa invaliditetom – i Jevrejima i nejevrejima.

Rusija je poslednjih godina na vrhu liste zemalja porekla jevrejskih iseljenika u Izrael. Prema zvaničnim podacima vlade Izraela, broj ruskih imigranata u tu zemlju ove godine naglo je porastao: u periodu između januara i jula 2022. više od 20.000 Rusa emigriralo je u Izrael, prenela je agencija Rojters. Poređenja radi, tokom cele 2019. taj broj je bio nešto manje od 16.000. Prema Jevrejskoj agenciji, do 24. februara u Rusiji je živelo 165.000 Jevreja.

Prema izraelskom zakonu, svaka osoba koja ima najmanje jednu babu Jevrejku ili dedu Jevreja – ima automatski pravo na državljanstvo Izraela. Trenutno oko 600.000 Rusa ispunjava te uslove, navodi Rojters.

Politički pritisak na Izrael?

Izraelski list The Jerusalem Post procenjuje da se u ovom slučaju radi o političkoj pozadini. Odnosi Rusije i Izraela zakomplikovali su se nakon ruske invazije na Ukrajinu. Izrael je izrazio podršku Ukrajini i kritikovao Moskvu, ali se nije priključio sankcijama Zapada.

Zatim je u maju jedna izjava ruskog ministra spoljnih poslova izazvala skandal. Sergej Lavrov je u jednom intervjuu ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog uporedio sa Hitlerom: „Možda grešim. Ali i Adolf Hitler je imao i jevrejske krvi“. Predsednik Vladimir Putin se kasnije zbog toga izvinio tadašnjem izraelskom premijeru Naftaliju Benetu.

Oštre kritike na račun ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova

Izraelski ministar za dijasporu Nahman Šaj vidi direktnu vezu između odluke ruskog Ministarstva pravde da zatvori Jevrejsku agenciju i stava izraelske vlade o ruskoj invaziji na Ukrajinu. „Ruski Jevreji neće biti taoci u ratu u Ukrajini“, rekao je Šaj. Pokušaj da se Jevrejska agencija kazni zbog izraelskog stava, kaže – „boli i za svaku je kritiku“.

Krajem jula, izraelski premijer Jair Lapid upozorio je na ozbiljne posledice po rusko-izraelske odnose ukoliko bi Jevrejska agencija zaista bila zabranjena. Pretnja zatvaranjem bila je 9. avgusta tema i u telefonskom razgovoru Putina i predsednika Jicaka Hercoga. Kako je saopšteno iz Kremlja, dogovoreni su dalji kontakti na nivou nadležnih organa.

Jevrejska agencija u Rusiji očigledno se sprema za najgori ishod – zatvaranje. Sav posao će se obavljati „onlajn ili telefonom“, navodi Jerusalem Post. Međutim, u slučaju zatvaranja, pomoć na licu mesta u Rusiji bila bi nemoguća.

