Modern Talking: 20 godina od raspada „treš-giganata“

Tomas Anders u svojoj biografiji koristi najdrastičnije metafore kako bi opisao ono što se dogodilo 7. juna 2003. „Bomba je eksplodirala“, priseća se tako muzičar u svojoj knjizi „100 odsto Anders“ (radi se o igri reči, „anders“ znači „drugačiji“, prim.red.). Podnaslov knjige inače glasi „Istina o Modern Talking, Nori i Diteru Bolenu“.

Šta se to dakle dogodilo pre dve decenije? Nije bio smak sveta, kako bi se moglo naslutiti iz načina na koji o toj epizodi priča Anders, ali jeste bio kraj jednog izuzetno popularnog dueta – muzičkog, ali i ljudskog fenomena. Diter Bolen, druga polovina te nemačke grupe, te večeri je pred zaprepašćenom publikom na fudbalskom stadionu u Rostoku odjednom saopštio da je došao kraj Modern Talkinga. Da njih dvojica prekidaju saradnju. Mnogi su u tom trenutku slutili da to i jeste definitivni kraj Modern Talkinga, a ne samo privremena faza.

Suprotnosti se (ne) privlače

Danas, dvadeset godina nakon tog „velikog praska“ na obali Baltičkog mora, vreme je da se svede bilans. Najpre činjenice. Sve je počelo sredinom osamdesetih godina prošlog veka. Modern Talking su osnovali Diter Bolen, kompozitor i producent, i Tomas Anders, pevač. Pop-dueta je u javnosti predstavljan tako da su njih dvojica pozicionira kao suprotnosti. Na jednoj strani „šminker“ Anders, kovrdžave kose, negovanog, osunčanog izgleda, moderno odeven i sa sjajem za usne – na drugoj Bolen, robusni plavokosi severni Nemac, u trenerkama pastelnih boja.

U januaru 1985. se njihova pesma „You’re My Heart, You’re My Soul“ (Ti si moje srce, to si moja duša) penje na nemačkim top-listamaliste. Modern Talking veoma brzo postaje masovni fenomen – pritom im se jedni smeju, a drugi ih obožavaju. Jednu stvar pritom niko ne osporava: Modern Talking je bio uspešan. Neverovatno uspešan. Bend je do danas prodao nekoliko miliona nosača zvuka.

Anders i Bolen prvi put su se rastali 1987. Uz teške reči i svađu. Povratak je usledio 1998. Zapravo „mali povratak“. Bolen i Anders su naime nastupili u nemačkoj televizijskoj emisiji „Wetten, dass...?. U to vreme, taj šou-program javnog servisa ZDF koji se emitovao subotom uveče bio je najgledanija emisija u Nemačkoj. U kičastoj atmosferi njih dvojica su voditelju emisije Tomasu Gotšalku svečano obećali da će ubuduće – da se „podnose“.

I onda je sve počelo takoreći iz početka. Najpre su izbacili novu verziju svog hita „You’re My Heart, You’re My Soul“. Na uspeh nije trebalo dugo čekati. I tako je to išlo, ali samo do 2003. Do svađe uoči koncerta u Rostoku došlo je izgleda zbog Andersovih solo nastupa u SAD. Bez Bolena. Ostaje utisak da se jednostavno radilo o dve osobe koje jedna drugoj nisu odgovarale.

Kompozitor Bolen je o pevaču Andersu u svojoj knjizi „Ništa osim istine“ (Nichts als die Wahrheit) pisao ovako: „Naravno da mi je jasno da je patio zbog toga što se u novinama u rubrici ’večiti drugoplasirani’ navode Bajer iz Leverkuzena, Pepsi-kola i Tomas Anders (…) Ali to je tako: samo jedan može da bude najveći, a to sam ja. Njemu preostaje titula vice-najvećeg.“

Simbol osamdesetih

Anders je pak o svom bivšem kolegi pisao: „U Nemačkoj ne postoji poznata osoba koja je tako fiksirana da bude u javnosti kao što je to Diter.“ O saradnji s Bolenom, koja je istovremeno bila i teška i uspešna, Anders je 2011. rekao: „Možda je dragi Bog to tako i hteo, da su veliki uspesi uvek povezani s nekom žrtvom.“

Sama činjenica da se duet raspao nije dakle bilo preterano veliko iznenađenje, ali se ipak radilo o presedanu, kaže prof. Markus S. Klajner, koji na Berlinskom univerzitetu primenjenih nauka predaje medije: „Oni doduše nisu bili muzički genijalci, ali jesu bili veoma uspešni. Svi su znali njihove pesme, i svi ih i danas znaju.“ Modern Talking je simbol osamdesetih godina i duh je tog vremena – i u muzičkom smislu, ali i estetski, kaže Klajner.

Oni su, napominje berlinski profesor, svojim uspehom uticali i na pojavu pravog talas evropske dens muzike devedesetih: „Oni su bili najveće nemačke treš pop-zvezde osamdesetih. Jeste to nekako sve bilo sirovo i neuglađeno, ali oni su bili giganti. Treš-giganti.“

