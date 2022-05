Možda presudni izbori u Severnoj Irskoj

Crveno-belo-plavo ili zeleno-belo-narandžasto? To da li se stanovnici Severne Irske osećaju kao ponosni Britanci ili čeznu za ujedinjenom Irskom lako je prepoznati na ulicama po čitavoj zemlji. U Belfastu, recimo, ali i na drugim mestima, zastave su uobičajene kao i pabovi. Pitanje treba li se Severna Irska da se ujedini sa Republikom Irskom ili da ostane deo Ujedinjenog Kraljevstva deli ljude već više od stotinu godina, a krvavi građanski rat oko toga odneo je hiljade života. Sad bi moglo da dođe do pomaka: Severna Irska danas, 5. maja, bira novi parlament.

Prema istraživanjima javnog mnjenja, u vođstvu je Šin Fejn, dakle ona stranka koja je aktivna i u Severnoj Irskoj i u Republici Irskoj. „Verujemo u irsko jedinstvo, ali o tome će narod jednoga dana da odluči“, kaže vodeća kandidatkinja Šin Fejna Mišel O’Najl. Njena stranka želi da se referenduma održi u narednih nekoliko godina i to stoji u njihovom izbornom programu. Taj plan kod nekih izaziva jezu, kod drugih oduševljenje.

Opušteni izbori

Džim Doneli je za svoje ideale nekada ranije posezao za oružjem, a danas pokušava da u Belfastu uz pomoć sporta mlade odvrati upravo od toga. „Ovo su najopušteniji izbori odavno“, kaže. I rado bi da se što pre glasa za ujedinjenje Irske. Kraljica i princ Čarls nisu bolji ljudi od stanovnika Belfasta i zato mu je žao što njegov porez ide njima, kaže Doneli.

Predsednica Šin Fejna Mišel O’Najl

„Promena će doći, bez obzira na sve“, uveren je i Džimi Toje iz Londonderija. On sam svoj grad zove samo Deri, kako je to i uobičajeno među katolicima. Taj 69-godišnjak neposredni je svedok nekadašnjih krvavih sukoba, ali sada je optimista i smatra da će stvari konačno početi da se razvijaju u skladu s njegovim željama.

Jedna prolaznica u Deriju, Nataša Haulet, oduševljena je mogućnošću ujedinjenja Irske. „Ja sam potpuno spremna za to. Ja bih to želela“, kaže ona u prolazu.

Frustrirani preduzetnik

Robin Meršer ne deli taj entuzijazam. „Ja želim da ostanem deo Ujedinjenog Kraljevstva“, kaže taj preduzetnik koji na periferiji Belfasta drži prodavnicu baštenske opreme. Njega, inače, trenutno muče neke druge brige. „Poslednje dve godine su bile teže nego ikad“, kaže on dok stoji među svojim cvećem. Nova uvozna ograničenja i skupi Bregzit-certifikati otežavaju mu poslovanje. „Pravila i regulative moraju da budu ukinuti.“ Nikome nije potrebna ta gomila papira koje se trenutno traži. On podržava Demokratsku partiju unionista (DUP), koja želi da ukine Protokol o Severnoj Irskoj, u kojem su sadržani svi ti propisi. Ali, reč je o međunarodnom ugovoru koji je potpisala britanska vlada u sklopu postupka napuštanja Evropske unije.

Neki su rezignirali

I Stiven Gog je uvereni „lojalista“, kako se nazivaju pristalice unije sa Velikom Britanijom. I isto tako je odlučan protivnik Protokola o Severnoj Irskoj. Ipak, priznaje: „Kad bi mene pitali o tom Protokolu, verojatno ne bih znao mnogo da kažem o njemu.“ Tokom godina je izgubio poverenje u politiku, kaže taj penzioner, koji vodi malu kafanu. On nema razumevanja za to što je DUP u februaru srušio zajedničku vladu i čak kaže da je kandidatkinja Šin Fejna O’Najl u poslednje vreme bila bolja kopredsednica vlade. Ali, za njen cilj, ponovno ujedinjenje s Irskom, one nema razumevanja. „Trava je u komšijskom dvorištu uvek zelenija, kažu. Ali, ona je u stvari zelena onako kako to čovek misli.“

Zagovornici ujedinjenja sa Irskom nazivaju svoj grad Deri, a ne Londonderi

Mladi i progresivni

Stranka saveza (Alliance Party), koja je prema ispitivanjima javnog mnjenja na trećem mestu, svesno se distancira od oba ta tabora. Jedne sunčane večeri krajem aprila kandidatkinja Sorša Istvud s nekoliko svojih aktivista obilazi naselje u svom izbornom okrugu Lagan Velju. U ruci nosi paket sa lecima.

„Mi smo stranka za sve slojeve koja radi za budućnost“, kaže 36-godišnjakinja pred jednim kućnim vratima. Stare rovovske borbe bi, prema njenom mišljenju, trebalo da pripadaju prošlosti. Njen izborni okrug je nekada bio prava tvrđava lojalista, ali sada bi njena stranka tu mogla da ugrozi DUP. Raspravu o referendumu Istvud ne smatra korisnom. „Ona se koristi da bi se ljudi zaplašili.“

Irci na drugoj strani

U irskom Leterkeniju, oko 25 kilometara od severnoirske granice, opušteno i pozitivno gledaju na mogućnost ujedinjenja Irske. Čak i ako bi cene zbog toga mogle da porastu. „To će se dogoditi, 100 posto“, siguran je Mark Sejran Boner, koji je upravo iz jednog puba malo izašao na svež vazduh.

On gotovo i ne primećuje da se na putu od Londonderija ovamo prelazi granica, čak i spoljna granica Evropske unije. To odaju samo saobraćajni znaci, jer su na jednima kilometri, a na drugima milje. To što ovde nema granične kontrole, pravilo je teško dogovorenog mirovnog ugovora kojim je 1998. okončan krvavi građanski rat. Ako se u Leterkeniju govori o Severnoj Irskoj, gotovo se i ne primećuje da se govori o drugoj državi. „Mi to zovemo ’sever’“, kaže Boner.

aj/dpa

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.