Mnogi političari CDU su protiv saradnje sa AfD

U letnjem intervju nemačke televizije ZDF predsednik Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Fridrih Merc nije isključio saradnju s Alternativom za Njemačku (AfD) na opštinskom nivou. CDU neće sarađivati sa AfD na nivoima na kojima se donose zakoni, dakle na evropskom, saveznom i pokrajinskom nivou. Ali, ako u nekom okrugu ili nekom gradu bude izabran načelnik iz AfD, to su demokratski izbori, rekao je Merz. „To moramo prihvatiti. I naravno u opštinskim većnicama se moraju tražiti načini kako će se zajednički oblikovati grad, pokrajina, okrug."

To je izazvalo niz oštrih reakcija iz redova CDU. „AfD zna samo da bude protiv i deli. Kako se tu može sarađivati? CDU ne može, ne želi i neće da sarađuje sa strankom čiji model delovanja je mržnja, podela i izolacija", objavio je na Tviteru gradonačelnik Berlina Kaj Vegner.

Ne Mercovu novu izjavu nije trebalo dugo čekati. Već sledećeg dana on je tvitovao da su odluke stranke - odluke stranke i da neće biti saradnje sa AfD. Međut, analize ne prestaju.

„Desnoradikalno ostaje desnoradikalno"

Potpredsednica Bundestaga Ivon Magvas, koja je i u predsedništvu CDU, napisala je na Tviteru: „Radilo se o opštinskom veću ili Bundestagu, desnoradikalno ostaje desnoradikalno. Za hrišćanske demokrate su desni radikali uvek neprijatelji!" A spoljnopolitički stručnjak CDU Norbert Retgen naglasio je da je njegova stranka donela odluku o zabrani saradnje sa AfD. „Svako ko to želi da menja mora da za to dobije većinu na saveznom kongresu CDU."

Slično se izrazio i bivši generalni sekretar CDU Rupreht Polenc. „Odluke saveznog kongresa CDU obavezuju i predsednika stranke", izjavio je on za dnevne novine Tagesšpigel. A kongres je „kategorički isključio bilo kakvu političku saradnju s AfD". Ta odluka važi i za gradove i opštine, naglasio je Polenc.

„Protivpožarni zid"

Saradnju s AfD isključio je i predsednik pokrajinske vlade u Hesenu Boris Rajn (CDU) u Jutarnjem programu ARD i ZDF. „Za CDU vredi protivpožarni zid, mi nećemo s njima sarađivati", rekao je Rajn, koji je i predsednik pokrajinskog ogranka CDU i vodeći kandidat te stranke za pokrajinske izbore u Hesenu, koji se održavaju u oktobru.

Izvršni predsednik međunarodngo odbora za Aušvic Kristof Hojbner Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

"To nisu naši partneri. Služba za zaštitu ustavnog poretka proverava njihovu desnoekstremnu orijentaciju, a njihova omladinska organizacija je „potvrđeno desnoekstremna", rekao je Rajn. Zato on za svoj ogranak CDU može „vrlo jasno da kaže" da protivpožarni zid „čvrsto stoji".

Novi generalni sekretar CDU Karsten Lineman je, međutim, branio stav svog šefa Merca: Za CDU je jasno da nema saradnje sa AfD, bez obzira na kom nivou, izjavio je on za Bild. „To tako vidi i Fridrih Merc, iako on s pravom ukazuje da je to teško sprovesti na opštinskoj ravni. Jer, ako se u opštinskom odboru odlučuje o novom dečjem obdaništu, ne možemo da glasamo protiv toga samo zato što AfD glasa za to. Nećemo da zavisimo od desničarskih radikala, poručio je Lineman.

Predsednik sestrinske stranke, bavarske CSU, Markus Zeder, distancirao se od Merca. „CSU odbacuje svaku saradnju s AfD – bez obzira na kojoj političkoj ravni", napisao je Zeder. „Jer, AfD je neprijateljski orijentisana prema demokratiji, desnoekstremna i deli naše društvo. To nije spojivo s našim vrednostima."

„Daleko od stvarnosti i neodgovorno"

Izvršni potpredsednik Međunarodnog odbora za Aušvic Kristof Hojbner izjavio je u Berlinu da je izjava Fridriha Merca „daleko od stvarnosti i neodgovorna". AfD ne zanima opšte dobro građanki i građana i oblikovanje demokratije, rekao je on i izrazio poštovanje i podršku svima iz CDU, kao i drugih demokratskih stranaka koji se odlučno protive saradnji s AfD.

Predsednik AfD Tino Hrupala napisao je na Tviteru: „Sad padaju prvi blokovi iz crno-zelenog protivpožarnog zida. Dobitnici će biti građani koji će ponovo dobiti blagostanje, slobodu i bezbednost kroz politiku koja će se rukovoditi interesima."

Generalni sekretar SPD Kevin Kinert govorio je o rušenju tabua. Sad je vreme za raspravu u CDU o smeru kojim će ići, rekao je on u Jutarnjem programu ARD i ZDF. On smatra da Merc želi da promeni kurs CDU, te da to gradi na vrlo slabim argumentima.

Predsednica Zelenih Rikarda Lang optužila je Merca da svoju stranku pretvara u bolju Alternativu za Nemačku. Marie-Agnes Štrak-Cimermann iz redova Liberala (FDP) naglasila je da je komunalna politika kolevka demokratije te da upravo tu ne sme pasti „protivpožarni zid" prema AfD. A predsednik poslaničkog kluba Levice Ditmar Barč izjavio je za Tagesšpiegel da Mercova izjava otvara velike rupe u „protivpožarnom zidu" prema AfD te da je samo „pitanje vremena kad će se on srušiti".

aj/ard