Mogući pad Borisa Džonsona

Njegovi politički protivnici dugo su sumnjali da će Boris Džonson svojim nepoštovanjem dužnosti i pravila sam sebe dovesti do pada. Sada se čini da bi skandal sa žurkom, „partigejt“ mogao dramatično da ubrza njegov odlazak s mesta premijera.

Nakon poslednjih izveštaja o zabavama u Dauningu stritu 10 tokom lokdauna, on se osetio prisiljenim da lično zamoli kraljicu Elizabetu II za oproštaj: u aprilu su održane dve zabave, uoči sahrane njenog supruga princa Filipa. U konzervativnom „Tajmsu“ komentator Danijel Finkelštajn je napisao: „Glupost i arogancija s broja 10 su zapanjujući“. I predložio je Džonsonu da podnese ostavku.

Nešto pre toga, Džonson je u parlamentu priznao da je u maju 2020. prisustvovao zabavi u bašti u Dauning stritu i izvinio se. Mislio je, kako je rekao, da je to „radni sastanak“ – nakon čega se suočio sa talasom ismevanja i poruga na Tviteru: „Kancelarijski materijal“ je tako recimo u jednom tvitu napisano iznad slike police za vino u supermarketu.

Dirljiva slika 95-godišnje kraljice koja je sedela sama na klupi u crkvi, daleko od svoje porodice, na dan sahrane princa Filipa, postala je simbol za bezobrazno i besramno ponašanja šefa vlade.

Jedno pravilo za vladare, drugo za narod

Većina Britanaca sada je s ljutnjom okrenula leđa svom premijeru. Njegova stranka, Torijevci, u istraživanjima javnog mnjenja pala je za deset bodova iza opozicije.

U nedelju je voditelj Skaj njuza Trevor Filips jedva suzdržavao suze dok je intervjuisao poslanika Torijevca Olivera Daudena o skandalu sa žurkama. Njegova ćerka umrla je sama u svom stanu u aprilu 2021. za vreme lokdauna, njena porodica nije mogla da bude s njom – a u isto vreme u bašti Dauning strita održavala se pijana zabava s nekoliko desetina službenika kojoj je neko vreme prisustvovao i premijer Boris Džonson. „Može li premijer da razume“, upitao je Filips svog sugovornika, „zašto su ljudi tako ljuti?“

Moli za oproštaj: Boris Džonson i kraljica (arhivska fotografija, jun 2021.)

Džim Šanon iz Severne Irske izmamio je suze tokom debate o skandalu u Donjem domu parlamenta kada je govorio o usamljenoj smrti svoje tašte tokom korona-zatvaranja. U isto vreme, partijaneri u Dauning stritu poslali su jednog od članova osoblja sa kolicima u supermarket da kupi još vina.

„Jedno pravilo važi za njih, drugo za nas“ – zaključak je mnogih Britanaca. Upravo to kršenje fer-odnosa čini „partigejt“ toliko opasnim za Borisa Džonsona.

Napad na BBC

Onda je tokom vikenda ministarka za kulturu Nadin Doris, jedna od Džonsonovih najvernijih pristalica, rekla da vlada želi da do 2027. ukine pretplatu za BBC i da finansiranje javnog servisa zameni novim modelom. To bi značilo kraj tradicionalne televizije, koja se smatra svetionikom kvalitetnog novinarstva. Desničarski konzervativci, koji su dugo prozivali BBC kao levičarski i pristran, na to su aplaudirali.

Dali Džonson dakle želi da smiri desnicu u svojoj stranci, koja se sve više ljuti zbog loših anketa i afere „partigejt“? Opoziciona laburistička stranka ocenjuje da je ta najava napad na BBC: „Premijer veruje da bi oni koji izveštavaju o njegovim kršenjima pravila trebalo da snose posledice, dok on od toga beži“, rekla je poslanica Laburističke stranke Lusi Pauel.

Dauning strit 10 u fokusu javnosti

Šta je sledeće?

U to se uklapa i način na koji Vlada sada želi da reaguje. Plan je skloniti novinare, konsultante i sve druge za koje premijer smatra da su uvučeni u skandal. Najavljena „noć dugih noževa“ već se ismeva kao „duga noć žrtvenih jarca“.

Boris Džonson mora da se bori za svoju funkciju. U beskrajnom lancu skandala, ovo je prvi koji je postao zaista preteći za premijera. Od trošenja milijardi funti prilikom kupovine zaštitne medicinske odeće pri čemu su besramno profitirale pristalice Torijevaca ili skupog renoviranja službenog stana u Dauning stritu na čije zidove je premijerova supruga zalepila zlatne tapete – Džonson je sve to uspevao da izdrži s njemu svojstvenom lakoćom.

Ali žurke tokom lokdauna mogle bi da mu skrše vrat. Do kraja nedelje očekuje se izveštaj nezavisne zvaničnice vlade s pojedinostima o svim vladinim kršenjima pravila tokom pandemije korona-virusa. Izveštaj Suzan Grej mogao bi da bude kap koja će preliti čašu.

Britanske novine izveštavaju da je nadležno stranačko telo već primilo 35 od 54 pisma potrebna za izglasavanje nepoverenja. Samo njegova sopstvena stranka premijera da otera s dužnosti – a da li će i kada to učiniti, otvoreno je pitanje. U međuvremenu, u Džonsonovom kabinetu, zagrevaju se ministarka spoljnih poslova Liz Trus i ministar finansija Riši Sunak. Oni su njegovi mogući naslednici.

