Mnogo slučajeva kovida u Kini: strah od novih mutacija

Više saobraćaja, punije fabrike, ali i mnogo više zaraženih: u Kini tako izgleda kraj politike nultog kovida. Procenjuje se da je u zemlji dnevno oko milion novozaraženih. Britanski istraživački institut „Erfiniti“ trenutno procenjuje da dnevno od posledica korone umre više od 5.000 ljudi. Prema njihovim proračunima, trenutni talas će imati dva vrhunca: u januaru i martu, sa mogućih 3,7 odnosno 4,2 miliona slučajeva dnevno.

Međutim, zvanične kineske brojke su daleko od toga. Nacionalna zdravstvena komisija govori o 3.761 novih slučajeva sa simptomima, u odnosu na 3.030 prethodnog dana. Novi smrtni slučajevi na dnevnom nivou nisu prijavljeni, tako da ukupan broj žrtava ostaje 5.241.

Radnici krematorijuma u istočnom Pekingu navode da imaju mnogo više posla nego inače. Strani novinari tu inače nisu dobrodošli. Kineski državni i partijski vrh ne želi da te informacije izlaze u javnost. Komunistička vlast govori o „blagom toku bolesti“ vrlo zarazne varijante omikron.

Zabrinutost zbog novih varijanti

Vlada sada otvara klinike za osobe sa povišenom temperaturom i službe hitne pomoći i tera proizvođače lekova da brže proizvode lekove protiv bolova, kao što su Ibuprofen ili Paracetamol. Kineske vlasti zadužene za zdravstvo takođe prate mogući razvoj novih varijanti virusa.

Državni mediji prenose reči Sua Venboa, direktora Epidemiološkog instituta Kancelarije za zdavstvo koji je rekao da bi „sve provincije morale da odaberu po tri bolnice u po tri grada koje bi svake sedmice prikupljale uzorke od 15 zaraženih, 10 teško bolesnih i svih mrtvih.“

Nakon analize, rezultati studije trebalo bi da budu prijavljeni u roku od nedelju dana. Na taj način, trenutne varijante omikrona, kao i „mogući simptomi, sposobnost prenosa i patogenost novih varijanti s potencijalnim biološkim promenama moći će da se prate u realnom vremenu“, citirala je Venboa zvanična novinska agencija Sinhua.

Ukidanje letova za Kinu?

Talas zaraze zabrinjava i političare u Nemačkoj. Poslanik demohrišćana (CDU/CSU) Jirgen Hart, koji je zadužen za spoljnu politiku, poziva na obustavljanje letova ka i iz Kine. „Eksplodirajući broj novozaraženih u Kini uzrokovan neuspešnom politikom kineske vlade preti čitavom svetu novim talasom infekcija“, izjavio je Hardt. „Ne smemo da ponovimo grešku od pre tri godine i sada bi trebalo odmah prekinuti sve letove za i iz Kine.“ On se zalaže za to da se letovi ponovo dozvole tek kada bude sigurno da nema nikakve „nove, opasne mutacije“.

Hart se takođe izjasnio za obnavljanje ponude Pekingu da tamo koristi efikasne mRNA-vakcine. „Arogancija“ Sija Đinpinga je „praktično neograničena“, rekao je Hart, koji je kineskog predsednika ujedno opisao kao „diktatora“. „Njegova oholost svakog dana košta života ljude u njegovoj sopstvenoj zemlji.“

Poslanik Zelenih Janoš Damen za zdravstvenu politiku, zalaže se za veće korišćenje maski, s obzirom na Kinu i veliki broj bolesnih u toj zemlji. „Ne samo zbog razvoja situacije u Kini, već i zbog drugih respiratornih bolesti u Nemačkoj, važno je da masku koristimo mnogo više u zatvorenom prostoru – potpuno nezavisno od toga koja pravila važe“, rekao je Damen. On je takođe izrazio i zabrinutost zbog mogućih novih varijanti virusa, a zbog velikog broja zaraženih u Kini.

Kineski zaokret u korona-politici

Nakon skoro tri godine izolacije, prisilnih karantina, masovnog testiranja i praćenja kontakata, najmnogoljudnija zemlja sveta je 7. decembra iznenada ukinula svoju strogu politiku nultog kovida. Razlog zaokreta je to što infekcije s novim varijantama omikrona više nisu bile tako teške.

Epidemiolog Ben Kauling sa Univerziteta u Hongkongu kritikuje to otvaranje u zimskom periodu. On se, osim toga, zalaže za to da se stanovništvo upozori: „To bi bila prilika za bolnice da se pripreme, da nabave lekove, na primer antivirusne“, kaže Kaulin i dodaje: „Plus buster-kampanja za četvrtu vakcinu s razmakom od dva meseca kako bi se svima dala prilika da dobiju vakcinu.“

„Odgovorni za zdravstvo iskrivljuju relevantne informacije“

Bivši univerzitetski docent Vu Kijang smatra da je kineska birokratija zašla u ćorsokak. On je jedan od retkih Kineza koji kritikuju tamošnje vlasti. „Izuzetno oštra politika ograničava sposobnost donosilaca odluka da se pripreme za promenu politike“, rekao je Vu. „Istovremeno, u protekle tri godine, trošili su resurse tako što su izdvajali novac za izgradnju karantinskih kampova i svo administrativno osoblje angažovali su za kontrolu, a bez poboljšanja javnog zdravstvenog sistema.“

Prema rečima Vua Kijanga, kineski naučnici su uočili da virus postaje sve zarazniji i da politika nultog kovida dugoročno neće funkcionisati. Međutim, većini kineskih naučnika zabranjeno je da iznose svoja mišljenja. „Nekolicina takozvanih naučnika iz zdravstvenih institucija koji imaju pravo da iznesu svoje mišljenje, iskrivljuju relevantne informacije za kinesku javnost, ali i za donosioce odluka.“

